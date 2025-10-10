Die Academy erhält eine Petition, um Tieren Oscars zu verleihen

HQ

Während einige Darsteller nach Stuntdarstellern fragen, um Oscars zu bekommen, während andere eine bessere Repräsentation für Komödien sehen wollen, wünscht sich einer der diesjährigen Indie-Filmstars eine andere Art der Anerkennung von der Academy.

Indy, der die Hauptrolle in dem Horrorfilm spielt Good Boy, hat seine Pfote der Zustimmung auf einen Brief an die Academy gelegt, in dem er sich für eine Oscar-Nominierung einsetzt. "Trotz meiner von der Kritik gefeierten Rolle in dem jüngsten Film Good Boy - wurde ich für nicht geeignet in der Kategorie Bester Hauptdarsteller befunden", heißt es in einem Brief von Indy, der von Variety erworben wurde. "Anscheinend bin ich nicht gut genug für dich."

Indys Brief erwähnt weitere großartige Tierdarbietungen, wie den Hund in White Fang, den Wal in Free Willy und das Schwein in Babe. Die Kampagne stammt von dem Studio hinter Good Boy, IFC Films, das dank des Films sein zweitbestes Eröffnungswochenende aller Zeiten hinlegte.

Wir wissen nicht, ob dieser Brief zu einem tatsächlichen Wandel in der Branche führen wird. Vielleicht würde eine neue Oscar-Kategorie eingeführt, aber es würde sich anfühlen, als wäre die Welt verrückt geworden, wenn Leonardo DiCaprio zum Beispiel mit einem Hund konkurrieren würde.

