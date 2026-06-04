Die am meisten verwöhnte Katze der Welt hat nichts geerbt, obwohl im Testament 1,5 Millionen Dollar erwähnt werden

HQ

Die Katze des verstorbenen Modedesigners Karl Lagerfeld, Choupette, wurde oft als die am meisten verwöhnte Katze der Welt bezeichnet, und die beiden waren völlig unzertrennlich. Choupette folgte ihm überallhin, flog mit Privatjets und aß erstklassiges Essen. Als Lagerfeld 2019 starb, hinterließ er der Katze in seinem Testament 1,5 Millionen Dollar, damit sie ihren verschwenderischen Lebensstil aufrechterhalten konnte.

Aber... nach französischem Recht dürfen Tiere kein Geld besitzen, und folglich wurde kein einziger Cent ausgezahlt, schreibt The Independent. Choupette lebt derzeit bei Lagerfelds ehemaliger Haushälterin Françoise Cacote und ihrer Familie, und sie haben eine Klage eingereicht, um die vererbten Gelder einzufordern. Sie sagt:

"Während die Dinge geregelt werden, gebe ich mein Bestes, um seinen Wunsch zu respektieren, besonders da Choupette nichts verliert. Das ist meine oberste Priorität. Das Wichtigste ist, dass sie glücklich ist, umgeben von Liebe und Zuneigung und so beschützt, wie Karl es sich gewünscht hätte. Wir hoffen weiterhin, dass die Situation eines Tages friedlich gelöst wird."

Wie Sie sich denken können, ist Choupette eine Art weltweite Berühmtheit und hat sowohl eine eigene Wikipedia-Seite als auch einen Instagram-Account mit über einer Viertelmillion Followern.