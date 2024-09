Die 5 besten exklusiven PlayStation 5-Spiele

HQ

5. Schwarzer Mythos: Wukong

Spiele, die wir als Souls-like bezeichnen, können in vielerlei Hinsicht frustrierend sein. Während der hohe Schwierigkeitsgrad oft das Hauptgesprächsthema ist, können Dinge wie klobige Steuerung und begrenzte Ausdauer auch eher abschreckend sein, aber Black Myth: Wukong hat einen etwas anderen Ansatz. Sicher, es ist immer noch verdammt schwer, aber es ist auch schnell und wendig, wobei unser Affe akrobatisch alles tut, um Schlägen auszuweichen, die dich schneller töten können, als du blinzeln kannst.

Es ist jedoch nicht nur die gute Steuerung, die Wukong zu etwas Besonderem macht. Während das erste Level eine Demonstration visueller Brillanz, aber auch ziemlich eng und linear ist, geht das Spiel mit Kapiteln weiter, die alles andere als das sind. Es spielt vor einem Hintergrund, in dem die chinesische Mythologie eine große Menge an Atmosphäre hinzufügt, es ist gelegentlich entspannt in Bezug auf die Erzählung, aber immer noch voller Elemente, die die Dinge auflockern und dem Boss-Rush-Konzept eine dringend benötigte Pause geben. Doch es ist dieses Erfolgserlebnis, das das Spiel am besten kann.

Wenn du eine große Prügel bekommst, aber trotzdem aufstehst, weil du weißt, dass der Sieg in Reichweite ist. Also versuchst du es erneut. Sie sagen, es sei Wahnsinn, immer wieder das Gleiche zu tun und sich ein anderes Ergebnis vorzustellen. Also passt man sich an und wird besser. Als dieser Boss schließlich umkippt und aufgibt, ist das pure Euphorie und Black Myth: Wukong gilt als eines der am besten aussehenden und besten Actionspiele seit sehr langer Zeit.

4. Gott des Krieges: Ragnarök

Ragnarök wurde gleichzeitig für PlayStation 4 und PlayStation 5 veröffentlicht, was viele Leute bemerken, wenn es um exklusive PS5-Spiele geht, und natürlich lässt sich das nicht leugnen. Gleichzeitig ist es wie Gran Turismo 7 ein Spiel, das auf Sonys neuestem System unendlich besser aussieht als auf der mittlerweile veralteten PS4, und trotz doppelter Kompatibilität ist Ragnarök immer noch eines der am besten aussehenden Spiele, die man für jede Plattform finden kann, unabhängig vom Genre.

Clevere, umgebungsbasierte Rätsel, die fantastische Fortsetzung einer bereits herausragenden Geschichte, unvergessliche Charaktere und brutal befriedigende Third-Person-Action machen Ragnarök zu einem Gewinner und einem Schloss für diese Liste. Ist es so gut wie das Meisterwerk von 2018? Nein, ist es nicht. Ist es trotzdem ein brillantes Actionspiel? Ohne Zweifel.

3. Final Fantasy VII: Wiedergeburt

Viele von uns haben eine besondere Beziehung zu Cloud und der Bande. Als Square Enix endlich das Remake ankündigte, von dem wir so lange geträumt hatten, war es ein glücklicher Tag. Die Ankündigung, dass sie es zu einer Trilogie ausdehnen würden, fühlte sich jedoch ein bisschen so an, als ob Peter Jackson dachte, dass ein Kinderbuch mit knapp 100.000 Wörtern perfekt wäre, um in seiner Hobbit-Adaption drei Filme von insgesamt neun Stunden zu verwandeln. Glücklicherweise gab es im Fall des JRPGs nicht so viel Wahnsinn, da die Entwickler es geschafft haben, die Abenteuer von Avalanche auf eine gute Art und Weise zusammenzuschustern und zu erweitern.

Als Rebirth Anfang des Jahres erschien, war es in vielerlei Hinsicht ein viel freieres, offeneres und ausgefeilteres Spiel als sein Vorgänger. Es war in vielerlei Hinsicht fast atemberaubend, und wenn man die Stadt Kalm verließ und über die weiten Graslandschaften blickte, erwartete man ein episches Abenteuer. Dennoch ist es schwierig, Rebirth auf diese Weise konzentriert zusammenzufassen. Es ist ein Abenteuer, das so viel zu bieten hat und bei dem sich alle Elemente zu einem Ganzen zusammenfügen, das umfassend, großartig und fantastisch ist. Für diejenigen unter uns, die einen klassischen Roadtrip lieben, ist Rebirth das perfekte Abenteuer. Und für alle von uns, die japanische Rollenspiele mit allem, was dazu gehört, lieben. Die Reise von Cloud, Barret, Tifa und den anderen ist genauso denkwürdig, wie man es sich nur wünschen kann, und das einzige wirkliche Problem ist, dass wir noch ein paar Jahre auf ihr Ende warten müssen.

2. The Last of Us: Teil I

Ja, ja, ja... The Last of Us ist ein PlayStation 3-Spiel aus dem Jahr 2013. Wir wissen, wir wissen. Aber es wurde neu aufgelegt, um für die PlayStation 5 unverschämt besser auszusehen, und abgesehen von anfänglichen Bedenken hinsichtlich der Optimierung ist es heute natürlich einer dieser PS5-Titel, die jeder erleben sollte.

Die Reise von Joel und Ellie durch ein verwüstetes, postapokalyptisches Amerika bleibt eines der absolut besten Spiele aller Zeiten und eine Erfahrung, die die Art und Weise verändert hat, wie wir alle Spiele als eine Form der Unterhaltung betrachten. Packend, düster, aufregend, herausfordernd und voller Menschlichkeit ist der Titel von Naughty Dog heute noch genauso relevant wie vor 11 Jahren.

1. Astro-Bot

Der September war bisher der releaselastigste Monat des Jahres, aber der Rest des Herbstes hält noch viel bereit, weshalb es geradezu rücksichtslos, tollkühn und natürlich verfrüht wäre, Sonys neuestes Plattformprojekt als Spiel des Jahres 2024 zu bezeichnen. Allerdings, und das ist so unverschämt, unglaublich gut, dass es sich fast unrealistisch anfühltAstro Bot, dass irgendein Spiel in der Lage sein wird, es zu schlagen, während wir uns auf die Preisverleihungssaison zubewegen.

Wir alle wissen, wie viel "Spielmagie" in Super Mario 64 und Super Mario Galaxy steckt. Diese Art von mühelos charmanter, super-abwechslungsreicher Brillanz ist in dem gefeierten Spiel von Team Asobi im Überfluss vorhanden, und deshalb halten wir es bereits heute für den absolut besten (exklusiven) PS5-Titel auf dem Markt.