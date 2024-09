Die 5 besten Leistungen von Sylvester Stallone

HQ

5. Erstes Blut (1982)

Korruption. Machthungrige Kleinstadtpolizisten. PTBS. Überlebensinstinkt. Als die Verhaftung des Vietnam-Veteranen John Rambo für die schmutzigen Polizisten in Hope, Washington, in den Süden geht, haben sie natürlich keine Ahnung, dass die Menschenjagd, auf die sie sich begeben werden, sie alle töten wird, da Rambos einziges wirkliches Fachgebiet darin besteht, andere Menschen zu töten. Delta Force Soldat Rambo bedient sich in einem der besten Actionthriller der 70er Jahre mit Guerilla-Taktiken, um die gesamte Polizei zu täuschen, gefangen zu nehmen und zu entwaffnen, und hier gelingt es Sylvester Stallone sehr gut, die der Figur innewohnende Dunkelheit mit sich herumzutragen. Es gelingt ihm auch sehr gut, ohne Tropen oder Klischees die Tatsache zu vermitteln, dass er wirklich so tödlich ist, wie die Figur im Buch beschrieben wird.

4. Rocky II (1979)

In Stallones besten Charakteren gab es oft eine gekonnt dargestellte unterschwellige Traurigkeit und Dunkelheit, die nie die Oberhand gewinnen durfte, aber dem (auf dem Papier) oft eher eindimensionalen "Helden" Tiefe und Menschlichkeit verleiht. Dies wird in einem Film wie Cliffhanger deutlich, in dem alle Charaktere Karikaturen sind, mit Ausnahme von Gabe Walker, dessen inhärente Dunkelheit und gebrochenes Gewissen ihm im Vergleich zu allem anderen im Film eine zusätzliche Dimension verleihen. Das beste Beispiel dafür, wie Stallone in seinen Macho-Actionrollen immer ein wenig tiefer gegraben hat, ist Rocky im zweiten Film, wo er sich vor einem Rückkampf gegen Apollo Creed mit allen möglichen Emotionen auseinandersetzt.

3. Creed (2015)

Es ist ein fein abgestimmtes, verwundetes und ergreifendes Porträt eines gebrochenen, verwundeten alten Mannes, der sich weigert, aufzugeben, was Stallone in Ryan Cooglers absolut brillantem Boxdrama bietet. Sly schafft es, den Rocky der 70er Jahre mit all seinen Qualitäten und Schwächen mit einer glaubwürdigen Vaterfigur zu verweben, die Creed Junior anleitet, hilft und unterstützt, was im mittleren Akt auf den Kopf gestellt wird, als Rocky krank wird und stattdessen zu dem wird, der gezwungen ist, um Hilfe zu bitten.

2. Cop Land (1997)

Stallones Darstellung des etwas langsamen, schwerhörigen, gutmütigen und mehr als nur ein wenig naiven Sheriffs Freddy Heflin ist eine angemessen melancholische, die in einem Film hervorsticht, in dem auch namhafte Stars wie Robert De Niro, Ray Liotta und Harvey Keitel auftreten, was natürlich viel aussagt. Sly verkörpert Freddy mit einer Sensibilität, die wir noch nie zuvor von ihm gesehen haben, und er verwendet genau die richtigen Mittel, um uns auf die strengste Art und Weise zu sagen, dass er nach außen hin ruhig und gefasst ist, aber auf dem besten Weg, innerlich zu platzen.

1. Rocky (1976)

Es gibt natürlich, wie wir alle wissen, viele liebenswerte Underdog-Geschichten aus der Filmgeschichte und die vielleicht beste von allen ist die wahre Geschichte von einem ungeübten, ahnungslosen Stallone, der sich weigerte, sein goldenes Drehbuch Rocky an eines der größten Hollywood-Studios zu verkaufen, es sei denn, sie erlaubten ihm, die Hauptrolle zu spielen. Denn Rocky war damals der letzte Schrei. Mehrere große Produktionsgiganten wollten einen Spielfilm über die ergreifende Geschichte des jungen Sly über den bereits unterdrückten, überforderten, witzigen und leicht dümmlichen Jungen aus Philadelphia machen, der sich gegen alle Widrigkeiten zur Wehr setzte, auf sich selbst wettete und gewann - obwohl er verlor. Aber Sly gab nicht auf und bekam endlich die Chance, zu beweisen, dass er seine eigene Hauptrolle übernehmen kann, was er mit Bravour tat. Jetzt, da Rocky 48 Jahre her ist, ist es leicht, wenn man das Band zurückspult und es sich noch einmal ansieht, wie gut Stallone seinen eigenen Charakter versteht. Stallones Schauspiel gibt mir konstante Marlon-Brando-Vibes durch den immer brillanten Big City Harbour und es gibt eine Natürlichkeit in seiner Präsenz und eine Zartheit in seiner Menschlichkeit, die in jeder kleinen Szene durchscheint.