Die Abstimmung für den Golden Joystick Ultimate Game of the Year Award ist jetzt eröffnet Einige erwartete Namen und einige Überraschungen schaffen es in die engere Auswahl.

HQ Die Golden Joystick Awards kehren Ende dieses Monats zurück, am 21. November, um genau zu sein. Zu diesem Zeitpunkt wird ein Spiel zum ultimativen Spiel des Jahres der Zeremonie gekürt. Auch wenn 2024 nicht das Blockbuster-Jahr 2023 war, so gab es doch viele Knaller, wie die 12 Nominierten zeigen, die es in diesem Jahr auf die Shortlist geschafft haben. Die Liste für die Auszeichnung "Golden Joystick Ultimate Game of the Year" lautet wie folgt:

Tier Brunnen



Astro-Bot



Schwarzer Mythos: Wukong



Balatro



Call of Duty: Black Ops 6



Dragon Age: Die Schleiergarde



Final Fantasy VII: Wiedergeburt



Helldivers II



Metapher: ReFantazio



Befriedigend



Silent Hill 2 Remake



Tekken 8

Es ist schön, hier eine gewisse Indie-Liebe zu Animal Well und Balatro zu sehen, und es gibt nicht allzu viele Spiele, die auf der Liste merklich zu fehlen scheinen. Warhammer 40.000: Space Marine II ist nicht dabei, aber obwohl es ein herausragendes Action-Erlebnis war, ist es schwer, es gegenüber einigen der anderen Erfahrungen zu behaupten. Satisfactory mag wie eine seltsame Aufnahme erscheinen, aber es hatte dieses Jahr einen ziemlichen Start und bietet Simulationsspielern ein großartiges Erlebnis. Was glaubst du, wird das ultimative Spiel des Jahres gewinnen? Geben Sie hier Ihre Stimme ab.