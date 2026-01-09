Die 100 heißesten Indies des Jahres 2026 (Teil 1)

HQ

2025 war ein unglaubliches Jahr für die Indie-Szene, mit Spielen wie Hollow Knight: Silksong, Clair Obscur: Expedition 33 und Blue Prince, die unzählige prestigeträchtige Auszeichnungen erhielten und unsere Gamer-Herzen stahlen. Nichts – absolut nichts – deutet darauf hin, dass 2026 für Spiele unabhängiger Spielestudios schlechter wird. Wir haben eine Liste von hundert Titeln zusammengestellt, die alle für dieses Jahr geplant sind. Einige haben ein festes Datum, andere ein ungefähres Datum, während die meisten noch kein Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben haben.

Anstatt alle Spiele auf einmal zu liefern, haben wir sie alphabetisch sortiert und die Liste in vier Teile mit jeweils 25 Spielen unterteilt. Wir haben so breit wie möglich daran gearbeitet, ein möglichst breites Spektrum an Genres und Stilen abzudecken. Lehnen Sie sich also zurück und bereiten Sie Ihr Notizblock, Ihre Wunschliste von Steam oder einfach Ihre mentale Gedächtnisbibliothek vor, denn wir versprechen Ihnen, dass Sie etwas entdecken werden, worauf Sie sich freuen können.

Agent 64: Spione sterben niemals



Genre: FPS, Action, Retro

Entwickler: Replikant D6

Verlag: Replikant D6

Veröffentlichungsdatum: Unbekannt

Link zur Website



"Viele von uns sehnen sich nach den goldenen Jahren, als GoldenEye auf Nintendo 64 unsere Tage hervorhob – der Entwickler Replicant D6 macht dasselbe und liefert daher eine klare und hoffentlich genaue Hommage an GoldenEye 007."

Alruna: Ende der Geschichte



Genre: Metroidvania

Entwickler: Halsbolzen

Verlag: Burning Planet Digital

Veröffentlichungsdatum: Q1 2026

Link zur Website



"Das zweite Spiel, in dem wir die Ehre haben, als Alruna zu kämpfen. Ein sehr schönes und retro-pixel-schönes Metroidvania, das sich absolut nicht für sich selbst entschuldigt."

Aphel



Genre: Sci-Fi, Action, storylastig

Entwickler: NICHT NICKEN

Verlag: NICHT NICKEN

Veröffentlichungsdatum: Unbekannt

Link zur Website



"Wenn DON'T NOD Spiele liefert, ist es am besten, die Augen offen zu halten, besonders wenn es eine schwere, dramatische Geschichte zu erzählen gibt. Das Alleinstellungsmerkmal von Aphelion ist, dass wir die Geschichte aus zwei verschiedenen Perspektiven erleben können."

Arkane Futter



Genre: Fantasy, Roguelike, Deckbuilder

Entwickler: Wonderbelly-Spiele

Verlag: Skystone Games

Veröffentlichungsdatum: Unbekannt

Link zur Website



"Hier wirst du knurrende Mägen mit grausamen Köstlichkeiten füttern, und dafür musst du Ressourcen ausbalancieren, ein würdiges Personal rekrutieren und sicherstellen, dass du deine Karten richtig spielst. Wir sind etwas skeptisch, was das Essen angeht, aber das Spiel sieht großartig aus!"

Battlestar Galactica: Verstreute Hoffnungen



Genre: Strategie, Science-Fiction, Roguelite

Entwickler: Alt-Shift

Verlag: Dotemu

Veröffentlichungsdatum: Q1 2026

Link zur Website



"Sicherlich haben viele Leute auf eine richtige Adaption von Battlestar Galactica gewartet? Alt Shift scheint genau das zu tun, und wir freuen uns darauf zu sehen, was sie sich vorstellen."

Beastro



Genre: RPG, Roguelite, Kartenspiel

Entwickler: Timberline Studio

Verlag: Timberline Studio

Veröffentlichungsdatum: Unbekannt

Link zur Website



"Das zweite Spiel auf dieser Liste, bei dem Kochen im Mittelpunkt steht und jeder Essen mag, richtig? Hier jedoch sehen wir einen stärkeren Fokus auf Rollenspielelemente und ein abwechslungsreiches Gameplay, das ein wenig an Stardew Valley erinnert."

Big Hops



Genre: Abenteuer, Plattformer

Entwickler: Luckshot-Spiele

Verlag: Luckshot-Spiele

Veröffentlichungsdatum: 12. Januar

Link zur Website



"Wir fragen: "Nennen Sie eine Spielmechanik, die immer Spaß macht", und viele antworten: "Natürlich der Enterhaken", und Luckshot Games nimmt sich das in Big Hops zu Herzen. Nur verwenden wir hier stattdessen eine Froschzunge, aber auf ähnliche Weise. Du verstehst, was ich meine."

Big Walk



Genre: Co-op, Abenteuer

Entwickler: Haushaus

Verlag: Panik

Veröffentlichungsdatum: Unbekannt

Link zur Website



"Die Entwickler, die uns Untitled Goose Game gegeben haben, sind mit Big Walk zurück, und ja, es ist wieder seltsam und wunderbar. Der Fokus liegt hier auf Zusammenarbeit, Proximity Chat und verrückten Eskapaden. Das wird gut, das können wir dir fast versprechen."

Bladesong



Genre: Werkstatt, Simulation

Entwickler: SCHÖPFUNGEN VON SONNE UND SCHLANGE

Verlag: Mythwright

Veröffentlichungsdatum: 22. Januar (Early Access)

Link zur Website



"'Das ultimative Schwertschmiedespiel', heißt es, und ja... In diesem Genre gibt es vielleicht nicht viel Konkurrenz, aber es sieht tatsächlich richtig spaßig aus. Es ist sicherlich verdammt originell, und das ist nie etwas Schlechtes."

Verderbt



Genre: Action, RPG, Metroidvania, Soulslike, Koop

Entwickler: Drinkbox Studios

Verlag: Drinkbox Studios

Veröffentlichungsdatum: Unbekannt

Link zur Website



"Nobody Saves the World war ein echtes Juwel, und es gibt allen Grund zu der Annahme, dass Blighted, das vom selben Team erschaffen wurde, ebenfalls große Dosen Unterhaltung liefern wird."

Bradley der Dachs



Genre: Action, Abenteuer

Entwickler: Tag 4 Nacht

Verlag: Tag 4 Nacht

Veröffentlichungsdatum: Unbekannt

Link zur Website



"Abgesehen davon, dass ich auf der diesjährigen Geoff Aw... einen unglaublichen Trailer gesehen habe. Game Awards, wir wissen nicht viel mehr. Was wir jedoch gesehen haben, sieht sehr vielversprechend aus, mit einem Abenteuer, das nicht davor zurückschreckt, andere Phänomene und Titel in der Spielewelt zu kritisieren."

BrokenLore: UNFOLGEN



Genre: Horror, Action

Entwickler: Serafini Productions

Verlag: Serafini Produktionen, Shochiku

Veröffentlichungsdatum: 16. Januar

Link zur Website



"Das dritte Spiel der BrokenLore-Reihe scheint nicht nur puren Horror, sondern auch schwere Angst in Form von psychologischem Terror zu liefern. Soziale Medien und Mobbing sind hier zentrale Themen, ebenso wie widerliche japanische Monster."

Cairn



Genre: Abenteuer, Action

Entwickler: Die Game Bakers

Verlag: Die Game Bakers

Veröffentlichungsdatum: 29. Januar

Link zur Website



"Cairn sollte letztes Jahr veröffentlicht werden, und wir waren ein wenig traurig, als es verschoben wurde, aber jetzt ist das Warten vorbei, und hoffentlich haben The Game Bakers diesmal ihren Kuchen richtig gebacken."

Kassettenjunge



Genre: Action, RPG, Puzzle

Entwickler: Wonderland Kazakiri inc.

Verlag: Pocketpair Verlag

Veröffentlichungsdatum: 14. Januar

Link zur Website



"Ein 2D-Spiel, das mit Perspektive spielt, bei dem man die Welt drehen und drehen kann, um neue Wege und Geheimnisse zu entdecken. Es sieht sehr gemütlich aus, mit einem Stil, der eine Art Fusion zwischen älteren 8-Bit-Titeln und neueren 3D-Spielen ist."

Castle Come



Genre: Action, Roguelike

Entwickler: lauflauf

Verlag: lauflauf

Veröffentlichungsdatum: F2

Link zur Website



"Ein Roguelike, bei dem du mit deiner Festung umherwanderst. Rüste deine Festung mit allem auf, von Kanonen bis zu schnelleren Beinen und richte immer mehr Schaden an."

Crowsworn



Genre: Metroidvania, Abenteuer

Entwickler: Mungose Rodeo

Verlag: Mungose Rodeo

Veröffentlichungsdatum: Unbekannt

Link zur Website



"Crowsworn wurde bereits einige Male verzögert, nach einer sehr erfolgreichen Kickstarter-Kampagne, die ursprünglich für 2023 geplant war. Es erinnert sehr an Hollow Knight, und es ist verständlich, dass Mongoose Rodeo sicherstellen will, dass das Spiel so poliert wie möglich ist."

Zerquetscht in der Zeit



Genre: Punkt-und-Klicken, Puzzle

Entwickler: Zeichne mir ein Pixel

Verlag: Zeichne mir ein Pixel

Veröffentlichungsdatum: Unbekannt

Link zur Website



"Viele von uns im Redaktionsteam haben sich nach einem ambitionierten Point-and-Click-Spiel gesehnt, bei dem Humor einer der Grundpfeiler des Designs ist, und Crushed in Time sieht so aus, als könnte es genau dieses Spiel werden. Hoffentlich kann es unserem inneren Hype gerecht werden."

Verfallen



Genre: Soulslike, Action

Entwickler: Jämmerdal-Spiele

Verlag: Drei Freunde

Veröffentlichungsdatum: Unbekannt

Link zur Website



"Ein weiteres Spiel, das sein Debüt bei den Game Awards feierte, und das schwedische Gaming-Wunder scheint seine stetige Lieferung qualitativ hochwertiger Spiele fortzusetzen. Decrapit sieht unglaublich blutig und unangenehm aus, aber gleichzeitig natürlich durchweg unterhaltsam."

Deer & Boy



Genre: Abenteuer, Plattformer

Entwickler: Lifeline Games

Verlag: Liebe Dorfbewohner,

Veröffentlichungsdatum: Unbekannt

Link zur Website



"Deer & Boy sieht aus wie das Spiel, das das C in Cosy setzt. Hier folgen wir einem Duo, bestehend aus einem kleinen Jungen und einem Reh. Es wirkt filmisch und fast poetisch, während es gleichzeitig Gemütlichkeit ausstrahlt."

Dämonenfluten



Genre: Plattformer, Abenteuer, Action

Entwickler: Fabraz

Verlag: Fabraz

Veröffentlichungsdatum: 19. Februar

Link zur Website



"Obwohl die offenen Meere in Demon Tides wichtig sind, ist es das Plattformspringen, das diejenigen von uns anspricht, die sich darauf freuen. Fabraz scheint ein Spiel mit unglaublich flüssiger Steuerung entwickelt zu haben, wobei die Reise selbst das größte Highlight zu sein scheint."

Denshattack!



Genre: Arcade, Plattformer

Entwickler: Undercoder

Verlag: Fireshine-Spiele

Veröffentlichungsdatum: Unbekannt

Link zur Website



"Denshattack! führt Zugsimulatoren in die Welt der Extremsportarten. Schaut euch den Trailer an, ihr werdet verstehen, was wir meinen, und ja, es ist wirklich so verrückt, wie es klingt, aber auch unglaublich spaßig."

Hör nicht auf, Mädchenpop!



Genre: Action, FPS

Entwickler: Lustige Fintan Softworks

Verlag: Kwalee

Veröffentlichungsdatum: 29. Januar

Link zur Website



"Stell dir vor, Doom Eternal würde sein Aussehen verändern und von einer Gruppe Teenager-Mädchen entworfen werden, deren Lieblingsdinge eine Kombination aus Girl Power, der Farbe Rosa und Regenbögen sind. Das ist irgendwie das, was Don't Stop, Girlypop! Fühlt sich auf den ersten Blick so an. Eines ist jedoch klar: Es sieht nicht aus wie ein anderes Spiel."

Dosa Divas



Genre: RPG

Entwickler: Outerloop-Spiele

Verlag: Outerloop-Spiele, Outersloth

Veröffentlichungsdatum: Unbekannt

Link zur Website



"Ein unglaublich farbenfrohes und stilvolles Rollenspiel, das vielleicht nicht wie ein klassisches JRPG aussieht, aber viel Inspiration aus diesem Genre zieht. Und gegen ein gieriges und böses Essensimperium zu kämpfen, klingt auch nicht so schlimm."

Dreadmoor



Genre: Abenteuer, RPG, Simulation

Entwickler: Dream Dock

Verlag: Digital Vortex Entertainment

Veröffentlichungsdatum: F4

Link zur Website



"Dreadmoor ist mehr oder weniger Dredge, aber in der Ich-Perspektive. Wir können viele mutierte Kreaturen, Cthulhu-ähnliche Tiefseemonster und Piraten mit fragwürdigen moralischen Kompassen erwarten. Das sieht sehr vielversprechend aus!"

Ende des Abgrunds



Genre: Abenteuer, Action

Entwickler: Abschnitt 9 Interaktiv

Verlag: Epic Games Publishing

Veröffentlichungsdatum: Unbekannt

Link zur Website



"Schweden liegt mit End of Abyss hinter einem weiteren Spiel auf dieser Liste. Atmosphärisch, stilvoll und aufregend sind einige der Gedanken, die einem in den Sinn kommen, wenn man genauer betrachtet, was Section 9 in Malmö geschaffen hat."