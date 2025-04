Die Äquivalente von Wii Sports oder 1-2-Switch auf Switch 2 sehen ein wenig seltsam aus... und teuer

HQ

Mario Kart World, Donkey Kong Bananza und Duskbloods sind die drei Spiele von Switch 2, über die alle sprechen, aber Nintendo hat zwei neue Spiele angekündigt, die speziell darauf abzielen, die Fähigkeiten der neuen Konsole zu demonstrieren: Drag x Drive und Nintendo Switch 2: Welcome Tour. Die Äquivalente zu Wii Sports, Nintendo Land oder 1-2-Switch, sozusagen, obwohl sie uns mit gemischten Gefühlen zurückgelassen haben...

Erstens, Nintendo Switch 2: Welcome Tour, das als Nintendo als Spiel beschrieben wird... und ein kostenpflichtiges Spiel, nicht weniger. Dieser reine Download-Titel wird am selben Tag wie die Konsole, am 5. Juni, veröffentlicht und ist im Grunde ein großes Tutorial, das Ihnen alles über die Konsole zeigt, einschließlich tiefer technischer Daten, die in einer coolen Umgebung präsentiert werden: einer riesigen Nintendo Switch 2.

Es scheint, dass die Nintendo Switch 2 Welcome Tour mehrere Minispiele enthalten wird, in denen die "Maussteuerung" oder das HD-Rumpeln zu sehen sind. Die Verwendung einer riesigen Switch 2, die man herumlaufen und erkunden kann, erinnert uns ein wenig an Astro's Playroom, aber dieser Titel schien viel größer zu sein... und war kostenlos, im Gegensatz zu Nintendo Switch 2: Welcome Tour, das ein kostenpflichtiges Spiel sein wird.

Der Preis wurde noch nicht verraten, aber jedes Preisschild für so etwas klingt für uns zu teuer. Nintendo hat nicht einmal einen Trailer auf ihrem YouTube-Kanal hochgeladen (man kann ihn nur auf der Direct selbst, Minute 18, sehen), als ob sie ihn verstecken würden...

Das zweite sieht viel cooler aus und wird im Sommer 2025 nur als Download-Spiel auf den Markt kommen - auch ein kostenpflichtiges -. Drag x Drive ist ein Spiel über Rollstuhlbasketball, und die Art und Weise, wie du den Rollstuhl steuerst, besteht darin, jeden Joy-Con 2 auf eine ebene Fläche zu ziehen. Es klingt cool, auch wenn es ein bisschen zu... grau. Nicht ganz so farbenfroh wie Arms, aber es könnte ein lustiges Arcade-Spiel sein, das vielleicht sogar zu einer Online-Sensation wie Rocket League werden könnte...