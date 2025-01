Die 11 Spiele, die überraschenderweise im Nintendo Switch-Sortiment fehlten

HQ

Mit der Wiederveröffentlichung von Xenoblade Chronicles X am Horizont ist der Zyklus von Wii U Adaptionen für Nintendo Switch fast abgeschlossen, ein Trend, der in dieser Generation als selbstverständlich angesehen wurde, da die vorherige Konsole ein kommerzieller Misserfolg war - aber eine Handvoll brillanter Exklusivtitel hatte. Und ich sage "fast", weil sie nicht alle da sind, wie Sie unten sehen werden.

Vor diesem Hintergrund und der bevorstehenden Enthüllung von Nintendo Switch 2 kann man davon ausgehen, dass XenoX zusammen mit Donkey Kong Country Returns HD die letzten Ports von früheren Rechnern sein wird, die nur auf das Original Switch kommen, Da es natürlich ist, zu erwarten, dass alle nachfolgenden Anpassungen die zusätzliche Leistung von Nintendo Switch 2 nutzen, auch wenn einige auch für Switch herauskommen.

Aber diese Situation dient gleichzeitig dazu, einen Blick zurück auf den bisherigen Katalog von Nintendo Switch zu werfen und zu sehen, dass es zwar einen fairen Anteil an Adaptionen von AAA-Spielen von anderen Plattformen erhalten hat, aber es gibt einige, auf die wir immer gehofft haben... Habe es aber nie geschafft.

Auch hier geht es um alles, von millionenschweren Multi-Plattform-Veröffentlichungen bis hin zu Nintendos eigenen Adaptionen, die sogar durchgesickert sind. Und bevor du den Finger auf die Frage der Open-World-Macht oder nicht jugendfreier Inhalte richtest, möchten wir dich daran erinnern, dass Spiele wie die Batman Arkham -Trilogie, The Elder Scrolls V: Skyrim, The Witcher 3: Wild Hunt, Doom 2016 und Eternal, L.A. Noire, Borderlands 3, das neue Wolfensteins oder Ark: Survival Evolved alle mit anständigen Versionen auf die Plattform gekommen sind.

Werbung:

Top 11 Nintendo Switch: Unerklärliche Abwesenheiten

Nachdem wir die Einführungen gemacht haben, wollen wir über die elf Spiele sprechen, die es überraschenderweise nie in die Nintendo Switch geschafft haben. Diejenigen, die heute noch fehlen, da sein Nachfolger kurz vor der Enthüllung steht.

11. Super Mario Galaxy 2 (Wii, 2010) + Super Mario 3D Land (Nintendo 3DS, 2011)

Es war nicht nur die Wii U, von der Nintendo Switch leben konnte, wenn es um Remakes und Remaster ging. Es konnte immer aus dem Rest seines Heimkonsolen- oder Handheld-Vermächtnisses schöpfen, und wenn man sich die 25 besten Nintendo 3DS-Spiele und die 25 besten Wii-Spiele ansieht, findet man einige schmerzhafte Abwesenheiten.

Was den brillenlosen 3D-Handheld betrifft, so gibt es zwar einige wie das hervorragende Rhythm Paradise Megamix oder das legendäre Kid Icarus: Uprising, die ohne Touchscreen schwer zu lösen waren, aber es ist ein wenig tragisch, dass Super Mario 3D Land, der allerbeste Titel, immer noch nicht in HD zu sehen ist.

Werbung:

Und das Gleiche gilt für das beste Spiel im gesamten Wii-Katalog. Super Mario Galaxy Zum ersten Mal Teil von Super Mario 3D All-Stars in glorreichem HD auf Nintendo Switch zu sein, hat viele von uns dazu gebracht, es für selbstverständlich zu halten, dass die noch bessere Fortsetzung bald darauf folgen würde, aber wir warten immer noch.

Wir gehen davon aus, dass Nintendo neben All-Stars Super Mario 3D World + Bowser's Fury als Wii U-Portierung mit Extras veröffentlicht hat und dass diese Veröffentlichung über mehrere Jahre hinweg Millionen und Abermillionen verkauft hat, was möglicherweise zu einem Katalogkonflikt geführt hat. Wir wissen auch, dass in Bezug auf den Side-Scrolling-Zweig das Remaster New Super Mario Bros. U Deluxe und der neue Super Mario Bros. Wonder -Teil am Switch veröffentlicht wurden, was wenig bis gar keinen Platz für die unvermeidliche New Super Mario Bros. Wii + NSMB2 -Zusammenstellung lässt.

Aber 3D Land und vor allem Galaxy 2 sind uns immer noch sehr fremd. Sie müssen auf Switch 2...

10. Fallout 3 (PC, Xbox 360, PS3, 2009) und Fallout: New Vegas (PC, Xbox 360, PS3, 2010)

Als ich Todd Howard fragte, ob Fallout 4 für die Switch erscheinen würde, war er politisch korrekt, aber sehr klar: Bethesdas Erfahrungen mit Nintendo für Skyrim waren sehr gut, natürlich gibt es Interesse, aber das ist nichts, was wir im Moment in Betracht ziehen. Nicht damals, nicht in den sechs Jahren danach.

So sehr The Elder Scrolls V auf dem Hybrid eine sehr gute Erfahrung ist, die Anforderungen von Fallout 4 machten es viel schwieriger, auf Nintendos Maschine zu portieren. Was uns jedoch bis heute überrascht, ist, dass Bethesda es nicht gewagt hat, die beiden besten Instanzen der Serie zu portieren: das studioeigene Fallout 3 und das beliebte Obsidian Fallout: New Vegas des Studios. Heute sind sowohl Bethesda als auch Obsidian im Besitz von Xbox, aber selbst das könnte eher ein Pluspunkt für die Adaptionen als ein Hindernis gewesen sein.

Fallout 3 markierte einen Meilenstein für das Franchise, indem es einen First-Person-Action-Ansatz verfolgte, der es ihm ermöglichte, seine Erzählung auf ein breiteres Publikum auszuweiten, das mit dem traditionellen RPG nicht so vertraut war. New Vegas hingegen bot eine tiefere Geschichte und ein robusteres RPG-System, was es bei den Fans der Serie sehr beliebt machte und von vielen als der überlegene Teil angesehen wurde.

Als die Fallout-TV-Serie letztes Jahr auf Amazon Prime Video die Fangemeinde im Sturm eroberte, wurde das Interesse an diesen Folgen neu entfacht, aber Microsoft/Bethesda waren nicht schnell genug, um auf dem Switch -Tablet auf der Welle zu surfen. Es bleibt ihnen keine Zeit mehr, dies zu tun, also müssen sie auf einem Switch 2 kompilieren, der bereits Fallout 4...

9. Zero Escape: The Nonary Games (Verschiedene Plattformen, 2009 -2017)

Der neunte Platz in unseren Top Eleven gehört natürlich auch der Zero Escape -Serie von Kotaro Uchikoshi. OK, das Visual Novel/Mystery-Franchise ist eine Nische, OK, seine Schöpfer sind weitergezogen, nachdem sie mit dem dritten Teil (dem vergesslichen Zero Escape: Zero Time Dilemma ) gescheitert sind, OK, niemand hat sich die Mühe gemacht, es in andere Sprachen zu übersetzen und, OK, AI: The Somnium Files und nirvanA Initiative sind auf der Plattform mit einem ähnlichen Stil und viel schönerer Grafik.

Aber! Fakt ist, dass 999: Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors und vor allem Zero Escape: Virtue's Last Reward bis heute zwei der besten Vertreter des Genres und der Abenteuerspiele im Allgemeinen sind. Die verdrehte Erzählung, die sich zwischen Philosophie, Science-Fiction, Parodie und verzweigten Geschichten bewegt, hatte eine solide Basis auf Nintendo DS und 3DS, und es ist eine absolute Schande, dass zumindest Zero Escape: The Nonary Games (nur diese beiden Spiele in einem Paket), die auf mehreren Plattformen erschienen sind, dies nie auf der beliebtesten Plattform getan haben. Das wäre es, was sein Schöpfer gewollt hätte, gestand er mir.

8. The Legend of Zelda: Eine Verbindung zur Vergangenheit (SNES, 1991)

OK, bevor Sie sich überschlagen: Dies ist der einzige Eintrag auf der Liste, der auf einem Spiel basiert, das... Technisch gibt es nicht. Ich meine, das ursprüngliche Super Nintendo -Spiel ist auf Nintendo Switch Online, auf jeden Fall, aber lassen Sie es mich verteidigen.

Zugegeben, wir könnten uns sehr wohl eine Portierung des brillanten The Legend of Zelda: A Link Between Worlds auf den Nintendo 3DS wünschen, und es ist auch sehr wahr, dass The Legend of Zelda: Link's Awakening ( Game Boy Remake) und Echoes of Wisdom aus dem letzten Jahr die beiden Top-Down-Einträge Switch in Grezzos wunderschönem Miniaturenstil sind.

Na und? Nun, es wurde lange gehofft und gemunkelt, dass die Zeit für ein Remake des transzendentalsten Top-Down-Zelda in HD für Switch gekommen sei. Und es ist nie passiert. Es schien auch noch zu früh für ein weiteres Remake für Ocarina of Time und Majora's Mask nach den 3DS-Restaurierungen und es gibt zwei Elefanten im Raum in der Serie, die wir weiter oben auf der Liste aufgenommen haben, aber es gab unbestreitbar Aufregung für ein ALTTP-Remake, das endlich erscheinen wird, Brunnen... Spät zur Party.

7. Metal Gear Solid V: The Phantom Pain (PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, PC, 2015)

Obwohl sie 2024-25 endlich zurückkommen, hatte sich Konami über fünf Jahre lang selbst in den Fuß geschossen. Oder Eigentore schießen, je nachdem, wie man es betrachtet. Wenn Ersteres eher dein Ding ist, wirst du das Fehlen von MGSV im Katalog von Nintendo Switch am unerklärlichsten finden.

"Aber die Grafik." Nichts. Es ist ein Spiel, das auf PS3 erschienen ist, und schaut euch an, wie sich andere Open-World-Spiele wie die Threequels Borderlands und The Witcher auf Switch geschlagen haben. Das neueste Spiel von Hideo Kojima unter dem Label Konami wurde von Kritikern und der Community gleichermaßen mit offenen Armen empfangen, trotz anfänglicher Bedenken hinsichtlich der Erweiterung der Karte und der Aktivitäten, und sein einzigartiges Konzept der heimlichen Infiltration in Kombination mit militärischer Action sorgte für viele, viele Stunden Spielspaß auf allen Plattformen.

Konami hat das Potenzial der Adaption an eine Konsole nicht erkannt, die man überall hin mitnimmt, obwohl sie sich vom ersten Tag an mit Zelda: Breath of the Wild als ideal für diese Erfahrungen erwiesen hat, was Konamis zweitschlechteste Entscheidung in dieser Generation ist. Es hat es nicht anderthalb Jahre nach der Veröffentlichung von MGSV getan, noch hat es es während der fast achtjährigen Lebensdauer des Switch getan.

6. Professor Layton vs. Phoenix Wright: Ace Attorney (Nintendo 3DS, 2014)

Wenn Capcom sich nicht dazu herabließ, das Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy (das mit Nintendos brillanter Übersetzung immer seine erste Heimat auf dem DS hatte) oder die späteren Apollo Justice und Miles Edgeworth in seine europäischen Originalsprachen zu übersetzen, wie konnte dann dieses einzigartige Nischen-Spin-off/Crossover zwischen den geliebten Ermittlern in HD erscheinen?

Die Wahrheit ist, dass wir auch nicht erklären können, warum es nach dem Verkauf von über 18 Millionen verkauften Exemplaren der Serie keine Zusammenstellung aller Level-5 Professor Layton in HD für Nintendo Switch gab, zumal Professor Layton and the New World of Steam im Jahr 2025 ausschließlich für Switch (und Switch 2 ) erwartet wird. Tatsache ist, dass weder Layton noch Wright (noch Luke noch Maya) in der Lage sind, diese mysteriöse Abwesenheit im Switch-Katalog zu lösen.

"Ein wahrer Gentleman lässt nie ein Rätsel ungelöst~ Einwand!! "

5. The Legend of Zelda: The Wind Waker (Gamecube, 2002/2003) und The Legend of Zelda: Twilight Princess (Gamecube/Wii, 2006) | Wii U HD-Remakes aus den Jahren 2013 und 2016

Dies war die am meisten erwartete Frage. Derjenige, von dem erwartet wurde, dass er jede Lücke im Veröffentlichungsplan füllen würde. Derjenige, der zusammen mit Metroid Prime Remastered durchgesickert ist. Diejenige, die, da sind wir uns sicher, schon eine Weile in Nintendos Schublade liegt und auf den idealen Moment wartet. Aber es ist nicht angekommen.

In dem Eintrag auf dieser Liste, der A Link to the Past gewidmet ist, haben wir, wie bei Mario und Metroid, über die Schwierigkeit gesprochen, Aufmerksamkeit, Marketing, Erwartungen und Ressourcen in Einklang zu bringen, wenn es um 80er-Jahre-Serien geht, die 2D- und 3D-Zweige haben. Man muss aufpassen, dass eine Veröffentlichung nicht der anderen das Rampenlicht stiehlt und nach dem spielt, was die Fans verlangen. Zelda wurde mit Breath of the Wild und dann Tears of the Kingdom für immer neu definiert, am Ende das meistverkaufte Spiel in seiner Geschichte. Zusammen mit dem Top-Down-Menü Link's Awakening (selbst ein Remake eines Klassikers) und Echoes of Wisdom (experimenteller) können wir also erkennen, dass nur noch wenig Platz übrig war. Sowohl für die Wii U HD-Versionen als auch für Ocarina und Majora ab 3DS.

Abgesehen davon und angesichts der Leichtigkeit, mit der Wii U-Projekte auf Switch portiert wurden, waren und bleiben The Wind Waker und Twilight Princess in allen Wetten enthalten. Und wenn Switch 2 nicht mit einer Zelda-Ankündigung kommt (wir glauben, dass Mario der Protagonist sein wird und dass sie mit der Ankündigung warten werden, bis der Nachfolger von Tears of the Kingdom weiter gekocht ist), scheint 2025 das ideale Jahr zu sein, um die Gamecube-Compilation auf Nintendo Switch zu veröffentlichen... und in 4K auf Nintendo Switch 2.

4. Final Fantasy XIII (PS3, Xbox 360, 2009)

Sony hat darauf gedrängt, dass Final Fantasy nicht auf Nintendo-Plattformen kommt, seit.... Nun, seit der Seifenoper des originalen FFVII auf dem Ultra 64. Nun hat Square Enix mit ihren RPGs auf Switch eine Goldgrube gefunden, und wo ihre HD-2D Spiele erfolgreich waren, hätte auch ein Teil wie das legendäre FFXIII funktioniert. Wir verlangen nicht Final Fantasy VII Remake oder das ohnehin schon anspruchsvolle Final Fantasy XV mit seiner offeneren Welt, aber es hat für uns bei diesem Klassiker Sinn gemacht. Übrigens, es gab auch tausend Gerüchte und Hinweise über das MMORPG Final Fantasy XIV, und wir sind sicher, dass es auch das Switch 2 nicht verpassen wird.

3. Metroid Prime 2: Echoes (Gamecube, 2004) und Metroid Prime 3: Corruption (2007, Wii)

Als das Meisterwerk Metroid Prime Remastered im Jahr 2023 erschien, war es selbstverständlich, dass Nintendo die nächsten beiden Prime Spiele veröffentlichen würde, wenn auch nicht so aufwendige Remakes. Auch wenn es digital war. Selbst wenn... Wasauchimmer! Aber dazu kam es nie. Wie könnte Nintendo Metroid Prime 4: Beyond auf Switch im Jahr 2025 veröffentlichen, ohne die Fans zuerst die beiden Spiele dazwischen spielen zu lassen?

Hier sind wir also, und obwohl es bereits Befürchtungen gibt, dass Metroid Prime 4: Beyond auf 2026 verschoben wird und auf Nintendo Switch 2 viel besser aussehen wird, fehlt Samus Aran ein Teil, um das Puzzle zu vervollständigen. Und wenn wir schon dabei sind, Metroid: Samus Returns verdient früher oder später auch die HD-Behandlung, wenn man bedenkt, wie MercurySteam es mit Metroid Dread getötet hat und es wird davon ausgegangen, dass sie im Moment heimlich Metroid 6 für Switch 2 entwickeln...

2. Pro Evolution Soccer / eFootball PES (Multi-Plattform, jedes Jahr)

Könnte sehr gut an der Spitze stehen. Die zweitunerklärlichste Abwesenheit von allen. Wir hätten das Buch auch betiteln können...

"11 Spiele, die es NIE auf Nintendo Switch geschafft haben (Nummer 2 wird Sie überraschen)".

... Aber, wie wir schon bei MGSV gesagt haben, Konami ist es in letzter Zeit gelungen, sich selbst in den unerklärlichen Dingen zu übertreffen.

Erinnern wir uns daran, dass alles in den Tagen von PES beginnt, als sie noch ein jährliches Fußballspiel veröffentlichten, um mit FIFA zu konkurrieren. Das waren noch Zeiten! Nun, selbst dann gab es zwar eine Version für PS3 und Xbox 360, aber obwohl das Spiel auf Low-End-PCs lief, weigerten sie sich, es an eine Konsole anzupassen, die bereits auf dem Vormarsch war.

Sie haben es auch nicht getan, als sie sahen, dass EA jedes Jahr Millionen und Abermillionen von FIFA für Switch verkaufte, obwohl sie ihre Benutzer verachteten, neue Funktionen ausließen und das gleiche Spiel mit Kader-Updates veröffentlichten, mit der Behauptung, dass ihre Frostbite -Technologie nicht auf Switch gebracht werden konnte.

Aber sie verkauften und verkauften sich weiter, und die Version von FIFA oder das neueste EA FC für Switch war ein paar Wochen lang das meistverkaufte Spiel, so dass sie am Ende sogar angeblich die Engine für Nintendos Maschine adaptierten, um weiterhin Geld zu verdienen. Konami reagierte immer noch nicht.

Aber das vielleicht Unglaublichste ist, dass, als Konami beschließt, sein Geschäftsmodell komplett neu zu gestalten und PES in die Free-to-Play-eFootball-Plattform zu verwandeln, ein Spiel, das mit Konsolen, aber auch mit PC und Mobilgeräten kompatibel ist, es wieder einmal Nintendo Switch aus der Gleichung ausschließt.

Egal, wie viele Anzeichen von Potenzial es hatte, egal wie sehr "ein anderes" großartiges Spiel des schönen Spiels auf Nintendo Switch hätte erfolgreich sein können, Konami hat es nie gesehen und hatte auch nicht die Absicht, es zu sehen. Man merkte, dass es nicht "im Spiel" war. Jemand in seinem Büro wird immer noch den Kopf gegen die Wand schlagen, um ein solches Eigentor zu erzielen.

Alles, was bleibt, ist Hoffnung. Trotz der Untergangspropheten hat sich eFootball endlich positiv entwickelt und ist jetzt fitter als je zuvor und bietet ein unterhaltsames, tiefgründiges, anständiges und überarbeitetes Erlebnis. Beeindruckend selbst für einen F2P. Übrigens, mit FIFA als Konamis Partner für Esports-Wettbewerbe. Wenn sie nicht zuerst auf den Nintendo Switch 2 -Zug aufspringen, werden sie wieder Millionen von Yen in die Toilette werfen.

1. Grand Theft Auto V (PS3 und Xbox 360, 2013)

Und schließlich kommen wir zum Gewinner, dem Spiel, dessen Abwesenheit im Nintendo Switch Katalog für immer und ewig absolut unerklärlich ist und bleiben wird. Unglaublich, inakzeptabel, unverzeihlich und alles andere, was dir einfällt, das mit "un" beginnt.

Die Rede ist vom meistverkauften Multiplattform-Videospiel aller Zeiten. Der Titel, der in der Lage ist, die Verkaufscharts in allen Märkten in drei verschiedenen Generationen anzuführen. Das Spiel, das jeder kauft, die Veröffentlichung, die, wie GTA VI beweist, die Ende dieses Jahres erscheinen wird, in der Lage ist, die gesamte Branche zu lähmen und zum am meisten erwarteten Ereignis des Jahres zu werden, nicht nur in Videospielen, sondern in der Unterhaltung im Allgemeinen.

Und Rockstar hat es nie an Switch angepasst. Es veröffentlichte das ursprüngliche GTA Trilogy, ja, und eine Portierung des ersten Red Dead Redemption, abgesehen von dem bereits erwähnten LA Noire, aber nichts vom wichtigsten Spiel in seiner Geschichte.

Und: " warum hat es Grand Theft Auto V nie auf die Nintendo Switch geschafft ?" Das ist die Millionen-Dollar-Frage, und ich würde gerne ein paar Manager fragen, ob sie sich in Zukunft jemals wieder interviewen lassen. Auch hier reichen Ausreden über Leistung oder Grafik einfach nicht aus. Dieses PS3- und Xbox 360-Spiel wurde bis zum Überdruss portiert, und obwohl es nicht viele Exponenten urbaner offener Welten auf Switch gibt, werden wir wieder an die erfolgreiche Portierung von The Witcher 3: Wild Hunt, Borderlands 3, Skyrim oder ARK erinnert.

"Es ist wegen der Gewalt, deshalb hat es so lange gedauert, bis Yakuza auf die Switch kam." Sicher, und Doom, Wolfenstein, Hotline Miami, Resident Evil, Mortal Kombat oder Bayonetta sind eigentlich gemütliche Lebenssimulatoren mit Hello Kitty.

Einige argumentieren, dass es wie bei Yakuza und Fallout mehr um Politik und soziale Themen geht als um Zerstückelung und Blutvergießen, aber wirklich alle Argumente fallen auseinander, wenn man bedenkt, wie dieses Spiel so viele Jahre lang auf so vielen Plattformen erfolgreich war. Und vergiss niemand, dass Nintendo und Rockstar für den DS gut zusammengearbeitet haben, um das exklusive Grand Theft Auto: Chinatown Wars zu erhalten, ein Spiel voller Drogen, Roadkills und expliziter Morde.

Es ist nicht so, dass Rockstar diese zusätzlichen Millionen gebraucht hätte, aber von außen betrachtet scheint uns die Nichtveröffentlichung von GTA V auf der Switch immer noch eine der schlechtesten Geschäftsentscheidungen in der jüngeren Geschichte der Branche zu sein.