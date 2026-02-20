Die 5 besten Resident Evil-Spiele aller Zeiten

HQ

Als selbsternannte Königin von Resident Evil, beginnend mit dem Erscheinen von Resident Evil Requiem, dachte ich, ich liste meine Top fünf aus Capcoms fantastischer Horrorserie Resident Evil auf, die 1996 erstmals erschien. Da der neunte Teil am 27. Februar veröffentlicht wird, seid ihr bereit?

5. Resident Evil 3 Nemesis Remake

Der dritte Teil der Capcom-Reihe über das heimtückische Pharmaunternehmen Umbrella führte uns zwei Monate nach Resident Evil 1 und den Tag vor der Katastrophe in Resident Evil 2 zurück nach Raccoon City. In diesem Spiel durften wir treuen Fans erleben, wie es ist, sich in einem Spiel wirklich in die Hose zu machen, als wir uns in dem Zustand setzten, was wir für Sicherheit hielten, und Nemesis wie Jack Nicholson in The Shining durch die Wand erschien und uns zeigte, dass Sicherheit jetzt nicht mehr existierte.

Es gab keinen Ort mehr, an dem wir sicher verschnaufen konnten, und mit klopfendem Herzen, ständig verfolgt von dem Mann mit zu viel Kaugummi und zu wenigen Zähnen, spielten wir das Spiel viel zu schnell zu Ende, begleitet vom Knurren seines S.T.A.R.S. Trotz seines im Vergleich zum Original abgespeckten Format ist Resident Evil 3 Remake ein wirklich spaßiges Abenteuer, auch wenn es für meinen Geschmack etwas zu kurz war. Ein Resident Evil kann nie lang genug sein.

Ich mochte die urbane Umgebung in Resident Evil 3 wirklich sehr.

4. Resident Evil Code Veronica

Das Spiel, das zwischen RE2 und RE3 spielte, führte uns von Raccoon City auf der anderen Seite des Meeres auf das kleine Land Rockford Island, das als Gefängnis für diejenigen diente, die von Umbrella für alle Ewigkeit versteckt werden mussten, und hier befinden wir uns in der Rolle von Claire Redfield auf ihrer Suche nach ihrem vermissten Bruder Chris. Das Spiel ist definitiv eines der Resident-Evil-Spiele, von denen ich finde, dass es nicht genug Anerkennung dafür bekommen hat, wie verdammt gut es tatsächlich war, und es wird oft vergessen, wenn Leute über die Serie sprechen. Aber für mich war es das Spiel, das mich fast ein Vermögen für eine Dreamcast ausgeben ließ, weil ich das Spiel nicht verpassen wollte.

Es war auch eines der Resident Evil-Spiele, das mich mit seinen unglaublich coolen Grafiken wirklich überrascht hat und sich seiner Zeit etwas voraus anfühlte. Die Geschichte mit den beiden verrückten Zwillingen, Alfred und Alexia Ashford, war unglaublich unterhaltsam, und ich erinnere mich an die Freude, die ich empfand, als ich dachte, das Spiel würde zu Ende gehen, nur damit es weiterging und sich ein ganz neuer Teil des Spiels öffnete. Code Veronica hatte immer noch diesen süßen, altmodischen Resident-Evil-Geist mit Rätseln und Schreckmomenten, bevor es eine andere Richtung nahm, was sehr geschätzt wurde.

Chris, bist du da?!

3. Resident Evil 1 Remake

Mit diesem ersten Spiel schrieb Capcom Geschichte, als sie es schafften, die Gegner, die wir zuletzt in Sam Raimis Evil Dead gesehen haben, wieder hervorzuholen und Zombies in etwas zu verwandeln, das uns alle viele Jahre lang erschrecken sollte.

Hier jedoch waren sie etwas langweiliger und langsamer auf der Suche nach Menschenfleisch, aber warum sich beeilen? Schließlich hatten sie ihre Gefährten, die Jäger und Crimson Heads, die nach der Beute, die um ihr Leben fliehen wollte, schneller auf den Beinen waren. Und genau das haben wir getan. Wir rannten um unser Leben vor gelegentlichen Jägern, und allzu oft endete es auf dieselbe Weise - mit einem gewaltsamen Tod. Crimson Heads waren auch wahnsinnig großartige Gegner, die uns alte Füchse auf Trab hielten, als Zombies, die wir bereits getötet hatten, plötzlich wieder zum Leben erwachten, und jetzt reden wir von Zombies auf Crack, bis wir erkannten, dass sie verbrannt werden mussten, um endlich zu sterben.

Ich liebte jede Minute des Spiels, die wunderbare Atmosphäre, die mich auf der Stuhlkante hielt, die Rätsel, die mein Gehirn wachhielten, und die Gegner, die meinen Puls schneller schlagen ließen, als hätte ich einen Marathon gelaufen. Am einprägsamsten? Der Schlangenboss, auf jeden Fall. Das werde ich nie vergessen.

Resident Evil 1, hier begann alles.

2. Resident Evil 4

Ich wollte Resident Evil 4 nicht mögen, als es herauskam. Schließlich war es eine große Veränderung zu den Spielen, die ich so sehr geliebt habe, und ich bin immer skeptisch, wenn etwas gut ist. Meine geliebten Zombies waren durch wütende Spanier mit Mistgabeln ersetzt worden, und das Ganze erinnerte am meisten an eine gescheiterte Charterreise nach Mallorca 1997, als wir zufällig einen Olivenhain durchquerten und von wütenden Männern mit Spaten empfangen wurden...

Aber das Spiel ist mir ans Herz gewachsen, und je weiter ich in die Geschichte eintauchte, desto mehr sah ich die Überreste meines Geliebten Resident Evil. Klar, es gab mehr Action als Horror, und es verlangte ein bisschen mehr von einem als Spieler, um wachsam zu sein, aber der vierte Teil war wie ein außer Kontrolle geratener Zug, ein Schlag ins Gesicht der Action, und ich wollte mehr. Hier tauchte auch Resident Evil s erster Kettensägenmann mit einem Jutesack über dem Kopf auf, und dieser verdammte Feind machte immer meinen oh so kleinen Mut fertig. Sobald ich das Geräusch des Motors hörte, wollte ich um meine Mumie weinen, und Doktor Salvatore ist einer der unvergesslichsten Bosse, gegen die ich je gekämpft habe.

Dr. Salvatore versucht, Leon ein paar Zentimeter kleiner zu machen!

1. Resident Evil 2 Remake

Für mich ist das der König aller Resident-Evil-Spiele. Vielleicht bin ich voreingenommen, weil es das erste war, das ich gespielt habe, und hier hatte ich auch das Gefühl, mit einer Bratpfanne auf den Kopf geschlagen zu werden und verliebt in ein Spiel (das Original) aufzuwachen. Es ist das Spiel, das mich an die Hand genommen hat, als ich zufrieden Spyro the Dragon gespielt und Diamanten gesammelt habe, und mir stattdessen gezeigt hat, wie viel mehr Spaß es macht, Gegner mit einer Schrotflinte auszuschalten als mit Feuer, und es ist das Spiel, das mich über Nacht ein ganz neues Genre schätzen ließ. Und wow, was für ein Spiel das war.

Und so clever gemacht, dass man es aus zwei verschiedenen Blickwinkeln erleben konnte, was den Wiederspielwert so offensichtlich machte. Mr. X ließ mich unzählige Male wie ein echter Feigling im Gästezimmer sitzen und verstecken, und Lickers ließ mich hysterisch durch die Korridore rennen, ohne irgendeinen Plan oder jede Taktik. Hier traf ich meinen Lieblingscharakter, Leon. S Kennedy, und er ist schon eine Weile dabei, und wenn ich das sagen darf, altert er mit Stil. Für mich ist Resident Evil 2 Remake der klare Favorit auf meiner Resident Evil Liste und wird mir immer sehr am Herzen liegen. Eine perfekte Mischung aus Schreckmomenten, Action, Geschichte, großartigen Charakteren und einer völlig einzigartigen Gegnerpalette, die immer wieder überrascht.

Resident Evil 2 ist definitiv eines meiner Favoriten.

Ich möchte auch einen kleinen Trostpreis an ein Resident Evil-Spiel vergeben, das nicht die Aufmerksamkeit erhalten hat, die es meiner Meinung nach verdient, nämlich Resident Evil 5. Das Spiel, das uns ins Sonnenlicht brachte und trotzdem unsere Herzen höher schlagen ließ. Ich persönlich fand es großartig, dass man Koop spielen konnte, und selbst heute finde ich, dass dies eines der spaßigsten Koop-Spiele ist, die ich damals mit meinem Spielpartner gespielt habe. Mehr Resident Evil-Spiele sollten die Möglichkeit bieten, das Erlebnis bequem von deinem Sofa aus mit jemand anderem zu teilen. Es gibt selbst den Schüchternsten unter uns ein wenig mehr Mut.

Eines der unterhaltsamsten Koop-Spiele!

Wie ihr sehen könnt, fallen die neueren Titel durch ihre Abwesenheit auf, und ich weiß, dass viele von euch das siebte Spiel sehr schätzen. Ich hingegen habe diese Spiele nie wirklich als Resident Evil klassifiziert. Für mich hätten diese Spiele alles heißen können und eigenständige Horrorspiele gewesen. Aber für mich hat Capcom aus den Augen verloren, worum es Resident Evil eigentlich geht. Nicht nur die Handlung und die Geschichte, sondern auch das Gefühl. Früher brauchte es nicht viel, um die richtige Atmosphäre zu schaffen. Ein von Blut getränkter Korridor und eine Lampe, die im Dunkeln flackerte. Schlurfende Schritte und Schreie, die verstummen. Man wusste, dass da draußen etwas war, aber man wusste nicht, wo oder was.

Man musste einfach vorwärtsgehen und sich Schritt für Schritt dem stellen, was einem Angst machte. Und das war ein Teil der Schönheit der Spiele, nie zu wissen, was einen erwartet. All das verschwand mit dem siebten Teil für mich, als alles einfach zu seltsam und das Tempo zu hektisch wurde. Gott sei Dank für böse Pharmaunternehmen, die heimlich Monster erschaffen. Gott sei Dank gibt es Rätsel, bei denen man kurz durchatmen kann, damit die Nerven nicht ausfransen. Gott sei Dank gibt es gut entwickelte Charaktere, denen man gefolgt ist und denen man die Daumen gedrückt hat. Wenn du dich also gefragt hast, warum Ethan Winters, die Familie Baker, Vampire oder Werwölfe nicht auf meiner Liste standen, weißt du es jetzt.

Die Familie Baker, direkt aus The Texas Chainsaw Massacre.

Wie würde deine Liste aussehen?