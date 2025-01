Die 5 besten Duellanten in Marvel Rivals

HQ

(5) Mister Fantastisch

Das Update für die erste Saison hat uns den Anführer der Fantastic Four vorgestellt und er ist dem alten Dhalsim nicht unähnlich, mit seinen enorm langen Gummigliedmaßen, die sich über die halbe Karte strecken und den Gegnern ins Gesicht schlagen, bevor sie merken, was vor sich geht. Mister Fantastic ist gut, auch wenn er nicht mit den Top-Charakteren der Duellantenklasse mithalten kann, und er ist auch nicht besonders schwer zu spielen, was ihn auf unsere Liste und einen gegebenen fünften Platz bringt.

(4) Vielfraß

Vor dem Update für die erste Saison war Logan kein Charakter, den wir auf diese Liste gesetzt hatten, aber nach seinem Buff ist er hier eine Selbstverständlichkeit. Der Trick bei Wolverine besteht darin, ihn nicht wie die meisten Leute als normalen Tank zu spielen und sich einfach mit gezückten Messern ins Getümmel zu stürzen. Vielmehr solltest du im Schatten herumstapfen und versuchen, Orte zu finden, an denen es überfüllt und unangenehm ist, wo du deine Gegner einboxen und mit deinen Klauen wegschlagen kannst, während der Feind gegen die Wand gedrückt wird und nicht entkommen kann. Wolverine verlangt von seinem Spieler wirklich harte Arbeit, aber wenn er richtig eingesetzt wird, ist er jetzt unglaublich gefährlich.

(3) Winter Soldier

Winter Soldier ist seit der Veröffentlichung von Rivals einer der stärksten Duellanten, wurde aber von Moon Knight sowie Psylocke und Iron Man verprügelt, als wir sie zuvor eingestuft haben, wenn auch nicht mehr. Das Update der ersten Saison hat Bucky (wieder) schärfer gemacht und er ist jetzt richtig giftig für diejenigen, die lernen, wie man seine Fähigkeiten am besten kombiniert. Winter Soldier verursacht jetzt mehr Schaden, schießt schneller und sein Enderhaken, der Gegner zu sich ziehen kann, um sie zu erledigen, ist seit dem Update schneller.

(2) Hela

Viele Spieler scheinen aus der Ferne erkannt zu haben, dass Thors böse Schwester einer der giftigsten Charaktere in Rivals ist, wenn man sie richtig spielt. Ihre Angriffe können eine ganze Lane zurücklegen, ohne an Kraft zu verlieren, sie kann natürlich fliegen und ihre Projektile sind schnell und nehmen viel Schaden, was sie zusammen mit ihrer launischen Nastrond Crow-Fähigkeit zu einem Albtraum macht. Hela ist der am schwierigsten zu meisternde Charakter auf dieser Liste, aber für diejenigen mit der richtigen Art von Geduld ist sie sehr effektiv.

(1) Falkenauge

Es besteht immer noch kein Zweifel daran, dass Hawkeye der schärfste Duellant des Spiels ist, wenn er auf die richtige Art und Weise eingesetzt wird, etwas, von dem wir in der Redaktion gehofft hatten, dass es sich mit dem Start der ersten Staffel etwas ändern würde. Es ist wichtig, ihn aus einer erhöhten, geschützten Position heraus zu spielen und hart an seinem Ziel zu arbeiten. Er hat jedoch eine herausragende Fähigkeit, sich schnell von Gegnern zu lösen, wenn seine Position geklärt wird, und seine Pfeile verursachen eine Menge Schaden, was ihn zu einem Muss in jedem offensiv erfolgreichen Team macht. Seine ultimative Fähigkeit ist auch ein bisschen zu mächtig, wie wir sie im Moment sehen.