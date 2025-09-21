Die 5 besten Demos vom diesjährigen ID@Xbox Indie Selects Demo Fest

HQ

Bis zum 30. September veranstaltet Microsoft sein ID@Xbox Indie Selects Demo Fest, bei dem mehr als 40 neue Demos über den Xbox Store kostenlos auf die Xbox heruntergeladen werden können. Wie es bei solchen Demo-Events üblich ist, ist die Qualität schwankend (wir haben sogar ein paar Demos erlebt, die auf unserer Series X nicht funktioniert haben), aber wir haben hier auf dieser Seite die 5 besten und vielversprechendsten Demos zusammengestellt - und eine Empfehlung für Sie, diese Spiele für die kommende Zeit auf Ihren Radar zu setzen.

GLOOMY EYES (Angelkaktus)

Das erste Spiel, das unsere Aufmerksamkeit wirklich erregt hat, war Gloomy Eyes. Es ist ein 3D-Puzzlespiel, das in etwas stattfindet, das wie handgefertigte Dioramen aussieht, in denen du verschiedene Rätsel lösen musst.

Die Demo besteht aus zwei Ebenen; eine mit dem Zombie-Jungen Gloomy, der sich vor direktem Licht schützen muss, und eine weitere mit dem Mädchen Nena. Die Entwickler bezeichnen Gloomy Eyes als "Self-Coop-Abenteuer", da du sowohl als Gloomy als auch als Nena spielen musst, um die schwierigen Rätsel zu lösen, und die beiden Charaktere jeweils ihre eigenen Fähigkeiten und skurrilen Eigenschaften haben, die beim Lösen dieser Rätsel helfen können.

Die Demo sah sehr verlockend aus, die Rätsel schienen interessant zu sein und die Grafik schien von Tim Burton inspiriert zu sein, was immer einen einzigartigen visuellen Ausdruck garantiert. Gloomy Eyes sollte gerade für Xbox Series X/S, PlayStation 5, Nintendo Switch und PC veröffentlicht worden sein, wenn du dies liest.

YOOKA-REPLAYLEE (Playtonic Spiele)

Die nächste Demo, die wir empfehlen möchten, ist Yooka-Replaylee. Dies ist ein wunderschönes Remaster von Yooka-Laylee aus dem Jahr 2017, das selbst eine Hommage an die klassischen 3D-Plattformer der 1990er Jahre wie Spyro the Dragon, Banjo-Kazooie und viele andere war. Die Demo gibt einen guten und reichhaltigen Vorgeschmack auf das Spiel und zum Glück strotzt sie immer noch vor Freude und Einfallsreichtum, genau wie das Original im Jahr 2017. Gleichzeitig wurde die Grafik stark aktualisiert, um viel besser auszusehen als zuvor.

Dieses Remaster wurde sowohl anlässlich des 10. Geburtstags der Entwickler erstellt, als sich eine Reihe ehemaliger Rare-Mitarbeiter zusammentaten, um Playtonic Games im Jahr 2015 zu gründen, als auch um Yooka-Laylee zu ehren, das Projekt, das sie wirklich auf die Indie-Landkarte gebracht hat.

Yooka-Replaylee scheint ein hervorragendes Remaster einer Art von Spiel zu werden, die leider nicht mehr hergestellt wird. Wir freuen uns darauf, am 9. Oktober an Bord von Yooka-Replaylee zu gehen, wenn es für Xbox Series X/S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und PC erscheint.

BIT ESC (Essssam)

Das nächste Spiel ist Bit ESC, ein lustiger kleiner Action-Plattformer, in dem du als ein bisschen in einem Computer versuchen musst, dem bösen Betriebssystem zu entkommen. Du erkundest eine digitale Welt, während du durch die Fenster, Dialogfelder, Ladebalken, Chatbots, Menüsysteme und andere UI-Elemente des Betriebssystems springst. Sie werden auch Teil der Computerspiele im Betriebssystem.

Es ist alles ganz einfach - auch optisch, aber es funktioniert gut und es basiert alles auf einer lustigen Idee. Die Demo gibt einen guten Vorgeschmack auf das Spiel, das verspricht, ziemlich einfallsreich zu sein, wenn es um das Leveldesign geht, und es ist schwer, nicht zu lächeln, wenn man ein wenig Nerd in sich trägt. Und was nicht?

Ich werde die Ideen definitiv mehr in Bit ECS erforschen, wenn es für Xbox Series X/S und PC erscheint.

BEVOR ICH GEHE (J's Labratory)

Das vierte Spiel, das wir interessant fanden, ist das rasante und herausfordernde Metroidvania Before I Go. Das Spiel wird im Grunde von einer einzigen Person, Jérôme Coppens, entwickelt und befindet sich seit 2021 in voller Entwicklung.

Das Spiel ist ein klassisches Metroidvania, in dem du dich als leuchtende Figur (dein "inneres Kind") durch eine feindliche Welt bewegst, während du Themen wie Tod, Unschuld und Akzeptanz in einer dunklen Traumwelt erkundest.

Before I Go erfüllt alle wichtigen Metroidvania-Kriterien und spielt sich wirklich gut. Es ist schwierig, aber auch schnelllebig, flüssig und wirklich schön und einzigartig anzusehen. Es ist ein ziemlich beeindruckendes Projekt, das Jérôme Coppens (und ein paar andere) auf die Beine gestellt haben, und wenn du auf das Metroidvania-Genre stehst, solltest du dir unbedingt Before I Go ansehen - und es überall auf deine Wunschliste setzen.

Before I Go soll 2026 für Xbox Series X/S, PlayStation 5, Nintendo Switch und PC über Steam erscheinen.

KNOTEN: DIE LETZTE GUNST DER ANTARII (Lapsus Games)

Das letzte Spiel auf der Liste ist eigentlich schon draußen. Es ist der seitwärts scrollende, auf einer Zeitleiste basierende Puzzle-Plattformer Node: The Last Favor of the Antarii. Das Spiel spielt in einem stillgelegten russischen Atomkraftwerk in Sibirien, wo westliche Satelliten riesige Mengen an Radioaktivität aufgenommen haben, die von dem Kraftwerk ausgehen. Die Strahlung ist zu stark, um Menschen hinein zu schicken, also schickt die internationale Gemeinschaft Drohnen in das Gebiet, nur um von seltsamen elektronischen Impulsen, die ebenfalls aus der Anlage kommen, neutralisiert zu werden.

Am Ende schicken sie einen kleinen Roboter namens Node, der eigentlich auf eine Mission zum Mars geschickt werden sollte, aber zuerst auf der Erde eine Aufgabe zu erledigen hat. Aufgrund der hohen Strahlungswerte kannst du Node nicht direkt vom Kontrollzentrum aus steuern, sondern ihm eine Reihe von Befehlen senden, die er selbst zusammenstellen muss. Daher ist das Steuerelement zeitachsenbasiert, und Sie müssen diese Befehle auf einer Zeitachse platzieren und dann den Zeitpunkt angeben, zu dem sich Node vorwärts bewegen soll (und wie lange), wann er anhalten, springen, sich umdrehen, laufen und vieles mehr.

Es ist ein wirklich innovativer und aufregender Ansatz für einen Puzzle-Plattformer. Node: The Last Favor of the Antarii ist ab sofort für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC über Steam erhältlich.

Das waren unsere Highlights vom diesjährigen ID@Xbox Indie Selects Demo Fest, und es gab noch mehr aufregende Demos, aber wir haben uns entschieden, die 5 zusammenzustellen, die unserer Meinung nach hier die allerbesten sind.

Welche Demos hast du auf deiner Top 5 Liste?