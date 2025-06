Die Ära von Downton Abbey geht im September zu Ende

Nach sechs Staffeln und zwei Filmen, einer Schiffsladung an Auszeichnungen, darunter 15 Primetime Emmys, ist es endlich an der Zeit, sich von Großbritanniens berühmtester und elegantester Adelsfamilie zu verabschieden. Diesen September kommt Downton Abbey: The Grand Finale in die Kinos und ist der dritte große Film und gleichzeitig der wahre Abschluss einer Geschichte, die 2010 begann und seitdem Generationen überdauert hat.

Der Film, der am 12. September Premiere feiert, folgt der Familie Crawley und den Bediensteten, die sich um sie kümmern, in den 1930er Jahren. Hier müssen sie sich mit allerlei neuen Herausforderungen und Situationen auseinandersetzen, bis hin zur scheinbaren Trennung von dem titelgebenden Herrenhaus, das seit Jahrhunderten ihr Familiensitz ist.

In der offiziellen Synopsis des Films heißt es: "Downton Abbey: The Grand Finale, die filmische Rückkehr des globalen Phänomens, folgt der Familie Crawley und ihren Mitarbeitern auf ihrem Weg in die 1930er Jahre. Während die beliebten Charaktere herausfinden, wie sie Downton Abbey in die Zukunft führen können, müssen sie den Wandel annehmen und ein neues Kapitel begrüßen."

Unten seht ihr den ersten Teaser-Trailer für den Film, der die erweiterte Besetzung zeigt, abzüglich der verstorbenen Dame Maggie Smith, der kurz Tribut in Form eines Gemäldes in der Haupthalle des Abbey gezollt wird.