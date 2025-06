Die 24 Teams der IEM Cologne 2025 stehen fest

HQ

Jeden Sommer können wir davon ausgehen, dass kompetitive Counter-Strike 2 zu einem großen Turnier nach Köln reisen. Dieses Intel Extreme Masters Ereignis ist eines der größten des Jahres und gilt als das Cathedral of Counter-Strike, weil es so nah an der berühmten Kathedrale der Stadt stattfindet.

In diesem Jahr findet die IEM Cologne zwischen dem 23. Juli und dem 3. August statt, und da 1 Million US-Dollar auf dem Spiel stehen, stehen nun die 24 teilnehmenden Teams fest. Acht der Kader haben sich direkt für Phase 2 qualifiziert, und die restlichen 16 müssen überleben und aus Phase 1 herauskommen. Hier sehen Sie, wie jedes Team abschneidet.

Stufe 1:



GamerLegion



FaZe Clan



Astralis



3DMax



Heldenhaft



Team Liquid



Virtus.pro



Furia



Kompliziertheit



Tyloo



MiBR



Nr. B8



Ninjas im Pyjama



GROß



PaiN Gaming



FlyQuest



Stufe 2:



Vitalität des Teams



Mouz



Teamgeist



Team Falken



Die MongolZ



Aurora Spiele



G2 Esports



Natus Vincere



Die große Frage wird sein, ob Team Vitality seine jüngste Mega-Serie von Ergebnissen fortsetzen und Fortschritte machen kann, um sich einen Back-to-Back-Titel zu sichern Intel Grand Slam.