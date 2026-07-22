Die Antidopingtests der Tour de France führen zu Beschwerden zwischen den Fahrern und einigen Vorwürfen wegen Manipulation

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Die Anti-Doping-Tests bei der Tour de France 2026 verursachen einige Beschwerden der Fahrer, die auch von der Fahrergewerkschaft, der CPA, bestätigt werden, da einige mitten in der Nacht überraschungstesten unterzogen wurden, die ihren Schlaf und ihre Erholung störten. Zwei davon waren die Rennführenden, Tadej Pogacar (um 5 Uhr morgens) und Jonas Vingegaard (um 2 Uhr morgens) in der Nacht von Samstag auf Sonntag; Vingegaard hatte in der folgenden Etappe einen Sturz, der ihn zum Ausfall zwang.

Der Chef von Team Visma wollte keine direkte Linie zwischen dem überraschenden nächtlichen Test, der Vingegaards Genesung störte, und seinem Unfall weniger als 24 Stunden später ziehen, sagte aber, dass die selektiven Kontrollen unfaire Konkurrenz schaffen, was darauf hindeutet, dass das Rennen "manipuliert" sein könnte.

Laut CyclingWeekly waren Pogacar und Vingegaard nicht die einzigen Fahrer, die während dieser Tour de France mitten in der Nacht für Überraschungskontrollen aufwachten. Zum Beispiel sagte Matej Mohoric aus Bahrain Victorios dem slowenischen Sender Sportal über RMC Sport, dass das Team ebenfalls um 5 Uhr morgens getestet wurde, beklagte, dass es uns "Ruhe beraubt und viel Energie kostet", dass sie für das bezahlen, was andere Radfahrer in der Vergangenheit getan haben, und anprangerte, dass es keine Gleichbehandlung gebe. und behauptete, dass "dieser französische Fahrer, der gut in der Gesamtwertung platziert war, diesem Test nicht unterzogen wurde", und bezog sich auf Paul Seixas.

Die Internationale Testagentur (ITA) bestätigte, dass alle anderen Fahrer, die zuvor keine Tests unterzogen hatten, am Montagnachmittag bis 23 Uhr, einem Ruhetag im Rennen, während der Standardtestzeiten (20–23 Uhr) verpflichtende Dopingtests unterzogen hatten, obwohl einige Fahrer bereits schliefen.

Laut Cycling Weekly erfordern Überraschungstests in der Nacht eine Genehmigung eines Richters, und es muss genügend Zweifel und Skepsis bezüglich einer Fahrt bestehen, damit die Genehmigung bestätigt wird, weshalb viele Fahrer beklagen, dass ITAs Herangehensweise bei dieser Tour de France seltsam und übertrieben ist.