Der CEO der Muttergesellschaft von FromSoftware behält seine Position nach einer Anfechtung wegen des angeblichen Versagens von Elden Ring

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Aktionäre der Kadokawa Group, der Muttergesellschaft des Elden Ring Entwicklers FromSoftware, wollten den CEO absetzen und warfen Takeshi Natsuno von der Kadokawa Group vor, vom Erfolg des RPGs 2022 nicht profitiert zu haben. Nach einem Streit auf der jüngsten Jahreshauptversammlung des Unternehmens hat Natsuno jedoch seine Position beibehalten.

Laut einem Bericht von Reuters hatte Natsuno bei der Jahreshauptversammlung mehrere Herausforderer gegenüber. Oasis Management, ein Unternehmen mit Sitz in Hongkong, war führend in allen Führungsherausforderungen. Mit einem Anteil von 13,76 % am Unternehmen haben sie ernsthafte Beteiligung und wiesen darauf hin, dass unter Natsuno Kadokawas Eigenkapitalrendite von 9,4 % im Jahr 2022 auf 0,5 % im Jahr 2025 gesunken ist. Außerdem gibt es auch Vorwürfe von Gewinnverlusten, da Kadokawa Bandai Namco erlaubt, die Auslandsveröffentlichung von FromSoftware-Spielen zu übernehmen.

Oasis ist mit seiner Kritik an Natsuno nicht allein. Institutional Shareholder Services erklärte in einem Bericht außerdem, dass "es zwar Zeit brauchen kann, einen Ersatz für Natsuno zu finden, dies aber eine Herausforderung ist, die es wert ist, angenommen zu werden."

FromSoftware wurde oft mit der Verwaltung eigener Projekte und Teams überlassen, was zu anhaltendem Erfolg des Unternehmens geführt hat. Nach Elden Ring veröffentlichte es die Erweiterung Shadow of the Erdtree sowie das Mehrspieler-Spin-off Elden Ring: Nightreign. Ein Film von A24 soll ebenfalls 2028 erscheinen, und ohne FromSoftware dazu zu zwingen, einfach Fortsetzungen von 2022 zu produzieren, ist es schwer vorstellbar, wie man den Erfolg von Elden Ring sonst noch nutzen kann. Es scheint, dass Kadokawa zumindest vorerst der Meinung zustimmt, denn in einer neuen Erklärung wird bestätigt, dass Natsuno an seiner Position geblieben ist.