Die 5 besten Super Mario-Spiele

Frei zitiert aus Wikipedia:

Der Mario Day ist eine Feier der Super Mario-Reihe, die jährlich am 10. März stattfindet, da eine Abkürzung des Datums "MAR10" ähnlich wie Marios Name buchstabiert, insbesondere in Großbuchstaben. Die Fans nutzen den Feiertag, um ihre eigenen Feierlichkeiten zu organisieren, z. B. einfach Super Mario-Spiele zu spielen oder sich als Mario zu verkleiden.

So fand diese Woche der Mario-Tag statt, was natürlich eine Hommage an Gamereactor bedeutet. Denn ich denke, wir sind uns alle einig, dass die Spielewelt nicht das wäre, was sie heute ist, wenn Nintendo und Mario abwechselnd den Weg gewiesen hätten. Also. In Erwartung von Switch 2 und der Ankündigung von Odyssey 2 oder Galaxy 3 habe ich über die meiner Meinung nach fünf besten Super Mario-Titel geschrieben, die veröffentlicht wurden. Herzlichen Glückwunsch, Mario!

(5) Super Mario Land

Satoru Okada und Gunpei Yokoi arbeiteten gemeinsam an ikonischen, unsterblichen Nintendo-Klassikern wie Metroid und Kid Icarus, und als es an der Zeit war, dass Super Mario und sein rekordverdächtiger Schnurrbart ihr Game Boy-Debüt feierten, waren es diese fähigen Herren, die damit beauftragt wurden, sein fiebriges Jump'n'Run in das monochrome, tragbare Format zu übersetzen. Ich erinnere mich sehr gut daran, wie sehr ich dieses Spiel geliebt habe, als der Game Boy zum ersten Mal auf den Markt kam. Die Tatsache, dass das Pilzkönigreich dieses Mal durch die neue Welt von Sarasaland ersetzt wurde, erschien mir frisch und unvergesslich. Okada & Yokoi hatten sich von alten ägyptischen Designstilen, der Osterinsel und der Mythologie und den Sitten sowohl der Bermudas als auch des Chinas des 16. Jahrhunderts inspirieren lassen, und das Ergebnis war Originalität, verpackt in einem kleinen, hellgrauen Plastikgehäuse.

(4) Super Mario Bros 2

Ich habe dieses Spiel erst in den letzten fünf Jahren komplett neu bewertet. Denn es gab sicherlich eine Zeit, in der ich Super Mario Bros (1) höher eingestuft habe und vor allem Super Mario Bros 3. Es gab eine Zeit, in der ich dachte, dass das ehrlich gesagt ziemlich schlimm war und viel zu wenig mit dem "Mario-Gefühl" zu tun hatte, aus offensichtlichen Gründen. Denn wie wir alle wissen, war es nie als Super Mario-Spiel gedacht, sondern handelte von anderen Charakteren in einer anderen Welt, in Japan, wurde aber in letzter Minute neu inszeniert, damit Nintendo of America / Europe während des Weihnachtsverkaufs 1988 einen großen Titel hatte, an den man sich anlehnen konnte. Ich habe es jedoch vor ein paar Jahren ausgegraben, nachdem ich es satt hatte, wie träge sich das Mini NES in den präzisesten Spielen anfühlte, und schloss mein altes NES an einen klobigen Fernseher an, den ich aufbewahrt hatte, vor allem, um meinem Sohn Frank einen Stapel dieser Klassiker aus meiner Kindheit zu zeigen. Und bei "Super Mario Bros 2" waren wir aus mehreren Gründen süchtig. Zunächst einmal mag ich das langsamere Tempo. Ich mag das skurrile Originaldesign heute viel mehr als früher und es hat sich über die Jahre so gut gehalten.

(3) Super Mario Galaxy

Ich war nie ein großer Fan der Nintendo Wii. Diejenigen unter euch, die Gamereactor regelmäßig lesen und gelesen haben, werden wissen. Motion Gaming war nichts für mich. Es fühlte sich für mich immer wie ein müdes Gimmick an, so wie es VR tat (und immer noch tut) oder stereoskopisches 3D im Kino. Es gibt jedoch eine oder zwei Ausnahmen. Und diese werden Galaxie genannt. Miyamotos Einsatz der Bewegungssteuerung in "Super Mario Galaxy" ist eines der skurrilsten Dinge, die die Spielewelt je gesehen hat, und wie bei "Super Mario World" und "Super Mario 64" ist Galaxy von Nintendo-Magie, Charme, Persönlichkeit und Vielfalt durchdrungen. Ich erinnere mich auch an den Moment, als die Disc bei uns bei Gamereactor ankam. Es war die erste Novemberwoche 2007, und Jonas Elfving hatte das Spiel bereits zur Rezension abgeholt. Während Jonas die nächsten Tage spielte, saß ich neben ihm, obwohl ich eigentlich keine Zeit hatte, weil wir wie üblich auf einen Drucktermin hinarbeiten mussten, und lächelte mit dem ganzen Gesicht über all den Einfallsreichtum und die Innovation, die darin steckte. Klar, der zweite ist wahrscheinlich noch besser (wie ist das möglich), aber es ist der erste, der sich diesen Platz auf meiner ganz persönlichen Top-Liste schnappt.

(2) Super Mario 64

Zu dieser Zeit rezensierte ich Spiele für die Lokalzeitung, und etwas mehr als einen Monat vor der Veröffentlichung des hysterisch heißen, mit Spannung erwarteten Nintendo 64 erinnere ich mich noch genau daran, dass ich mich mit Pfeifferschem Drüsenfieber angesteckt habe. Und ja, ich wurde krank wie eine von der Pest infizierte kleine Wühlmaus. Krankenhausaufenthalt und alles. Ich habe viel Gewicht verloren, hatte wochenlang kaum die Kraft, aufzustehen. Mittendrin kam meine frühe Testmaschine (N64) plus Pilotwings 64, Wave Race 64 und Super Mario 64 bei der Zeitung an und es war meine ältere Schwester, die das Paket für mich abholte. Ich erinnere mich, wie schwach ich war, als ich das Klebeband durchtrennte, das die Box zusammenhielt, und wie unglaublich aufgeregt ich war, als ich die Nintendo 64-Box auspackte und die Maschine zum ersten Mal einsteckte. Der Rest ist... Der Rest ist Geschichte. Ich werde nie meine ersten zaghaften Schritte in die einladendste 3D-Welt vergessen, die ich je gesehen habe, genauso wie ich nie die ikonischen Momente vergessen werde, mit denen Super Mario 64 vollgepackt war. Das Rodelrennen gegen den übermütigen Pinguin. Als dieser nervige kleine Affe Marios Mütze knallte, der erste Bob-Omb-Boss-Tod auf dem Berg, die supercharmante Hub-Welt und der Moment, in dem Mario endlich seine Flügel auf seinem Hut bekam und Welten aus der Luft erkunden konnte. Unglaubliches Spiel, unglaubliche Spielerinnerungen.

DAS BESTE SUPER MARIO-SPIEL ALLER ZEITEN:

(1) Die Welt von Super Mario

Die Erwartungen meinerseits (von allen) waren himmelhoch. Nintendos neue Konsole war auf dem Weg und die Broschüre, die ich im örtlichen Spielwarengeschäft Korg-Olles abholte, erzählte mir von dem neuen Super Mario-Spiel, das im Vorfeld absolut phänomenal aussah. Einen Super Nintendo konnte ich mir allerdings nicht leisten. Tatsächlich konnte ich mir 1991 nicht einmal einen Controller leisten. Oder eine Schachtel Pommes frites, mit Kartoffelgewürz darauf. Es war also ein Glück, dass mein Klassenkamerad das Gerät plus Super Mario World am Eröffnungstag kaufte, es in ein paar Tagen fertigstellte (er blieb sogar von der Schule zu Hause, um zu spielen, weil er Fieber dafür verantwortlich machte) und es mir dann lieh. Ich war besessen davon, wie charmant, veränderlich, herausfordernd und fantastisch einfallsreich es war, Miyamotos gefeiertes 16-teiliges Meisterwerk. In diesem Spiel steckt so viel Charme, Persönlichkeit und die schwer fassbare Nintendo-Magie, dass es schwer ist, ihm in Textform gerecht zu werden, egal wie viele Superlative es gibt. Für mich wird es immer, immer, immer die Nummer eins sein, wenn es um die gut befeuerte All-Star-Karriere des korpulenten Klempners geht.