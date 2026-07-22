Die amerikanische Boxerin Hannah Rapp, 26, getötet, nachdem sie beim Radfahren von einem Auto angefahren wurde

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Hannah Rapp, eine amerikanische Boxerin, starb am Samstag, den 18. Juli, im Alter von 26 Jahren, nachdem sie beim Radfahren mit ihrem Freund von einem Auto angefahren wurde. Laut dem Sheriff-Büro im Brazos County überholte der Fahrer sie, hielt an und fuhr dann rückwärts, wobei er sie traf. Der Fahrer, der 31-jährige Charles Medina, wurde festgenommen und wegen Totschlags angeklagt; er behauptet, sie habe rückwärts gefahren, weil er dachte, die Fahrgäste würden ihn anhalten und Rapp nicht gesehen habe.

Seit ihrem Profiwechsel 2024 hatte Rapp acht Siege, davon fünf durch K.o., eine Niederlage und ein Unentschieden im Boxen und kombinierte ihre Boxtätigkeit mit einem Vollzeitjob als Brand- und Lebenssicherheitsinspektorin. Ihr letzter Kampf fand im Juni statt, als sie in Orlando gegen Tiara Brown um die WBC-Frauen-Federgewichtsmeisterschaft verlor. Brown sagte, Rapp sei "der beste Tanzpartner, dem ich je als Profi begegnet bin" und erinnerte sich an eine herzerwärmende Anekdote: Vor dem Kampf bat Rapp sie um ein Autogramm.

Rapp wurde von Most Valuable Promotions beworben, die sagten, dass Hannah "bei allen, die die Gelegenheit hatten, sie kennenzulernen, einen bleibenden Eindruck hinterließ. Sie war eine begabte Athletin, ein geschätztes Mitglied der Boxgemeinschaft und jemand, der von ihrem Umfeld sehr respektiert wurde." Mauricio Sulaiman, Präsident der WBC, sagte, dass Rapp "ein außergewöhnlicher Boxer, aber vor allem ein unschätzbares Mitglied unserer Boxfamilie sei."