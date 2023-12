Die am häufigsten raubkopierte Serie des Jahres 2023 war The Last of Us

HQ

Da jetzt mehrere Streaming-Abonnements erforderlich sind, um die neuesten TV-Shows zu sehen, wenden sich viele Zuschauer immer noch der Piraterie zu, um ihren Kick zu bekommen.

Torrent Freak hat gerade seine jährliche Zusammenfassung für Piraterie veröffentlicht und es ist nicht überraschend, dass The Last of Us die Liste angeführt hat. Die TV-Serie wurde von der Kritik gelobt und war mit der ersten Folge 4,7 Millionen Zuschauer die zweitgrößte Premiere von HBO aller Zeiten.

In Bezug auf die Streaming-Plattformen ist es Disney+ mit den meisten Zugriffen in den Top Ten. Die Disney-Serien The Mandalorian, Loki, Ashoka und Secret Invasion belegen vier Plätze unter den ersten fünf. AppleTV+ hat mit drei Einträgen in den Top Ten ebenfalls eine ähnlich beeindruckende Stellung: Ted Lasso, Silo und Monarch: Legacy of Monsters.

Hervorzuheben ist, dass die Statistiken nur einen Bruchteil der gesamten Raubkopien im Jahr 2023 ausmachen. Die Statistiken beziehen sich Berichten zufolge auf einzelne Episoden-Torrents und nicht auf ganze Serien und basieren speziell auf BitTorrent.

Die vollständigen Top Ten finden Sie unten:

10) Ted Lasso

9) Gen V

8) Tulsa König

7) Monarch: Das Vermächtnis der Monster

6) Silo

5) Geheime Invasion

4) Ahsoka

3) Loki

2) Der Mandalorianer

1) The Last of Us