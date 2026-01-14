Die Apex Legends Global Series Year 5 Championship Hymne wurde veröffentlicht

HQ

Morgen beginnt offiziell Apex Legends Global Series Year 5 Championship, das wichtigste Event im Wettkampfkalender des Esport. Er wird 40 der besten Teams aus aller Welt für ein intensives paar Tage zusammenbringen, an denen Millionen von Dollar auf dem Spiel stehen, und wenn Sie neugierig sind, wer sich qualifiziert hat, können Sie diese Informationen hier sehen.

Ansonsten wurde nun die Hymne für das Turnier veröffentlicht, um die Fans weiter vorzubereiten und sie für das große Event zu begeistern. Ähnlich wie Riot Games jedes Jahr mit seinem League of Legends World Championship tut, hat Respawn einen Musiker ausgewählt und ihn beauftragt, einen Track basierend auf dem Spiel zu erstellen, für den der Künstler OZworld für die Veranstaltung ausgewählt wurde.

Der Track, den OZworld gemacht hat, heißt Stim Up, und wenn du neugierig bist, den Song zu hören, kannst du ihn dir unten ansehen. Es ist auch auf allen Musikplattformen verfügbar, das heißt, wenn du es zu einer eigenen Playlist hinzufügen möchtest, solltest du es auf Apple Music, Spotify und so weiter finden können.