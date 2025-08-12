Die Aktion für Pokémon-Sammelkartenspiel x McDonald's führt zu massenhaftem Skalpieren und Lebensmittelverschwendung

HQ

Eine Zusammenarbeit von McDonald's x dem Pokémon-Sammelkartenspiel wurde schnell und gnädig beendet, nachdem die Nachfrage nach den Werbekarten, die in den Happy Meals enthalten sind, an ausgewählten McDonald's-Standorten in Japan höher als erwartet war.

Laut PokéBeach veröffentlichte McDonald's Japan die folgende Erklärung: "Wir möchten Sie darüber informieren, dass die Verteilung von Pokémon-Karten an Kunden, die Happy Meals® gekauft haben, die nur drei Tage lang von Samstag, dem 9. August, bis Montag, dem 11. August, geplant war, in vielen Filialen aufgrund höher als erwarteter Verkäufe beendet wurde. Wir entschuldigen uns aufrichtig dafür, dass wir die Erwartungen unserer Kunden, die sich aufgrund des frühen Endes dieses Vertriebs auf das Produkt gefreut haben, nicht erfüllen konnten."

Natürlich folgten Berichte über Scalping, riesige Schlangen und Lebensmittelverschwendung. Die Leute strömten nicht wegen einer schnellen Leckerei in die Geschäfte, sondern wegen der Pokémon-Karte, die als Teil der Aktion enthalten war und die sie dann online verkaufen konnten.

Auch die Veruntreuung von Geschäften war zu erwarten, wobei Kartons mit Packungen auf Second-Hand-Websites auftauchten, um Gewinn zu erzielen. Die Leute sind immer noch verrückt nach Pokémon, auch wenn es jetzt hauptsächlich erwachsene Männer sind, die in der Hoffnung auf das schnelle Geld mit einem Happy Meal Schlange stehen.

