Die Abby-Darstellerin von The Last of Us will die Fans stolz machen

HQ Abby aus The Last of Us: Part II ist nach wie vor einer der umstrittensten Charaktere aus der Gaming-Welt der letzten Jahre. Die ursprüngliche Darstellerin der Figur, Laura Bailey, erhielt dank ihrer Leistung Morddrohungen, und die Schauspielerin der HBO-Serie Kaitlyn Dever wird wahrscheinlich mit einigen Gegenreaktionen aus dem Internet konfrontiert werden, wenn sie es nicht bereits getan hat. Im Gespräch mit ScreenRant sprach Dever darüber, wie viel Aufmerksamkeit sie Internetgesprächen schenkt. "Es ist schwer, diese Dinge nicht im Internet zu sehen. Es ist schwer, mich nicht davon abzuhalten, es mir ab und zu anzuschauen, vor allem, wenn ich mich damit beschäftige", sagte sie. "Und ich möchte dieser Figur gerecht werden und die Fans stolz machen, indem ich sie auf diese Art und Weise zum Leben erwecke." "Mein Hauptaugenmerk lag auf der Zusammenarbeit zwischen Neil und Craig und darauf, sicherzustellen, dass ich wirklich zum Kern dessen vordringe, wer sie ist und was sie und ihren emotionalen Zustand antreibt." Dever fuhr fort. "Ihre Wut, ihre Frustration und ihre Trauer und all das. Ich wollte sicherstellen, dass ich den größten Teil meiner Energie darauf konzentriere." Für Fans, die die Spiele nicht gespielt haben, wollen wir nicht spoilern, warum Abby so umstritten ist, aber hoffentlich können sich die HBO-Zuschauer daran erinnern, dass Dever nur eine Figur spielt und dass kein Schauspieler Morddrohungen verdient, weil er seinen Job macht.