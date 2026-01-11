Die 100 heißesten Indie-Filme des Jahres 2026 (Teil 2)
Das Redaktionsteam hat hart daran gearbeitet, eine Liste der 100 heißesten Indie-Titel des Jahres 2026 zusammenzustellen. Dies ist der zweite Teil von vier.
2025 war ein unglaubliches Jahr für die Indie-Szene, mit Spielen wie Hollow Knight: Silksong, Clair Obscur: Expedition 33 und Blue Prince, die unzählige prestigeträchtige Auszeichnungen erhielten und unsere Gamer-Herzen stahlen. Nichts – absolut nichts – deutet darauf hin, dass 2026 für Spiele unabhängiger Spielestudios schlechter wird. Wir haben eine Liste von hundert Titeln zusammengestellt, die alle für dieses Jahr geplant sind. Einige haben ein festes Veröffentlichungsdatum, andere ein ungefähres Datum, während die meisten noch kein Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben haben.
Anstatt alle Spiele auf einmal zu liefern, haben wir sie alphabetisch sortiert und in vier Teile mit jeweils 25 Spielen unterteilt. Wir haben so breit wie möglich daran gearbeitet, ein möglichst breites Spektrum an Genres und Stilen abzudecken. Lehnen Sie sich also zurück und bereiten Sie Ihr Notizblock, IhreSteam Wunschliste oder einfach Ihre mentale Gedächtnisbibliothek vor, denn ich verspreche Ihnen, Sie werden etwas entdecken, worauf Sie sich freuen können.
Dies ist der zweite Teil der Artikelserie über die hundert heißesten Indie-Spiele dieses Jahres, im Voraus:
Hier kommt Gungeon 2 ins Spiel
- Genre: Roguelike, Bullet-hell
- Entwickler: Ausweichwurf
- Verlag: Devolver Digital
- Veröffentlichungsdatum: Unbekannt
- Link zur Website
"Eine Fortsetzung mit noch mehr Feuerkraft und, was noch mehr ist, diesmal in drei Dimensionen. Es ist ja nicht so, als wäre sein Vorgänger dafür bekannt gewesen, langweilig zu sein, und diesmal deutet alles auf mehr vom Gleichen hin."
Fallende Grenze
- Genre: Science-Fiction, Strategie
- Entwickler: Stutter Fox Studios
- Verlag: Kapuzenpferd
- Veröffentlichungsdatum: Unbekannt
- Link zur Website
"Wie wäre es mit riesigen Schlachten im All? Natürlich bietet Falling Frontier das und vieles mehr. Stutter Fox Studios bezeichnet das Spiel als revolutionär, und als Fans des Genres hoffen wir sehr, dass sie Recht haben."
Feeling That: Boxen
- Genre: Sport
- Entwickler: Sans Strings Studio
- Verlag: Wird noch fest gesagt
- Veröffentlichungsdatum: Unbekannt
- Link zur Website
"Es war Liebe auf den ersten Blick, und wir können es kaum erwarten, in den Ring zu treten und ein paar Muppet-Schläge zu verpassen. Wir sind jedoch vorsichtig optimistisch bezüglich der Veröffentlichung dieses Spiels, da wir seit seiner ersten Veröffentlichung im Juni letzten Jahres nichts mehr gesehen haben."
Abschließender Satz
- Genre: Schreibspiel, Battle Royale
- Entwickler: Knopf-Mash
- Verlag: Polden Publishing
- Veröffentlichungsdatum: F1
- Link zur Website
"Es besteht eine relativ gute Chance, dass du dieses Spiel nur am Rande gesehen hast. Es eroberte das Internet im späteren Verlauf letzten Jahres, als die Demo gestartet wurde und alle möglichen YouTuber und Streamer ihre Geschicklichkeit und Geschwindigkeit auf der Tastatur testeten. Die Prämisse ist einfach: Wenn du nicht schnell und präzise genug tippst, wirst du eliminiert."
Finde deine Worte
- Genre: Abenteuer
- Entwickler: Capybara-Spiele
- Verlag: Capybara-Spiele
- Veröffentlichungsdatum: Unbekannt
- Link zur Website
"Find Your Words sieht nach einer echten Freude aus. Und wenn man bedenkt, dass es zwei Väter sind, die ein Spiel erschaffen haben, das die Reise ihrer Kinder feiert, ihre eigene Stimme zu finden, erkennt man, dass das etwas ganz Besonderes sein könnte."
Folk-Entstehung
- Genre: Strategie, 4X
- Entwickler: Kuriose Dynamiken
- Verlag: Kuriose Dynamiken
- Veröffentlichungsdatum: Unbekannt
- Link zur Website
"Ein 4X-Spiel in der Steinzeit, in dem du nomadische Familien durch gefährliche Wildnisse führst und den Weg für ihre Entwicklung ebnest? Ja, das könnte etwas sein? Schau dir Folk Emerging an, falls ja."
Müllland
- Genre: Rennen, Abenteuer
- Entwickler: Noio
- Verlag: Noio
- Veröffentlichungsdatum: F2
- Link zur Website
"Ein postapokalyptisches Spiel, in dem du mit Autos herumfährst, sie aufrüstest, um weiter in die verwüstete Wildnis zu fahren, und außerdem gegen böse Roboter in Tower-Defense-Kämpfen kämpfst. Es ist eine interessante Mischung aus Genres und sieht auf jeden Fall faszinierend aus."
Gecko-Götter
- Genre:
- Entwickler: Inresin
- Verlag: Super seltene Originale, Gamersky-Spiele
- Veröffentlichungsdatum: F1
- Link zur Website
"Geckos waren früher die Wahl der Videospiel-Protagonisten, aber jetzt ist es wieder so weit. Diesmal in einem Zelda-ähnlichen Puzzle-Plattformer mit charmanten, cel-shaded-Grafiken, die ebenfalls sehr an Zelda erinnern."
Guter Junge
- Genre: Metroidvania, Abenteuer, Action
- Entwickler: Observer Interactive
- Verlag: Team17
- Veröffentlichungsdatum: Unbekannt
- Link zur Website
"Terra II ist der Planet, LAIKA Space Rover ist der Roboter, und die Mission ist es, außerirdische Kreaturen zu sammeln und zu untersuchen. Wie der Titel des Spiels andeutet, hast du einen menschlichen Freund und hoffst, dass du ab und zu hörst, dass du ein "braver Junge" bist."
Grabzeiten
- Genre: RPG, Horror
- Entwickler: Perfekter Müll
- Verlag: Blumhouse Gaming
- Veröffentlichungsdatum: Unbekannt
- Link zur Website
"Nimm Stardew Valley und wirf es mit einer großzügigen Prise Entsetzen in einen Mixer. Das Ergebnis? Grabzeiten. Ein wirklich schönes Pixel-RPG, das etwas blutiger ist als das erwähnte Stardew Valley, aber die Landwirtschaft und Beziehungen teilt."
Halbschwert
- Genre: Kampf
- Entwickler: Halbschwertspiele
- Verlag: Game Seer Publishing
- Veröffentlichungsdatum: F1 (Early Access)
- Link zur Website
"Nun, es ist ziemlich weit entfernt von einem normalen Kampfspiel. Stattdessen haben wir einen physikbasierten und sehr (vielen, wirklich riesigen Mengen) blutigen mittelalterlichen Brawler. Sieht nach viel Spaß aus."
Ich hasse diesen Ort
- Genre: Horror
- Entwickler: Rock Square Donner
- Verlag: Feardemic
- Veröffentlichungsdatum: 29. Januar
- Link zur Website
"Survival-Horror aus isometrischer Perspektive – das haben wir schon mal gesehen – aber einer mit einem wirklich coolen Comic-Stil? Nein, das ist etwas Neues. Und es sieht wirklich gut aus."
ILL
- Genre: Horror, Action
- Entwickler: Team Clout Inc.
- Verlag: Team Clout Inc.
- Veröffentlichungsdatum: Unbekannt
- Link zur Website
"Wahrscheinlich eines der bekanntesten Spiele auf dieser Liste, und das aus gutem Grund; Es sieht wirklich gut aus. Es sieht auch widerlich aus, sehr, sehr, sehr widerlich. Der Titel des Spiels spricht hier für sich... "
InKonbini: Ein Laden. Viele Geschichten
- Genre: Simulation, Shop
- Entwickler: Nagai Industries
- Verlag: Nagai Industries, Beep Japan Inc.
- Veröffentlichungsdatum: Unbekannt
- Link zur Website
"Shop-Simulatoren sind in der Welt der Videospiele nichts Neues, aber InKonbini nimmt dieses Konzept und gibt ihm seinen eigenen Dreh. Hier wird es mit einer Geschichte vermischt, in der die Entscheidungen, die du triffst, einen großen Einfluss auf die Handlung haben. Sieht sehr interessant aus."
Kaidan
- Genre: Fantasy, Horror
- Entwickler: 5th Column Studio
- Verlag: 5th Column Studio
- Veröffentlichungsdatum: Unbekannt
- Link zur Website
"Kaidan hat definitiv den Wow-Faktor. Der vom Team von 5th Column Studio veröffentlichte Trailer sieht unglaublich unterhaltsam aus. Gleichermaßen Horror, Blut und epische Schlachten, alles angesiedelt in einer Art dunklem japanischem Fantasy-Albtraum."
Kingmakers
- Genre: Aktion, Strategie, Simulation
- Entwickler: Redemption Road
- Verlag: tinyBuild
- Veröffentlichungsdatum: Unbekannt
- Link zur Website
"'Was, wenn sie im Mittelalter Maschinengewehre hatten? Wie wäre das wohl gewesen?' So hätte es im Pausenraum der Redemption Road klingen können. Schwerter und Pferde? Nein, hier gehen wir stattdessen mit automatischen Karabinern und Motocross-Motorrädern."
Kyora
- Genre: Sandbox, Abenteuer, Mehrspieler
- Entwickler: Pugstorm
- Verlag: Lachfische
- Veröffentlichungsdatum: Unbekannt
- Link zur Website
"Hast du Core Keeper gespielt? Das ist Pugstorms neues Spiel, und diesmal erweitern sie ihren Horizont ein wenig und wagen sich aus den Minen heraus. Kyora erinnert tatsächlich ziemlich an Terraria, aber daran ist sicherlich nichts auszusetzen."
Leichte Odyssee
- Genre: Soulslike, Hack n' Slash
- Entwickler: SSUN-SPIELE
- Verlag: SCHWERKRAFT
- Veröffentlichungsdatum: Unbekannt
- Link zur Website
"Ein Soulslike, der ebenso niedlich wie verheerend ist und voller Dunkelheit ist. Licht gegen Dunkelheit spielt in diesem Spiel eine große Rolle, da du Schattenmonster besiegen musst, die buchstäblich das Licht der Welt verschlingen."
Fundbüro
- Genre: Puzzle
- Entwickler: Bit Egg Inc.
- Verlag: Bit Egg Inc., Gamirror Games
- Veröffentlichungsdatum: 11. Februar
- Link zur Website
"Hier ist ein perfektes Spiel als Geschmacksreiniger zwischen schwereren Kost. Ein "Wo ist Wally"-Spiel, in dem man die verlorenen Sachen von Leuten finden und (anscheinend) auch einem Drachen helfen muss, seine verlorenen Kräfte zurückzugewinnen."
Map Map – Ein Spiel über Karten
- Genre: Puzzle
- Entwickler: Pipapo-Spiele
- Verlag: Pipapo-Spiele
- Veröffentlichungsdatum: F2
- Link zur Website
"Also, worum könnte es bei einem Spiel namens 'Map Map – A Game About Maps' gehen? Wir bei Gamereactor vermuten, dass es etwas mit Karten zu tun hat und genauer gesagt, dass Sie als Kartograph Ihre eigenen Karten erstellen werden."
Mewgenika
- Genre: Roguelike, Rollenspiel
- Entwickler: Edmund McMillen, Tyler Glaiel
- Verlag: Edmund McMillen, Tyler Glaiel
- Veröffentlichungsdatum: 10. Februar
- Link zur Website
"Edmund McMillen hat sowohl Super Meat Boy als auch The Binding of Isaac erschaffen. Vor diesem Hintergrund sind wir natürlich neugierig auf die Qualität seines neuen Titels, Mewgenics."
Mina die Hohle
- Genre: Plattformer, Abenteuer
- Entwickler: Yach-Clubspiele
- Verlag: Yacht Club Spiele
- Veröffentlichungsdatum: Unbekannt
- Link zur Website
"Mina The Hollower ist ein bisschen wie das "neue Silksong"; Werden wir es jemals zu sehen bekommen? Es ist unklar, ob und wann, aber wir hoffen wirklich, dass es irgendwann dieses Jahr landet. Die Hommage an die Game Boy Color-Ära sieht so wunderbar gemütlich aus."
MIO: Erinnerungen im Orbit
- Genre: Metroidvania, Plattformer
- Entwickler: Douze Dixiémes
- Verlag: Focus Entertainment
- Veröffentlichungsdatum: 20. Januar
- Link zur Website
"MIO: Memories in Orbit könnte sehr wohl der diesjährige Sleeper-Hit werden. Ästhetisch ist es eine Zehn von Zehn, und mechanisch und spielerisch sieht es wirklich so aus, als würde es in jeder Hinsicht großartig sein. Hoffen wir auf ein erstklassiges Spiel!"
Mixtape
- Genre: Abenteuer
- Entwickler: Beethoven und Dinosaurier
- Verlag: Annapurna Interactive
- Veröffentlichungsdatum: Unbekannt
- Link zur Website
"Mixtape ist ein Spiel, auf das sich viele von uns im Redaktionsteam wirklich freuen. Mit einem Soundtrack, mit dem man nicht spielen sollte, einem beeindruckenden visuellen Stil und einer Geschichte, die wir unbedingt erleben wollen, können wir es kaum erwarten, uns in Beethovens und Dinosauriers Jugendepos zu vertiefen."
Mumintroll: Winterwärme
- Genre: Abenteuer, Point-and-Click
- Entwickler: Hyper Games
- Verlag: Hyper-Spiele, Kakehashi-Spiele
- Veröffentlichungsdatum: Unbekannt
- Link zur Website
"Mit Snufkin: Melody of Moominvalley hat Hyper Games gezeigt, dass es tatsächlich möglich ist, hochwertige Spiele basierend auf Tove Janssons alten gemütlichen Geschichten zu machen. Alles deutet darauf hin, dass Winter's Warmth ein ähnliches und vielleicht/hoffentlich sogar besseres Erlebnis als sein Vorgänger bietet."
Hast du hier schon Titel gefunden, die du auf deine persönliche Wunschliste setzen kannst?