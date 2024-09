Die 5 besten Leistungen von Joaquin Phoenix

HQ

5. Der Meister (2012)

Wenn ich mir einen Film von Paul Thomas Anderson anschaue, ist es so offensichtlich, dass sich der Regisseur hinter beliebten Dramen wie Punch-Drunk Love, Boogie Nights und Magnolia während der Dreharbeiten zu diesem Film völlig in JoaPhoenix quins Schauspiel verloren hat. Denn Anderson verliert mehrfach den Fokus und der Regisseur wird passiver und verlässt sich stattdessen ganz auf die Leistung seines Hauptdarstellers, um die Geschichte voranzutreiben, anstatt auf die Geschichte selbst, was ebenso faszinierend wie frustrierend ist. Ich mag The Master nicht besonders, da ich ihn für einen der schwächsten Filme von Anderson halte, aber ich bin immer wieder unglaublich beeindruckt von der Leistung von Phoenix.

4. Walk the Line (2005)

Er wurde für seine Leistung als Johnny Cash für den Best Actor Oscar nominiert und hätte ihn ehrlich gesagt gewinnen müssen. Denn es ist ein von Charisma und Menschlichkeit durchtränktes Porträt, das Mr. Phoenix hier bietet, und er schafft es, die ihm innewohnende Dunkelheit, die Cash mit sich herumtrug, mit kleinen, mächtigen Mitteln zu vermitteln. Eng und stylisch mit verdammt viel Intensität.

3. Keine Sorge, er wird zu Fuß nicht weit kommen (2018)

Good Will Hunting Der schmerzlich vergessene Klassiker von Regisseur Gus Van Sant aus dem Jahr 2018 ist eine urkomische, tragische und faszinierende Geschichte, in der Phoenix alles und jeden die Hosen auszieht. Phoenix schafft es, wie so oft, seine Figuren zum Leben zu erwecken und ihnen vor allem genug Menschlichkeit und Verletzlichkeit einzuflößen, um selbst die dunkelsten Tragödien sehenswert und bezaubernd zu machen. Also, hier ist ein Film, von dem ich glaube, dass er ohne Phoenix überhaupt nicht funktioniert hätte.

2. Sie (2013)

Wenn Phoenix das Tempo wechselt, dann tut er das mit aller Macht und hat uns immer wieder abrupte Wechsel zwischen so unterschiedlichen Filmfiguren angeboten, dass es manchmal schwer ist zu akzeptieren, dass hinter allen Rollen tatsächlich derselbe Schauspieler steckt. So war es auch bei mir, als ich zum ersten Mal den wunderbar warmen und sehenswerten Her durchschaute, in dem Phoenix zärtlich, freundlich, fürsorglich und zart einsam mit einer Art liebenswerter Verletzlichkeit spielt, die den Film Bild für Bild vorantrieb.

1. Joker (2019)

Als Heath Ledger uns als Batman-Erzschurke in seinen Bann zogJoker, fühlte es sich in vielerlei Hinsicht so an, als könnte kein anderer Schauspieler jemals in die Rolle schlüpfen und auch nur die Hälfte dessen erreichen, was Ledger zu bieten hatte. Er war so gut. Aber wir haben uns alle geirrt, denn es bräuchte einen besonderen Gentleman namens Phoenix, um Ledgers Interpretation der Rolle zu übertreffen, wasThe Hangover in der absolut furios gut gemachtenJoker Charakterstudie von Regisseur Todd Phillips geschah. Phoenix verkörpert den tragischen, psychotischen, unberechenbar gefährlichen Arthur Fleck mit einer Präsenz und Dynamik, die verzauberte undAcademy ihm für diese unvergessliche Rolle einen Preis einbrachte.