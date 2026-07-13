Die Analystenfirma behauptet, Steam habe sein bestes halbes Jahr aller Zeiten erlebt

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Obwohl die Komponentenpreise von Monat zu Monat exponentiell steigen, um die Maschinen in KI-Rechenzentren anzutreiben, gibt es immer noch Nutzer, die es schaffen, ihre eigenen Computer für Gaming zu bauen, und die Auswahl an Spielen in diesem Format ist so groß und vielfältig, dass die PC-Gaming-Industrie weiterhin floriert.

Und wenn wir Zahlen zu dieser Behauptung angeben, dann sind es die, die gerade von der Marktanalysefirma Alinea Analytics veröffentlicht wurden, die besagt, dass Steam in den ersten sechs Monaten des Kalenderjahres 2026 den erschütternden Bruttoumsatz von 11.100 Millionen US-Dollar erreicht hat. "Das beste halbe Jahr in der Geschichte der Plattform", sagte Rhys Elliott, Leiter der Marktanalyse bei Alinea. "Das entspricht einem Anstieg von 14,5 Prozent im Vergleich zur ersten Hälfte 2025 und sogar einem Anstieg von 8 Prozent gegenüber der zweiten Hälfte von 2025, die von der Weihnachtszeit geprägt war – ein Vergleich, der umso bemerkenswerter ist, da die zweite Jahreshälfte dank saisonaler Verkäufe und Weihnachtseinkäufen meist am profitabelsten ist."

Der vollständige Bericht liefert weitere Daten, um dieses Wachstum und die Einnahmen besser zu verstehen, insbesondere angesichts der steigenden Kosten großer Veröffentlichungen, der Rückkehr einiger Unternehmen wie Ubisoft auf die Plattform und des Aufstiegs bestimmter äußerst beliebter Spiele wie 'friendslop'-Titel, wobei speziell Meccha Chameleon als eines der Spiele erwähnt wird, das in den letzten Monaten am meisten Einnahmen generiert hat.

Was hältst du vom Wachstum von Steam in den letzten Monaten? Wird es in der Lage sein, diesen Kurs beizubehalten, auch wenn PC-Komponenten immer teurer werden?