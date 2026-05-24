Die 64-Mannschafts-Weltmeisterschaft wird von der FIFA für die Ausgabe 2030 erneut ernsthaft in Betracht gezogen

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Die Idee, eine FIFA-Weltmeisterschaft mit 64 Teams zu organisieren, wurde vor Monaten vom südamerikanischen Verband CONMEBOL vorgeschlagen, was es mehr Teams ermöglichen würde, an der globalen Veranstaltung teilzunehmen, die alle vier Jahre stattfindet. Obwohl sie von anderen Konföderationen nicht gut aufgenommen wurde, wurde von mehreren Medien, wie AS, berichtet, dass die Idee von der FIFA erneut ernsthaft in Betracht gezogen wird.

Allerdings würde nach der diesjährigen Weltmeisterschaft, die am 19. Juli 2026 endet, keine endgültige Entscheidung getroffen werden und bereits die größte Weltmeisterschaft der Geschichte mit 48 Teams statt der üblichen 32 sein wird. Eine Weltmeisterschaft mit 64 Teams im Jahr 2030, eine Ausgabe in sechs Ländern (hauptsächlich in Spanien, Portugal und Marokko, aber auch einige Spiele gegen Argentinien, Uruguay und Paraguay, um 100 Jahre seit der ersten Ausgabe des ersten Turniers 1930 zu feiern).

Teams wie Kap Verde, Curaçao, Haiti, Jordanien oder Usbekistan haben bereits vom größeren Wettbewerb profitiert, aber einige in Südamerika haben es nicht in den Wettbewerb geschafft (Venezuela, Peru, Chile und Bolivien, die die interkonföderierten Play-offs gegen den Irak verloren).

Halten Sie eine Weltmeisterschaft mit 64 Teams für eine gute Idee?