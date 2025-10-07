Die Achtelfinalspiele der FIFA U-20-Weltmeisterschaft und wie man sie sehen kann

HQ

Die FIFA U-20-Weltmeisterschaft geht heute in die K.o.-Phase, das Achtelfinale findet von Dienstag bis Donnerstagabend in Chile statt. Die ehemalige FIFA-Junioren-Weltmeisterschaft mit Spielern unter 20 Jahren, den zukünftigen Gesichtern des Fußballs (Spieler wie Messi oder Haaland spielten zum ersten Mal bei diesen Turnieren), findet alle zwei Jahre statt.

Sie können jetzt die Liste der Spiele der Runde der letzten 16 sehen, die diese Woche stattfinden:



Ukraine - Spanien: Dienstag, 7. Oktober, 21:30 Uhr MEZ, 20:30 Uhr BST



Chile - Mexiko: Mittwoch, 8. Oktober, 01:00 Uhr MEZ, 00:00 Uhr MEZ



Kolumbien - Südafrika: Mittwoch, 8. Oktober, 21.30 Uhr MEZ, 20.30 Uhr BST



Argentinien - Nigeria: Mittwoch, 8. Oktober, 21.30 Uhr MEZ, 20.30 Uhr BST



Paraguay - Norwegen: Donnerstag, 9. Oktober, 01:00 Uhr MEZ, 00:00 Uhr BST



Japan - Frankreich: Donnerstag, 9. Oktober, 01:00 Uhr MEZ, 00:00 Uhr BST



USA vs. Italien: Donnerstag, 9. Oktober, 21:30 Uhr MEZ, 20:30 Uhr BST



Marokko - Südkorea: Freitag, 10. Oktober, 01:00 Uhr MEZ, 00:00 Uhr BST



Die Viertelfinale folgen am Wochenende, die Halbfinals am Mittwoch und Donnerstag und das Finale am Samstag, den 18. Oktober.

So sehen Sie die FIFA U-20-Weltmeisterschaft

Dieser Wettbewerb wird überall über die FIFA+-Plattform kostenlos übertragen. Wenn Ihr Land jedoch im Achtelfinale steht, stehen die Chancen gut, dass diese Spiele auf Ihren jeweiligen öffentlich-rechtlichen Sendern zu sehen sind.