Die 14. Staffel von Doctor Who feiert am 11. Mai in Großbritannien Premiere

Disney hat das Premierendatum der ersten vollen Staffel von Doctor Who mit Ncuti Gatwa in der Hauptrolle bekannt gegeben. Staffel 14 wird am 10. Mai auf Disney+ und am 11. Mai auf BBC Premiere feiern.

Die Premiere ist interessant, da es das erste Mal sein wird, dass die Show gleichzeitig in der Disney+-App in den USA und international zu sehen sein wird. Die Premiere der beiden Episoden wird jedoch nicht auf Disney+ in Großbritannien verfügbar sein und muss auf BBC iPlayer angesehen werden.

Showrunner, ausführender Produzent und Autor Russell T. Davies sagte: "Endlich ist es mir eine große Freude, eine ganz neue Staffel der gemeinsamen Abenteuer des Doktors und Rubys zu veröffentlichen. Scheusale! Jagt! Bösewichte! Geheimnisse! Und ein erschreckendes Geheimnis, das sich seit Jahrzehnten über Zeit und Raum erstreckt. Verpassen Sie keine Sekunde!"

Zu den bereits angekündigten Gastdarstellern gehören Aneurin Barnard, Anita Dobson, Yasmin Finney, Michelle Greenidge, Jonathan Groff, Bonnie Langford, Genesis Lynea, Jemma Redgrave, Lenny Rush, Indira Varma und Angela Wynter.