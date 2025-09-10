News
Die am besten bewerteten Premier-League-Spieler von EA Sports FC 26 sind dabei, wobei Liverpool und Manchester City die Charts anführen
Die 26 besten Spieler der englischen Liga wurden bekannt gegeben.
EA Sports hat die bestbewerteten 26 Spieler im Premier League für das kommende EA Sports FC 26 bestätigt. Es überrascht nicht, dass die Charts von Liverpool, Manchester City und Arsenal dominiert werden, wobei die ersten beiden die Mehrheit der am höchsten bewerteten Sterne haben.
Insgesamt gibt es acht Liverpool Sterne, die es schaffen, und sieben Arsenal Spieler sowie weitere fünf von Man City. Der Rest des Cuts besteht aus ein paar Chelsea Sternen, ein paar Newcastle United Spielern und einem einzelnen Manchester United und Aston Villa Spieler.
Die Liste sieht wie folgt aus:
- Mohamed Salah - 91 - Liverpool
- Rodrigo Hernández Cascante - 90 - Manchester City
- Virgil Van Dijk - 90 - Liverpool
- Erling Haaland - 90 - Manchester City
- Gianluigi Donnarumma - 89 - Manchester City
- Alisson Ramses Becker - 89 - Liverpool
- Florian Wirtz - 89 - Liverpool
- Alexander Isak - 88 - Liverpool
- Gabriel dos S. Magalhães - 88 - Arsenal
- Bukayo Saka - 88 - Arsenal
- Cole Palmer - 87 - Chelsea
- Moises Caicedo - 87 - Chelsea
- Declan Reis - 87 - Arsenal
- Bruno Miguel Borges Fernandes - 87 - Manchester United
- William Saliba - 87 - Arsenal
- Alexis Mac Allister - 87 - Liverpool
- Martin Ødegaard - 87 - Arsenal
- David Raya - 87 - Arsenal
- Viktor Gyökeres - 87 - Arsenal
- Ruben Santos Gato Alves Dias - 86 - Manchester City
- Bruno Guimarães Moura - 86 - Newcastle United
- Ibrahima Konate - 86 - Liverpool
- Sandro Tonali - 86 - Newcastle United
- Tijani Reijnders - 86 - Manchester City
- Ryan Gravenberch - 85 - Liverpool
- Youri Tielemans - 85 - Aston Villa
Erwarten Sie im Laufe der restlichen Woche weitere Enthüllungen für LaLiga, Bundesliga, Ligue 1 und Serie A.