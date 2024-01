Die alte Ghostbusters-Gang posiert zusammen auf neuen Frozen Empire-Fotos

HQ

Der März steht vor der Tür, was bedeutet, dass es fast an der Zeit ist, dass die ernsthaft frostige Fortsetzung von Ghostbusters: Afterlife in die Kinos kommt. Da die Veröffentlichung des Films bevorsteht, hat Empire ihm zwei alternative Cover für die neueste Ausgabe seines Printmagazins vorgestellt. Auf den Covern sind alte und neue Gesichter zu sehen, darunter Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson und Annie Potts als Janine Melnitz, die alle in der ikonischen Ghostbusters-Uniform zu sehen sind.

Die Inhaltsangabe zum Film könnt ihr hier lesen:

"In Ghostbusters: Frozen Empire kehrt die Familie Spengler dorthin zurück, wo alles begann - die ikonische New Yorker Feuerwache - um sich mit den ursprünglichen Ghostbusters zusammenzutun, die ein streng geheimes Forschungslabor entwickelt haben, um Geister auf die nächste Stufe zu heben. Doch als die Entdeckung eines uralten Artefakts eine böse Macht entfesselt, müssen sich neue und alte Ghostbusters zusammenschließen, um ihre Heimat zu schützen und die Welt vor einer zweiten Eiszeit zu bewahren."