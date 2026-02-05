Die Abenteuer von Elliot, gezeigt im wunderschönen Trailer

HQ

Während der heutigen Nintendo Direct: Partner Showcase nutzte Square Enix die Gelegenheit, sein kommendes The Adventures of Elliot: The Millennium Tales vorzustellen, ein weiteres ihrer unglaublich schönen HD-2D-Spiele. Es wird später in diesem Jahr für PC, PlayStation 5, Switch 2 und Xbox Series S/X erscheinen.

Im Trailer konnten wir das etwas ungewöhnliche Konzept einer neuen Interpretation von Zeitreisen erleben, bei dem wir dieselben Orte im Land Philabieldia über verschiedene Zeitperioden hinweg besuchen dürfen. Im Gegensatz zu früheren HD-2D-Spielen ist The Adventures of Elliot: The Millennium Tales nicht rundenbasiert, sondern tatsächlich mit Echtzeitkampf gespielt, bei dem Elliot selbst natürlich eine Vielzahl von Optionen und Bewegungen zur Verfügung hat.

Natürlich gibt es eine Vielzahl von Ausrüstungen für das, was wie ein von Zelda inspirierter Blockbuster zum Start aussieht, der wir annehmen, dass er in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 stattfinden wird.