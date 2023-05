Die Altersfreigabe von Suicide Squad: Kill the Justice League bestätigt Mikrotransaktionen und Zerstückelung

HQ

Suicide Squad: Kill the Justice League hätte heute starten sollen, aber dann verzögerte es sich um mehr als acht Monate. Ich habe darauf hingewiesen, dass all diese zusätzlichen Monate nicht bedeuten, dass man von den Entwicklern erwarten sollte, dass sie die Live-Service-Elemente des Spiels loswerden oder andere größere Änderungen vornehmen, was jetzt im Grunde bestätigt wurde.

Amerikas Entertainment Software Rating Board, besser bekannt als ESRB, hat Suicide Squad: Kill the Justice League die Altersfreigabe für Erwachsene 17+ gegeben, weil es Blut und Blut, starke Sprache und Gewalt enthält. Hier ist die gesamte Zusammenfassung, um Ihnen einige Einzelheiten zu geben:

"Während die Spieler eine vom Kampf verwüstete Stadt durchqueren, verwenden sie Pistolen, Maschinengewehre und Nahkampfangriffe, um Feinde zu bekämpfen (z. B. außerirdische Kreaturen, mutierte Menschen, Superhelden). Die Kämpfe sind rasant, begleitet von realistischen Schüssen, großen Explosionen und Blutspritzern. Eine Handvoll Angriffe kann zur Enthauptung führen. Zwischensequenzen zeigen zusätzliche Fälle von Gewalt sowie Blut und Blut: eine Figur, die hingerichtet wird (außerhalb des Bildschirms); Der Kopf eines Charakters wird ferngesteuert (außerhalb des Bildschirms) gezündet, was zu Blutspritzereffekten führt; Das Herz eines Charakters wurde aus seiner Brust gerissen (außerhalb des Bildschirms) und auf einen anderen Charakter geworfen; Der Finger eines Charakters wurde abgeschnitten. Einige Umgebungen zeigen große Blutflecken und/oder Leichen, die in Blutlachen liegen. Die Worte "f**k", "sh*t" und "a*shole" sind im Spiel zu hören."

Und nicht nur das. Die Bewertung bestätigt auch, dass das Spiel immer noch "In-Game-Käufe" alias Mikrotransaktionen enthalten wird, und die Tatsache, dass der ESRB so lange vor dem Start sein Urteil abgeben kann, bestätigt fast, dass Rocksteady und Warner Bros. verzögert haben Suicide Squad: Kill the Justice League nur um ein paar Dinge aufzupolieren, den mit Spannung erwarteten Titeln dieses Jahres aus dem Weg zu gehen und dem Marketingteam mehr Zeit zu geben, die negativen - oder zumindest lauwarmen - Diskussionen rund um das Spiel zu ändern.