Die am besten aussehende Grafik der Generation: 8-Bit

HQ

Grafik war schon immer ein heißes Thema, und im Vorfeld von großen Veröffentlichungen sind sie oft das heißeste Gesprächsthema, auch wenn sie ein Faktor sind, der eigentlich sehr wenig damit zu tun hat, wie gut das Gameplay eines Spiels ist. Wirklich schöne Grafiken sind einfach sehr beliebt und natürlich das erste, was uns auffällt, wenn wir von einer Konsolengeneration zur nächsten wechseln.

Das macht es schwierig, das schönste Spiel der Welt zu krönen, da man immer berücksichtigen muss, wann es veröffentlicht wurde. Kann man zum Beispiel Battletoads für das NES mit Soul Calibur für die Dreamcast oder Gears of War für die Xbox 360 vergleichen? Deshalb habe ich mich entschlossen, die zehn Spiele zu den besten Titeln jeder Generation zu krönen und nur innerhalb dieser Generation zu vergleichen.

Der Fokus liegt auf beliebten Konsolen (da sie die klarsten Generationsunterschiede haben), die in Europa veröffentlicht wurden, und ich beginne mit der sogenannten dritten Generation von Hardware, da die früheren so primitiv sind, dass es einfach nicht sehr interessant ist, sie zu behandeln.

(10) Asterix (SEGA Master System / 1991)

Dabei vergisst man leicht, dass das SEGA Master System eigentlich deutlich leistungsfähiger war als das NES, das allerdings deutlich mehr Unterstützung von Drittanbietern hatte und somit sein volles Potenzial ausschöpfte. Doch Asterix für das Master-System zeigt, wie gut es mit exquisiter Technik und Design eigentlich sein kann. Die Grafik nutzte die Farbpalette voll aus, mit klaren Charakteren und abwechslungsreichen Umgebungen sowie raffinierter Pixelarbeit. Auch die Animationen waren ungewöhnlich flüssig und verliehen sowohl Helden als auch Feinden Persönlichkeit. Zusammen entstand ein Spiel, das zeigt, wie weit man das Master-System treiben kann, wenn alles an seinem Platz ist.

(9) Punch-Out (NES / 1987)

Eigentlich sollte das hier vielleicht nicht wirklich passen, da es eines der frühesten NES-Spiele ist. Aber... Das ist mir egal, denn das war eine technische Meisterleistung, die durch den MMC2-Chip ermöglicht wurde, der es ermöglichte, viel größere Sprites zu erstellen, als das NES tatsächlich konnte. Dank cleverer Programmierung und Design ist es eines der wenigen NES-Spiele, das auch heute noch gut aussieht.

(8) Deep Duck Trouble mit Donald Duck (SEGA Master System / 1993)

Donald Ducks Abenteuer in Deep Duck Trouble sind ein weiteres Beispiel, das zeigt, was das Master System erreichen konnte, als die Entwickler die Vorteile der Hardware nutzten. Anstatt nur einfache Plattformumgebungen zu bieten, wurden die Strecken mit Tiefe, Kontrast und kleinen Details erstellt, die jeden Bereich unvergesslich machten. Trotz mickriger 8 Bits hat Donald selbst seine Persönlichkeit mit Animationen bewahrt, die sein hitziges Temperament einfangen. Vergleicht man das mit dem NES-Hit Duck Tales, wird man sehen, wie viel charmanter das eigentlich war.

(7) Contra/Probotector (NES / 1988)

Konami war der König des NES und lieferte viele Klassiker, die ich für diese Liste in Betracht gezogen habe, darunter Life Force: Salamander und Teenage Mutant Hero Turtles II: The Arcade Game, die es zweifellos in die Top 20 geschafft hätten. Probotector (Contra außerhalb Europas) muss jedoch mit einbezogen werden, wo Konami es nicht nur geschafft hat, ein unglaublich stylisches Arcade-Spiel einzubauen, sondern dies auch ohne Kompromisse bei der Spielbarkeit zu tun, indem es unglaublich hektische Action und Schweinchenbosse lieferte und auch Teile davon verbesserte. Eine technische Meisterleistung.

(6) Ninja Gaiden (SEGA Master System / 1992)

Ninja Gaiden kam auf das NES, aber viel später, während der 16-Bit-Ära, gab es auch eine Version für das Master System, die von Sims und Sega entwickelt wurde. Das Spiel rollte mit einem völlig anderen Fluss dahin, als wir es in dieser Ära gewohnt waren, und egal, was in Form von köstlichen Feindwelten auf uns zukam, es wurde nie langsamer - ein Zeichen für eine hervorragende Optimierung. In Kombination mit einer besonders gut programmierten Spielsteuerung war das Gefühl der Präzision ein klarer technischer Triumph, der oft das Gefühl erweckte, es hätte genauso gut ein früher 16-Bit-Titel sein können.

(5) Castlevania III: Draculas Fluch (NES / 1992)

Natürlich sollten wir noch mehr Konami auf die Liste setzen. Sie hatten auch ihre Castlevania-Serie, deren erste beiden Spiele großartig waren. Und es sollte mit Castlevania III: Dracula's Curse noch besser werden. Hier war die Entwicklung für das NES im Grunde so weit gekommen, wie sie nur konnte, und es ging nur so vor sich hin mit knisternden Effekten, großen Sprites und abwechslungsreichen Umgebungen, kurz gesagt, ein Abenteuer, das man wirklich in Bewegung erleben muss. Dann solltet ihr wissen, dass es sich um eine verkleinerte Version handelte, die wir im Vergleich zur japanischen Version bekommen haben, die eigentlich noch schöner war.

(4) Kirby's Adventure (NES / 1993)

Als Kirby's Adventure veröffentlicht wurde, war das NES im Grunde tot (nur ein Jahr später folgte die PlayStation), aber das Spiel zeigte, dass die Konsole noch mehr zu bieten hatte. Pastelltöne und Kontraste mit mehreren unerwarteten Entscheidungen ließen die Umgebungen ebenso leicht wie verspielt wirken und passten so zum Charakter. Eine andere Sache ist, wie viel Abwechslung untergebracht wurde. Viele 8-Bit-Titel hatten eine klare Tendenz, die gleichen Bausteine immer wieder zu verwenden, was Kirby's Adventure mit einer großen Variation der Umgebung vermied. Als Abgesang auf das NES kann man sich kaum ein besseres Beispiel dafür vorstellen, was die Konsole in den richtigen Händen noch leisten kann.

(3) Batman: Die Rückkehr des Jokers (NES / 1991)

Wenn eine neue Generation auf den Markt kommt, ist oft die Rede davon, dass Spiele für alte Hardware fast auf die neue Konsole zu gehören scheinen. Normalerweise ist es ein bisschen übertrieben, aber im Fall von Batman: Return of the Joker ist es schlichtweg die Wahrheit. Die Sprites sahen fast aus wie frühe 16-Bit-Grafiken, mit Details und Schattierungen, von denen wir nicht wussten, dass das NES dazu in der Lage ist. Kombinieren Sie das mit schönen Animationen und wunderschönen Hintergründen und Sie haben ein unvergleichlich schönes Spiel, das den Bronzeplatz auf der Liste einnimmt.

(2) Wonder Boy III: Die Falle des Drachen (SEGA Master System / 1989)

Die Grafik in Wonder Boy III: The Dragon's Trap war konkurrenzlos. Es hat das Master-System auf eine Art und Weise gefordert, dass es sich fast wie eine 16-Bit-Maschine anfühlte. Die Palette wurde auf nuancierte Weise für die Konsole verwendet, mit sanften Übergängen und starken Kontrasten, die allem, von Stränden bis hin zu dunklen Höhlen, eine klare Atmosphäre verleihen. Die Sprites des Abenteuers waren für die damalige Zeit ungewöhnlich groß und detailliert, aber dennoch auf eine Art und Weise animiert, die sich wieder wie 16-Bit anfühlte. Dragon's Trap vermittelte also das Gefühl einer größeren und dynamischeren Welt und ich habe tatsächlich lange überlegt, es als Nummer eins zu haben, denn heute würde ich sagen, es ist das schönste von allen.

(1) Battletoads (NES / 1991)

Das war für mich etwas kniffliger. Denn als dieses Spiel herauskam, war es absolut schockierend lecker. Rare ist einfach verrückt geworden mit Effekten, von denen wahrscheinlich nicht einmal das NES wusste, dass es in der Lage ist, mit riesigen Sprites, flimmerfreier Präsentation, Pseudo-3D und Hintergründen, die auf eine neue Art und Weise gehandhabt werden. Es gab wirklich nichts Vergleichbares und es war unglaublich kreativ, die NES-Hardware zu nutzen. Heutzutage können einige Effekte und Details dazu führen, dass sich das Spiel ein wenig schwerfällig anfühlt, und Wonder Boy III: The Dragon's Trap zum Beispiel ist viel angenehmer für das Auge. Aber trotzdem. Damals war es kaum zu glauben, dass es das alte NES war, das Grafiken auf dem Bildschirm ausspuckte, während sich die Turtles-Kopien Pimple, Rash und Zitz durch fast lächerlich abwechslungsreiche Strecken quälten und Rare als die Grafikkönige der 90er Jahre etablierten.