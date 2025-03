Die Arbeit am Drehbuch von Top Gun 3 ist noch im Gange

HQ

Nachdem Top Gun: Maverick vor ein paar Jahren in den Kinos gelandet ist und so viele Ticketverkäufe erzielt hat, dass er schnell zu einem der größten Filme aller Zeiten geworden ist, hat es nicht lange gedauert, bis sich viele gefragt haben, ob wir rund 40 Jahre auf einen dritten Teil warten müssen oder ob Paramount die Produktion eines dritten Teils der Serie beschleunigen wird. Zu diesem Zweck haben wir im Laufe der Jahre viele Berichte gehört, dass die Arbeit an einem Nachfolgefilm stetig beginnt, aber noch nichts Substanzielles vorhanden ist, was passiert also wirklich hinter den Kulissen?

Im Gespräch mit Us Weekly hat Jay Ellis von Top Gun: Maverick, bekannt für die Rolle des Payback im Film, gesagt, dass die Entwicklung des Drehbuchs noch im Gange ist, vor allem, weil die Filmemacher sicherstellen wollen, dass sie es richtig machen.

Ellis erklärte: "Also, so wird die Geschichte sein. Es wird sich rächen. Nein, nein [ich mache Witze]. Um ehrlich zu sein, arbeiten sie immer noch am Drehbuch. Sie arbeiten immer noch an der Geschichte. Sie wollen es richtig machen."

Hoffentlich können sie das Drehbuch eher früher als später richtig hinbekommen, denn es wäre großartig, vor dem Ende des Jahrzehnts einen weiteren Top Gun Film zu bekommen...