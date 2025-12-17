Die Aeldari in Total War: Warhammer 40,000 unterscheiden sich von jeder Fraktion aus der Geschichte des Franchise

HQ

Total War: Warhammer 40,000 wurde letzte Woche angekündigt, und es scheint endlich so, als würden die groß angelegten Schlachten von Total War in die düstere, ferne Zukunft versetzen. Es gibt viele Herausforderungen, eine traditionell auf Nahkampf fokussierte Strategiereihe in ein Sci-Fi-Setting zu bringen, aber Creative Assembly hat diese Aufgaben mit großer Begeisterung angenommen, wie in einer neuen Entwickler-Roundtable mit Schwerpunkt auf dem kommenden Spiel gezeigt wird.

Ein großer Teil des untenstehenden Videos konzentriert sich auf die Fraktionen des Spiels. Wir können als Space Marines, Astra Militarum, Orks und Aeldari spielen. Space Marines sind interessant, da sie kleinere, elitäre Armeen aufstellen werden. Astra Militarum wird empfohlen, wenn du ein erfahrener Total War-Spieler bist, der das traditionelle Erlebnis der Reihe möchte, und Orks erlauben es, einfach Massen von Truppen auf den Gegner zu schicken, die ihn mit grünem Fleisch und Schrott beschwerten.

Die einzigartigste Fraktion in ganz Total War, wie der Fall sein mag, sind die Aeldari. Diese Weltraumelfen stellen keine riesigen Armeen, da sie eine uralte Rasse am Rande des Aussterbens sind. "Wir wollten das Boot wirklich etwas erweitern und wirklich zeigen, was es bedeutet, eine Fraktion in einem Total War-Spiel zu sein", sagte Lead Designer Simon Mann. "Du kämpfst nicht im Frontlinien-Stil. Du nutzt die Webways, und du nutzt deine Tarnung und deine fortschrittliche Technologie, um deine Ziele zu erreichen."

Was sind diese Ziele? Nun, sie sind nicht immer nur Eroberungen, denn es scheint, als würden die Aeldari auf einer Mission sein, um große Katastrophen in der Galaxie zu verhindern, während alle anderen sich wegen eines kleinen gotischen Bauwerks gegenseitig die Köpfe treten. Als Aeldari kannst du auch zu Craftworlds zurückspringen, die im Weltraum schweben und als mobile Basen und Orte für Truppenrekrutierung dienen. Sie scheinen eine elitäre, nomadische Fraktion zu sein, was sicherlich die Funktionsweise in Total War: Warhammer 40,000 verändern könnte.