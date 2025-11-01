Die Anstalt ist zurück mit Predator: Wastelands

HQ

Wer braucht schon Predator: Badlands, wenn man stattdessen Predator: Wastelands haben kann? Ja, die Könige der Nachahmer sind zurück und tun das, was sie am besten können, und dieses Mal ist es Dan Trachtenbergs neuer Predator-Film mit Elle Fanning in der Hauptrolle, der die Asylum-Behandlung erhält. Das heißt, - eine deutlich billigere und etwas lächerlichere Version, die nur wenige Tage vor Trachtenbergs Kreation Premiere haben wird - nämlich am 4. November.

Die Handlung? Ein außerirdischer Jäger macht eine Bruchlandung auf der Erde und bildet aus unerfindlichen Gründen ein Bündnis mit einer Gruppe von Nomaden im Kampf gegen eine Bande böser Kriegsherren und deren Anführer. Wenn du also B-Movies und alles, was zum Genre gehört, schätzt und vielleicht schon ein Fan von The Asylum bist. Dann kannst du dich in Predator: Wastelands auf etwas freuen. Schauen Sie sich den Trailer unten an.