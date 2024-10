Die 5 schlechtesten Filme von DC/Marvel

HQ

5. Joker: Folie à Deux (2024) - DC

Kein einziger lebender Mensch hätte ahnen können, dass die lang erwartete und viel gehypte Fortsetzung des besten Films des Jahres 2019 (in allen Kategorien) ein purer, purer Misserfolg werden würde. Aber das war es. Todd Phillips' Fortsetzung der Arthur Fleck-Saga ist eine der schlechtesten High-Budget-Fortsetzungen, die wir je gesehen haben, und der fünftschlechteste DC/Marvel -Film, der je veröffentlicht wurde, was zum großen Teil einem schrecklichen Drehbuch, einem unglaublich stagnierenden Tempo und schrecklichen Musiknummern zu verdanken ist.

4. Batman & Robin (1997) - DC

Warum Joel Schumachers lächerlicher 90er-Jahre-Streifen auf dieser Liste steht, bedarf vielleicht keiner weiteren Erklärung. Warner Bros. konzentrierte sich hier auf den Verkauf von Spielzeug, was bedeutete, dass sie einen Film in Auftrag gaben, der sich ausschließlich an Kinder richtete und mit Plastiknippeln und lausigem Guss ausgestattet war. Ein schlechteres Casting hat es wohl auch noch nie gegeben.

Werbung:

3. Catwoman (2004) - DC

Wenn du es geschafft hast, die urkomisch schlechte Interpretation der DC-Figur Catwoman durch den französischen Rock-Videoregisseur und Fotografen Pitof zu verpassen, empfehle ich dir... Und ich werde es auch nie sehen. Denn dieser Film ist wirklich schrecklich, was natürlich bedeutet, dass er fest auf dem dritten Platz dieser Schandliste steht.

Werbung:

2. Die Fantastischen Vier (2015) - Marvel

Regisseur Josh Trank und 20th Century Fox wollten Fantastic Four auf die gleiche Weise "modernisieren", mit den gleichen Mitteln, wie es Christopher Nolan mit Batman getan hat. "Düster, geerdet und erwachsen" waren die Schlüsselwörter, die letztendlich zu einem Film führten, der sich wie ein schlechter Witz anfühlt. Im Nachhinein ist es schwer vorstellbar, wie ein Filmemacher einen schlechteren Job machen konnte als Fox hier.

1. Venom: Lass es ein Gemetzel geben (2021) - Marvel

Der erste Film über Todd McFarlanes Spider-Man-Bösewicht war nicht sehr gut, aber er war nie auch nur annähernd so schrecklich wie die Fortsetzung, in der die Regie von Gollum-Darsteller Andy Serkis faszinierend schrecklich herausragte. Es gibt keine einzige Szene in diesem Film, die funktioniert, keinen einzigen Dialogwechsel, der nicht widerlich seltsam oder geradezu unlogisch wirkt, und die Menge an klebrigen, hässlichen Spezialeffekten, die in der letzten Stunde geboten werden, ist so überwältigend, dass es geradezu schmerzhaft ist, die Augen offen zu halten, bis der Abspann läuft.