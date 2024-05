Die Ankunft von Lorcana läutet ein neues goldenes Zeitalter der TCGs ein

HQ

Einige von uns spielen seit so vielen Jahren TCGs (Sammelkartenspiele), dass wir keine grauen Haare mehr haben, weil wir, um ehrlich zu sein, kaum noch welche haben. Seit Magic The Gathering Mitte der 90er Jahre auftauchte, um alles zu verändern, haben wir eine ganze Reihe von Versuchen gesehen, Richard Garfields Spiel von seinem goldenen Thron zu stürzen und der wahre König der Tische in Rollenspiel- oder Comicläden zu werden.

Aber der Wind des Wandels weht... Eine Art neues Paradigma in der Welt der TCGs, das schon seit einigen Jahren in der Luft liegt, aber erst vor relativ kurzer Zeit aufgetaucht ist und einen Bruch mit dem darstellt, was wir in den letzten 30 Jahren gesehen haben.

Denn vorhin haben wir auf die vielen Spiele angespielt, die gekommen und gegangen sind und den Staub unter der eisernen Faust von Magic gebissen haben, die sich am Ende immer als das einzig Sichere in der Welt der Sammelkartenspiele durchgesetzt hat. Netrunner, Mechwarrior, Vampire the Masquerade, The Lord of the Rings, The Legend of the Five Rings... Und ich sage diese aus dem Gedächtnis, weil es noch viele weitere gab, die versprachen, der nächste "magische Killer" zu werden, und obwohl sie kurz- oder mittelfristig an Bedeutung gewannen, stand ihr Schicksal zu schmachten und zu verschwinden in den Sternen.

Das Spiel von Wizards of the Coast veröffentlichte immer wieder Sammlungen, jedes Mal in einem schnelleren Tempo, und seine Konkurrenten verkümmerten, weil dies der Garten von Magic war, es gab keinen Platz für ein anderes wirklich starkes TCG. Und Pokémon konkurriert nicht im selben Raum.

Die Zeit ist vergangen, und echte alte Dummköpfe wie ich, die immer noch spielen, waren erstaunt, Zeuge einer Ära zu werden, die es noch nie zuvor gegeben hatte, eine echte TCG-Explosion, könnte man sagen.

In einer Welt, in der das Digitale den Takt vorzugeben scheint, erlebt die Tabletop-Version einen beispiellosen Moment des Wachstums, ein überraschendes Wunder mit unterschiedlichen Erklärungen, die von der Sehnsucht nach Sozialisierung nach COVID bis hin zu der Tatsache reichen, dass die Menschen einfach den Geruch von frischer Tinte mögen, wenn sie ein Kartenspiel öffnen.

Dies scheint der Grund zu sein, warum heutzutage Sammelkartenspiele an der Spitze der Pyramide der Coolness stehen, jedes Flesh and Blood, One Piece oder Lorcana-Event innerhalb von Minuten ausverkauft ist und Hunderte von Spielern ihre Städte verlassen und so weit reisen, wie es nötig ist, um zu spielen.

All dieser Unsinn, den ich gerade gesagt habe, ist nur ein Kontext, um zu verstehen, dass der Moment, in dem wir uns gerade befinden, wunderbar für Liebhaber eines Genres ist, in dem nach der Ankunft von Hearthstone vor einigen Jahren alles zu einer Zukunft von Pixeln und Handys verdammt schien, das aber eine zweite Jugend erlebt, die noch kräftiger ist als die erste und die sicherlich unvorhergesehen ist.

In diesem Zusammenhang präsentiert uns Ravensburger, ein Urgestein der Brettspiele und Rätsel, ein TCG mit der Überlieferung der Disney-Welt als Kulisse. Ich möchte darauf aufmerksam machen, wie relativ belanglos, fast marginal dies vor ein paar Jahren inmitten des E-Sport-Booms gewesen wäre, nicht wegen des Vernachlässigungseffekts des Spiels, was großartig ist, da wir es erwähnt haben, sondern weil der Markt nicht in diesen Begriffen gedacht und nicht auf diese Reize reagiert hat.

Aber es ist nicht 2015, es ist 2024 und Lorcana ist ein absoluter Erfolg geworden, den nur wenige vorhersehen konnten. Boosterpacks und Decks verschwanden aus den Regalen der Fachgeschäfte, wirklich riesige Events waren innerhalb von Minuten ausverkauft, eine gesunde und aktive Szene von Spielern blühte auf und vor allem erschien ein grundsolides, unterhaltsames und in vielerlei Hinsicht anderes Spiel.

Wie man Lorcana spielt

Ich werde die Regeln von Lorcana nicht im Detail erklären, weil es auch nicht viel Sinn oder Interesse ergeben würde, aber ich werde sagen, dass es relativ anders gespielt wird als andere Spiele, mit einigen Lektionen gelernt und sogar Dinge von digitalen Kartenspielen mit sehr gutem Urteilsvermögen geerbt werden.

Es gibt zwei Möglichkeiten, in Lorcana zu gewinnen. Decking, das heißt, den Gegner ohne Karten zu lassen, etwas, von dem ich ehrlich gesagt nicht weiß, ob es im Moment realistisch ist oder ob es überhaupt in der Meta ist, oder 20 Lore-Punkte zu sammeln, was der normale Weg ist, um zu gewinnen.

Lore wird durch unsere Kreaturen generiert, die mit einem Element namens "Tinte" gespielt werden und das das klassische Mana ersetzt, aber mit einer völlig anderen Mechanik, da es keine speziellen Karten dafür gibt, aber einige unserer Kreaturen selbst können diese Tinte bereitstellen, so dass wir Dinge tun können, wenn wir keine anderen Aktionen ausführen.

Es gibt drei Arten von Karten in Lorcana: Kreaturen, Aktionen und Artefakte. Jeder hat unterschiedliche Bedingungen und Fähigkeiten und zusammen erzeugen sie ein Spielsystem, das ein Kind verstehen kann, aber das sollte uns nicht mit seiner relativen Einfachheit täuschen, denn die Realität ist, dass Lorcana tiefgründig und komplex ist, wenn wir es wollen, und eine ehrlich gesagt überraschende Reihe von Kombinationen bietet.

Die Spiele in Lorcana sind nicht allzu lang. Ich muss zugeben, dass ich nicht so viel gespielt habe, wie ich gerne hätte, was mich in meinen Entscheidungen verlangsamt und mich zwingt, die Karten zu lesen, da ich sie nicht kenne, aber trotzdem dauert ein normales Spiel normalerweise zwischen 10 und 25 Minuten, je nachdem, was ich gesehen habe. Zugegeben, es stimmt, dass diese Regeln auch für Magic gelten könnten, und wenn es darauf ankommt, habe ich zweistündige Spiele gesehen, aber als gewichteter Durchschnitt ist es wahrscheinlich ziemlich ähnlich.

Die Spiele von Lorcana fühlen sich leicht und schnell an, weil alles so viel Spaß macht und befriedigend ist. Die Entscheidung, die ich zu Beginn fragwürdig fand, die Aufräumphase zu entfernen, was bedeutet, dass der Schaden, den eine Kreatur erleidet, am Ende des Zuges "gelöscht" wird, funktioniert viel besser als ich erwartet hatte, und das Zählen belastet das Spiel nicht, wie man vielleicht erwarten würde. Auf der anderen Seite gibt es in Lorcana keine "Phasen" als solche, aber wir können unsere Karten verschiedener Typen jederzeit spielen, aber es gibt eine Reihenfolge, auch wenn sie sich nicht an Zeitfenster hält, aber während des Spiels sehr gut fließt und das Spieltempo beschleunigt.

Die Idee, Disney-Überlieferungen und -Charaktere zu verwenden, könnte auch ein Reibungspunkt für ein vielleicht zu erwachsenes Publikum sein, das das Spiel dafür bestrafen könnte, dass es die Little Mermaid, Uncle Scrooge McDuck oder Goofy anstelle von niedlichen und coolen Dragonakos verwenden muss, aber ich denke, die neue junge Generation, an die sich Lorcana richtet, zwischen 25 und 35 Jahre alt, fühlen sich bereits wohl in dieser Welt, in der sie aufgewachsen sind, und finden es weit davon entfernt, ein Problem zu sein, wenn überhaupt, ist es wahrscheinlich eine Attraktion. Vergessen wir nicht Kingdom Hearts. Darüber hinaus gibt es in der TCG-Welt glücklicherweise immer weniger Geschlechterunterschiede, und das hilft und erklärt teilweise ihren Erfolg.

Das Artwork ist ein Schaufenster guter Arbeit, mit farbenfrohem und authentischem Kartendesign und klassischen Disney-Figuren in Bestform mit hochwertigen Illustrationen.

Kurz gesagt, Lorcana ist eine Überraschung für mich, aber ich bin mir sicher, auch für euch, denn egal, ob ihr ein Hardcore-TCG-Spieler seid, der nach Pro Tours gereist ist, oder ein Fan, der von der hervorragenden Kartengrafik fasziniert ist, Lorcana enttäuscht nicht und nach 30 Jahren Magic, in denen ich geschworen habe, dass ich nie wieder etwas anderes spielen würde, weil ich es mir nicht leisten konnte, jetzt denke ich, dass ich von Zeit zu Zeit Lorcana spielen werde.