Die 5 besten Panzer in Marvel Rivals

Mit dem neu veröffentlichten Monsterhit Marvel Rivals hat der Entwickler Netease unserer Meinung nach die allerbesten Teile von Overwatch genommen und daraus ein Spiel gemacht, ein Spiel, das vor Persönlichkeit und süchtig machendem Gameplay nur so strotzt. Die 35 Helden des Spiels sind in drei Klassen unterteilt und die Vorhuten oder Panzer bestehen aus schweren, großen, robusten Riesen, die mit ihren gigantischen Gesundheitsanzeigen an der Spitze der Linie laufen und sich ihren Weg durch Feinde bahnen. Vor kurzem wurde die erste Saison des Spiels veröffentlicht und damit haben wir alle Vanguards getestet, um die unserer Meinung nach fünf besten des Spiels auszuwählen.

(5) Gift

Wenn du schnell sein und mit deinem Tank in kurzer Zeit viel Strecke zurücklegen möchtest und einen Charakter suchst, der innerhalb dieser Klasse leicht spielbar und tödlich ist, ist Venom der richtige Charakter für dich. Seine schwungvollen und giftigen Angriffe mit seinen symbiontengeprägten Schleimarmen erreichen Feinde, von denen die Gegner nicht glauben, dass sie von einem Panzer getroffen werden können, und dank dieser Eigenschaften ist er brillant darin, das Spielfeld zu kontrollieren.

(4) Magnetzünder

Vor dem Update der ersten Saison war Magneto etwas schwächer als Peni Parker und Hulk, oder zumindest schwieriger zu spielen und daher für 99% aller Spieler, die ich seit der Veröffentlichung gesehen habe, weniger effektiv, aber jetzt ist er gebufft und damit eine Selbstverständlichkeit auf dieser Liste. Magnetos Stärke besteht darin, nach vorne zu gehen und über den Energieschild die Angriffe des gegnerischen Teams einfach aufzufressen, während dein Team darunter schlüpfen und mit einem stahlgrauen Riesen in der Luft über ihnen weitermachen kann.

(3) Groot

Die schwer zu schlagenden Rindenwände des Wächterbaums halten Feinde zurück und hindern sie daran, sich zu rollen, um ihre Position zu halten, oder die Kutsche auf ihrem Weg zum endgültigen Ziel zu beschützen. Die schwer zu schlagenden Rindenwände des Wächterbaums sind natürlich einer der effektivsten Teile des gesamten Spiels, und da er ein Tank ist, verursacht er (natürlich) auch viel Schaden.

(2) Thor

Thor war einer der Helden, die in Saison 1 etwas besser geworden sind, und wenn man bedenkt, wie gut er bereits war, bevor Netease einige der Charakterbalance geändert hat, ist dies offensichtlich ein brillanter Panzer für diejenigen, die sich ihren Weg nach vorne hämmern und das Feuer des gegnerischen Teams mit einem Unterstützer hinter sich auffressen wollen. während deine Duellanten in angemessener Entfernung bleiben und die feindlichen Spieler niedermähen. Thor hat eine relativ langsame und vorhersehbare ultimative Fähigkeit, was bedeutet, dass er hier gegen Strange verliert, aber er ist trotzdem ein sehr starker Tank.

(1) Doktor Seltsam

Meiner Meinung nach gibt es keinen einzigen Charakter in diesem ganzen erstaunlichen Spiel, der schlimmer und schwieriger zu besiegen ist als Doctor Strange, der nicht durch das Season One-Update generft wurde, aber genauso erbärmlich tödlich bleibt. Seltsam, wie man weiß, kann er viele verschiedene Dinge tun, er ist großartig für diejenigen, die ihren Panzer offensiv und aggressiv spielen wollen, aber auch sehr gut für diejenigen, die bei bestimmten Offensiven im Hintergrund bleiben und feindliches Feuer direkt in seinen Schild ziehen wollen, dessen Abklingzeit im Verhältnis zu den Stärken und Schwächen der anderen Charaktere zu kurz ist - wenn ihr mich fragt.

Welche der Vanguards des Spiels spielst du am liebsten?