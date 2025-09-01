Die angebliche Pokémon-Kopie Palworld hat jetzt eine eigene Kopie

Viele Leute dachten, dass Palworld ein ziemlich schamloser Pokémon-Abklatsch war, als es im Januar 2024 über den Early Access für PC und Xbox veröffentlicht wurde. Nintendo dachte sich das sicherlich und verklagte den Entwickler Pocketpair (wenn auch wegen verschiedener Patentverletzungen, die sich auf die Spielmechanik und nicht auf das Aussehen beziehen, wie viele zu glauben scheinen), was vermutlich der Grund dafür ist, dass Palworld inzwischen auf PlayStation 5, aber nicht auf Switch veröffentlicht wurde.

Nun, das bedeutet nicht, dass Nintendo-Spieler auf Palworld-ähnliche Abenteuer verzichten müssen, denn jetzt weisen ResetEra-Benutzer darauf hin, dass tatsächlich ein offensichtlicher Palworld-Klon für Switch veröffentlicht wurde, der fast zu aufdringlich Palland genannt wird und für nur 9,99 £ / 9,99 € verkauft wird - ein Drittel des Preises für Palworld. Schaut man sich den Trailer auf der eShop-Seite an, stellt man jedoch schnell fest, dass es höchst fragwürdig ist, ob es sich überhaupt lohnt, und die Beschreibung schreit nicht gerade nach Originalität:

"Tauche ein in die Welt von Palland, einem fesselnden Überlebens-, Bau- und Erkundungsspiel, in dem alles mit einer bescheidenen Basis beginnt. In einer weitläufigen und gefährlichen Umgebung entscheidest du, wie du Ressourcen sammelst, deinen Unterschlupf erweiterst und mit wilden Kreaturen umgehst, die sowohl eine Bedrohung als auch eine wertvolle Kraftquelle sein können."

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels befindet sich der Titel noch im eShop, aber es bleibt abzuwarten, ob Nintendo Maßnahmen gegen das ergreifen wird, was sie vermutlich als Kopie einer Kopie betrachten.