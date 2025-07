Die Anwälte von LeBron James schicken Unterlassungserklärungen an KI-Unternehmen, die Hirnfäule-Videos von ihm machen

HQ

Besitzer eines KI-Tools, das es ihnen ermöglichte, "Hirnfäule"-Videos von beliebten Prominenten zu erstellen, wurden von Unterlassungserklärungen der Anwälte von LeBron James getroffen. Die Vertreter des Basketballstars haben mit rechtlichen Schritten gedroht, wenn die Besitzer des KI-Tools und die Discord-Community nicht aufhören, nicht einvernehmliche Videos von James zu erstellen.

Zu den "Hirnfäule"-Videos von James gehören Clips, in denen er als schwanger dargestellt wird, in einigen Fällen neben anderen großen Prominenten und NBA-Stars (via 404Media). Es gibt auch Darstellungen von James als obdachlos und auf den Knien mit herausgestreckter Zunge.

Die Mods der Interlink AI Discord-Community informierten die Mitglieder darüber, dass sie Ende Juni realistische Personenmodelle von ihrer Plattform entfernen würden. Es scheint, dass immer mehr Prominente sich der Art und Weise bewusst werden, wie sie dargestellt werden, da die "Hirnfäule"-Inhalte weiterhin die sozialen Medien dominieren, und sie sind nicht glücklich.

