Die 5 besten Heiler in Marvel Rivals

HQ

Mit dem neu veröffentlichten Monsterhit Marvel Rivals hat Netease unserer Meinung nach die allerbesten Teile von Overwatch genommen und ein Spiel daraus gemacht, ein Spiel, das vor Persönlichkeit und süchtig machendem Gameplay strotzt. Die 35 Helden des Spiels sind in drei Klassen unterteilt, wobei die Klasse der Strategen die Beschützer ihres Teams ist, die in der Regel im Hintergrund bleiben und ihre Verbündeten stärken, heilen und beschützen. Gestern wurde die erste Saison des Spiels veröffentlicht und damit haben wir alle Strategen getestet und gerieben, um die auszuwählen, die wir derzeit als die fünf besten des Spiels betrachten.

(5) Loki

Vielleicht gibt es einen Grund, warum die unterstützende Rolle in Marvel Rivals Stratege und nicht Heiler genannt wird. Denn Loki ist zwar keiner, der seine Verbündeten ständig heilt, aber mit gut positionierten Klonen können sie vorübergehend ein ganzes Team verewigen und massiven Angriffen ihrer Gegner standhalten. Und da er sich im Handumdrehen teleportieren kann, ist er eine ausgezeichnete Wahl, um schnell der Gefahr zu entkommen und seinen Verbündeten von einem sicheren Ort aus zu helfen, ohne selbst den Tod zu riskieren.

(4) Jeff der Landhai

Werbung:

Der niedliche kleine Landhai eroberte die Herzen vieler, als er nach Marvel Rivals kam. Aber lass dich nicht von dem kleinen, immer so fröhlichen und knuddeligen Jeff täuschen - denn er kann wirklich hart im Nehmen sein. Jeffs Wasserstrahl eignet sich hervorragend, um dein Team zu heilen, wenn es sich in einer großen Gruppe befindet (was bei einigen anderen Charakteren unglaublich schwierig sein kann). Und nicht nur das, sein Angriff ist auch relativ stark, wobei ein wirklich guter Jeff in der Lage ist, einen Duellanten ganz alleine zu besiegen. Vor allem aber ist es seine ultimative Fähigkeit, die dort glänzt, wo er das gesamte gegnerische Team verschlucken, ein paar Meter wegschwimmen und kurzerhand für einen Sturzflug und den sicheren Tod hinauswerfen kann. Sprechen wir davon, dass man das Spiel in Sekundenschnelle drehen kann.

(3) Luna Schnee

Luna Snow verlangt nicht viel von Ihnen, um erfolgreich mit ihr fertig zu werden. Sie ist leicht zu erlernen und kann viel Gesundheit bieten (sowohl direkt als auch passiv). Auch der Schaden, den sie anrichtet, ist groß und daher nicht zu unterschätzen. Ihre ultimative Fähigkeit kann das Team auch für ein paar Sekunden unsterblich machen, was ihren Teamkameraden viel Zeit gibt, Blei in die Feinde zu pumpen, auf ihren eigenen ultimativen Fähigkeiten aufzubauen und die Gegner im Handumdrehen zu vernichten. Insgesamt ein wirklich, wirklich guter Stratege, schlicht und einfach.

(2) Mantel & Dolch

Werbung:

Ich habe oft Kritik von Teamkollegen bekommen, wenn ich als Cloak & Dagger gespielt habe, und vielleicht ist das nicht so seltsam. Dies ist der schwierigste Charakter in der Rolle, den man spielen kann, gerade weil man in der Lage sein muss, mit den beiden verschiedenen Charakteren umzugehen und somit zu entscheiden, wann man heilt und Schaden anrichtet. Aber es ist offensichtlich, dass der Sieg nahe ist, wenn man einen wirklich guten Cloak & Dagger in seinem Team hat. In der ersten Saison wurde auch die ultimative Fähigkeit stärker als je zuvor, da der Held jetzt vier statt drei Sweeps ausführt, was den flexiblen Helden nur noch gefährlicher macht. Wichtig bei der Wahl des Helden ist die Kommunikation mit Ihrem Team. Angesichts der ultimativen Fähigkeit ist es wichtig, dass die Teamkameraden davon wissen, da sie sie praktisch unsterblich macht, während die Spuren der Fähigkeit den Feinden Schaden zufügen.

(1) Gottesanbeterin

Dies ist zweifellos der einfachste Charakter, den man spielen kann, aber sie zu meistern, wird einige Arbeit erfordern. Mantis kann ihre Verbündeten heilen und stärken, sich selbst stärken und Feinde kurzzeitig betäuben. Da ihre Fähigkeiten ziemlich schnell nachgeladen werden, wirst du während eines Spiels als sie Tausende von Entscheidungen treffen. Was Mantis jedoch zur besten Strategin macht, ist die Tatsache, dass sie sinnlosen Schaden austeilen kann, während sie sich verstärkt und Gegnern einen Schuss in die Stirn abgibt. Es kann nur zwei Schüsse dauern und sie liegen flach auf dem Boden, und du stiehlst den Duellanten das Rampenlicht, während du sie maximal heilst. Die ultimative Fähigkeit von Mantis ist auch sehr stark (nicht die beste, aber gut) und wenn du gut spielst, wirst du sie oft zur Verfügung haben.

Welchen der Strategen des Spiels spielst du am liebsten?