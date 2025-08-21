Die älteste lebende Person der Welt feiert ihren 116. Geburtstag "in ihrem eigenen Tempo"

HQ

Die neuesten Nachrichten über das Vereinigte Königreich . Ethel Caterham, die als älteste lebende Person gilt, hat einen weiteren Meilenstein im Kreise ihrer Lieben in einem Pflegeheim in Surrey gefeiert. Ein 116. Geburtstag "in ihrem eigenen Tempo", wie das Pflegeheim, in dem sie lebt, sagte (via CBS).

Die vor dem Ersten Weltkrieg geborene und für ihre Philosophie "niemals mit jemandem streiten" bekannt, hat mehr als ein Jahrhundert des Wandels durchlebt und erinnert sich noch an Momente der Unabhängigkeit, wie z. B. das Fahren bis zum Alter von fast hundert Jahren und das Überleben einer schweren Krankheit.

Obwohl sie keine Interviews mehr gibt, bedankte sich ihre Familie für die Glückwünsche und merkte an, dass sie einen privaten Tag in ihrem eigenen Tempo bevorzugte. Im Laufe der Jahre hat sie enge Familienmitglieder überlebt, schätzt aber die Zeit mit ihren Enkeln und Urenkeln.