Steam und Xbox unterliegen den britischen Altersverifizierungsregeln, die fast so streng sind wie Pornhub

Wir haben bereits über die Anforderungen an die Altersverifizierung in Großbritannien für Steam (hier) und Xbox (hier) berichtet. Was jetzt klargestellt wurde, ist, dass jeder Benutzer, auch diejenigen mit Konten, die vor fast zwei Jahrzehnten erstellt wurden, den Prozess noch abschließen muss.

Die Leute begannen, dies in den sozialen Medien zu kommentieren. Auf X zum Beispiel teilten Benutzer wie Christina Tasty und Mike Brown Screenshots von Steam- und Xbox-Nachrichten, in denen eine Altersverifizierung verlangt wurde, obwohl ihre Konten 19 bzw. 22 Jahre alt waren.

Das stimmt. Du könntest schon fast zwei Jahrzehnte Gaming-Geschichte dabei sein und eine Bibliothek und Community-Präsenz aufgebaut haben, aber wenn du keine Kreditkarte, einen amtlichen Ausweis oder einen anderen offiziellen Nachweis vorlegst, bist du von bestimmten Inhalten und sozialen Funktionen ausgeschlossen.

Dahinter steckt eine gewisse Logik. Wenn das Alter des Kontos die einzige Voraussetzung wäre, könnten die Leute ihre alten Profile einfach an Minderjährige übergeben (oder verkaufen) und die Beschränkungen vollständig umgehen. Dennoch finden es viele frustrierend, dass erfahrene Spieler immer noch beweisen müssen, dass sie über 18 Jahre alt sind.

Tatsächlich sehen sich Steam und Xbox mit einigen Beschwerden über diese Verifizierungsanforderungen konfrontiert: aufdringliche Prozesse, Sorgen über Datenlecks und Frustration von Leuten, die nur auf ihre Inhalte zugreifen wollen, ohne ihre Gesichter zu scannen oder Kreditkarten auszugraben.

Valve hat sich für einen weniger strengen Ansatz entschieden, der nur eine Kreditkartenprüfung verlangt, aber das führt immer noch zu Reibungsverlusten, insbesondere in Europa, wo Debitkarten häufiger vorkommen. Microsoft hingegen setzt auf Yoti, das sich stärker auf Dokumente und biometrische Überprüfungen stützt.

Unabhängig davon, wie lange Sie Ihr Konto schon haben, wollen Steam und Xbox also den Beweis, dass Sie erwachsen sind. Die Regeln sind fast so streng wie die für Websites für Erwachsene wie Pornhub. Was denkst du über sie? Sollten sie so streng sein, um Videospiele zu spielen?