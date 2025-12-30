Die älteste Katze der Welt feiert ihren 30. Geburtstag

HQ

Ich bekomme immer einen kleinen Herzinfarkt, wenn ich sehe, dass das älteste Tier der Welt Schlagzeilen macht. Allerdings gibt es hier keinen Grund zur Sorge, denn Flossie – die älteste lebende Katze der Welt – hat offiziell ihren 30. Geburtstag gefeiert.

Laut der Guinness-Buchrekord-Website hat Flossie noch einen weiten Weg vor sich, bevor sie die älteste dokumentierte Katze der Welt wird, da dieser Rekord von Creme Puff aus Austin, Texas, gehalten wird, die 38 Jahre alt wurde.

Dennoch scheint Flossie noch viel Leben in sich zu haben. Die in London lebende Katze liebt es immer noch, früh aufzustehen, etwas von ihren Menschen zu essen zu bekommen und sich dann mit einem langen Nickerchen zu entspannen. Sie spielt trotz ihres Alters immer noch mit Spielzeug, was zeigt, dass man wirklich nie zu alt ist, um ein bisschen Spaß zu haben. Möge Flossie ewig leben.

