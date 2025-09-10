Die am besten bewerteten Premier-League-Spieler von EA Sports FC 26 sind dabei, wobei Liverpool und Manchester City die Charts anführen

HQ

EA Sports hat die bestbewerteten 26 Spieler im Premier League für das kommende EA Sports FC 26 bestätigt. Es überrascht nicht, dass die Charts von Liverpool, Manchester City und Arsenal dominiert werden, wobei die ersten beiden die Mehrheit der am höchsten bewerteten Sterne haben.

Insgesamt gibt es acht Liverpool Sterne, die es schaffen, und sieben Arsenal Spieler sowie weitere fünf von Man City. Der Rest des Cuts besteht aus ein paar Chelsea Sternen, ein paar Newcastle United Spielern und einem einzelnen Manchester United und Aston Villa Spieler.

Die Liste sieht wie folgt aus:



Mohamed Salah - 91 - Liverpool



Rodrigo Hernández Cascante - 90 - Manchester City



Virgil Van Dijk - 90 - Liverpool



Erling Haaland - 90 - Manchester City



Gianluigi Donnarumma - 89 - Manchester City



Alisson Ramses Becker - 89 - Liverpool



Florian Wirtz - 89 - Liverpool



Alexander Isak - 88 - Liverpool



Gabriel dos S. Magalhães - 88 - Arsenal



Bukayo Saka - 88 - Arsenal



Cole Palmer - 87 - Chelsea



Moises Caicedo - 87 - Chelsea



Declan Reis - 87 - Arsenal



Bruno Miguel Borges Fernandes - 87 - Manchester United



William Saliba - 87 - Arsenal



Alexis Mac Allister - 87 - Liverpool



Martin Ødegaard - 87 - Arsenal



David Raya - 87 - Arsenal



Viktor Gyökeres - 87 - Arsenal



Ruben Santos Gato Alves Dias - 86 - Manchester City



Bruno Guimarães Moura - 86 - Newcastle United



Ibrahima Konate - 86 - Liverpool



Sandro Tonali - 86 - Newcastle United



Tijani Reijnders - 86 - Manchester City



Ryan Gravenberch - 85 - Liverpool



Youri Tielemans - 85 - Aston Villa



Erwarten Sie im Laufe der restlichen Woche weitere Enthüllungen für LaLiga, Bundesliga, Ligue 1 und Serie A.