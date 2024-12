Die Agentur wurde bereits von Paramount verlängert

Erst vor wenigen Tagen hat Paramount+ sein Line-up erweitert, indem es mit der Ausstrahlung der von Michael Fassbender geleiteten Spionageserie The Agency begonnen hat. Die Serie wurde von den Fans offensichtlich bereits stark genug aufgenommen, denn jetzt wird berichtet, dass The Agency bereits für eine zweite Staffel aufgenommen wurde.

Es ist Variety, die die Nachricht berichtet und behauptet, dass die Serie es geschafft hat, allein für ihre erste Folge über 5,1 Millionen Zuschauer auf der ganzen Welt zu gewinnen, was anscheinend auch ausreicht, umShowtime sie zur meistgesehenen neuen Serie in der Geschichte zu machen.

Wenn man bedenkt, dass The Agency wöchentlich Episoden debütiert und dies auch noch einige Wochen lang tun wird, können wir uns auf jede Menge Action freuen, bevor wir überhaupt anfangen, uns über eine zweite Staffel Gedanken zu machen. Dennoch ist es angenehm zu wissen, dass die Arbeit an der Fertigstellung von mehr Episoden hoffentlich etwas früher beginnen wird, was bedeutet, dass die Wartezeit zwischen den ersten beiden Staffeln etwas kürzer sein sollte.