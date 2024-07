Die 2025er Corvette ZR1 von Chevrolet wird mit dem stärksten amerikanischen V8-Motor aller Zeiten ausgestattet sein

HQ

Wer dachte, dass das elektrische Uhrwerk das Ende der Bewegung des Verbrennungsmotors einläuten würde, der irrt sich gewaltig. Während einige Autohersteller auf vollelektrische Fahrzeuge umsteigen, bleiben andere bei ihren Waffen und verdoppeln das bewährte Format der Intensivstation.

Eines dieser Unternehmen ist Chevrolet, das nicht nur einige elektrische Optionen anbietet, sondern im nächsten Jahr auch sein ICU-Portfolio um eine aktualisierte Corvette ZR1 erweitern wird, die über einen Motor verfügt, der als der "leistungsstärkste V8, der jemals in Amerika produziert wurde" beschrieben wird.

Bei dieser Mega-Engine handelt es sich um eine 5.5L, twin-turbocharged DOHC flat-plane crank V8, die als LT7 angesehen wird. Er ist in der Lage, 1.064 PS bei 7.000 U/min und 1.123 Nm Drehmoment bei 6.000 U/min zu erzeugen. In Bezug auf die Leistung entspricht dies einer Höchstgeschwindigkeit von über 215 Meilen pro Stunde und einer Viertelmeile, die in weniger als 10 Sekunden ausgeschaltet wird.

Werfen Sie unten einen Blick auf die neue Corvette.

