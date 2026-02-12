Die amerikanische Skifahrerin Lindsey Vonn unterzieht sich der dritten Operation am Bein

HQ

Lindsey Vonn veröffentlichte vier Tage nach ihrem Sturz bei den Olympischen Winterspielen in Mailand-Cortina eine neue Nachricht auf Instagram, bei der sie sich das Schienbein brach. Der 41-jährige amerikanische Skifahrer hat nun drei Operationen hinter sich, und diese waren erfolgreich.

"Erfolg heute hat eine ganz andere Bedeutung als vor ein paar Tagen. Ich mache Fortschritte und auch wenn es langsam ist, weiß ich, dass es mir gut gehen wird", schrieb sie. "Ich bin dankbar für all das unglaubliche medizinische Personal, Freunde, die Familie an meiner Seite waren, und für die wunderbare Liebe und Unterstützung von Menschen auf der ganzen Welt.

Außerdem herzlichen Glückwunsch an meine Teamkollegen und alle Team-USA-Athleten, die mich inspirieren und mir etwas zum Anfeuern geben."

Vonn sagte in einem früheren Beitrag, dass ihre früheren Verletzungen, darunter ein gerissenes Kreuzband neun Tage vor ihrem Event bei den Spielen, nichts mit ihrem Sturz zu tun hätten, und wünschte sich, ihre Geschichte würde als Beispiel dienen, um Menschen zu inspirieren, ihre Träume niemals aufzuhören.

Ihre Entscheidung, am Abfahrtsrennen teilzunehmen, wurde von manchen als unverantwortlich angesehen, da sie mit ihrer Knieverletzung eine noch größere Verletzung riskierte. Was denkst du?