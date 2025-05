Die Ära der IEM Katowice ist vorbei, ESL kündigt IEM Krakau an

HQ

Die ESL hat kürzlich ihren zukünftigen Kalender für Wettkämpfe Counter-Strike 2 bestätigt, und eines der Dinge, die sie damals feststellte, war, dass zukünftige Veranstaltungen in Polen nicht eindeutig als IEM Katowice gekennzeichnet waren. Die polnische Stadt war jahrelang Dreh- und Angelpunkt für eines der ersten großen CS-Turniere des Jahres, und diese Formulierung ließ viele glauben, dass sie das Event nicht weiter beibehalten würde.

Wir wissen jetzt, dass dies in der Tat richtig ist. Die ESL hat bekannt gegeben, dass die polnische Veranstaltung ab 2026 in Krakau stattfinden wird. Das Eröffnungsturnier findet vom 6. bis 8. Februar 2026 im Tauron Arena in der Stadt statt, wo 24 der besten Teams aus der ganzen Welt anwesend sein und um eine Trophäe und einen Teil des Preispools von 1,25 Millionen US-Dollar kämpfen werden.

Michal "Carmac" Blicharz, Vice President of Special Projects bei der ESL, erklärt über die wechselnden polnischen Austragungsstädte: "Seit fast zwei Jahrzehnten hat Intel Extreme Masters ein Erbe voller emotionaler und prägender Momente in der Geschichte des Esports aufgebaut. Von den Anfängen in Hannover bis zum Aufstieg neuer Legenden in Kattowitz hat jeder Halt auf dem Weg seine Spuren in unserem Vermächtnis hinterlassen. Wir beginnen ein neues Kapitel dieser Geschichte und freuen uns darauf, es mit den weltbesten Gamern und E-Sport-Fans fortzusetzen, wenn sie in Krakau ihren Stempel aufdrücken, und zwar in größerem Umfang als je zuvor."

Freuen Sie sich auf die IEM Krakau?