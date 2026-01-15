Die 100 aufregendsten Indies von 2026 (Teil 4)

HQ

2025 war ein unglaubliches Jahr für die Indie-Szene, mit Spielen wie Hollow Knight: Silksong, Clair Obscur: Expedition 33 und Blue Prince, die unzählige prestigeträchtige Auszeichnungen erhielten und unsere Gamer-Herzen stahlen. Nichts - absolut nichts - deutet darauf hin, dass 2026 für Spiele unabhängiger Spielestudios schlechter wird. Wir haben eine Liste von hundert Titeln zusammengestellt, die alle für dieses Jahr geplant sind. Einige haben ein festes Datum, andere ein ungefähres Datum, während die meisten noch kein Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben haben.

Anstatt alle Spiele auf einmal zu liefern, haben wir sie alphabetisch sortiert und die Liste in vier Teile mit jeweils 25 Spielen unterteilt. Wir haben so breit wie möglich daran gearbeitet, ein möglichst breites Spektrum an Genres und Stilen abzudecken. Lehnt euch also zurück und holt euren Notizblock, eure Steam-Wunschliste oder einfach nur euer Gedächtnis hervor, denn wir versprechen euch, dass ihr etwas entdecken werdet, auf das ihr euch freuen könnt.

Dies ist der vierte und letzte Teil der Artikelserie über die hundert aufregendsten Indie-Spiele dieses Jahres:

Stage Fright



Genre: Abenteuer, Koop

Entwickler: Ghost Town Games Ltd.

Verlag: Hello Games

Veröffentlichungsdatum: Unbekannt

Link zur Website



"Bratpfannen, Kochtöpfe und allgemeines Chaos in der Küche sind das, wofür wir Ghost Town Games kennen, natürlich durch die Overcooked-Spiele, aber diesmal ist es Zeit, dass du und ein Freund Rätsel löst, aus Escape Rooms flüchtet und alle möglichen Hindernisse in Stage Fright überwindet."

StarRupture



Genre: Action, Überleben, Koop

Entwickler: Creepy Jar

Verlag: Creepy Jar

Veröffentlichungsdatum: 6. Januar (Early Access)

Link zur Website



"Wenn diese Liste veröffentlicht wird, war das Spiel bereits erschienen und wurde sehr positiv aufgenommen. Falls du es noch nicht ausgesehen hast: Man baut Basen, tötet wütende Aliens und errichtet ein komplexes industrielles System - und das alles auf einem mysteriösen Planeten, der von "wiederkehrenden Katastrophen" heimgesucht wird."

Steel Century Groove



Genre: Musik, Abenteuer

Entwickler: Sloth Gloss Games

Verlag: Sloth Gloss Games

Veröffentlichungsdatum: 28. Januar

Link zur Website



"Große Mech-Roboter sind cool und so, aber... Wäre es nicht noch cooler, wenn Tanzkämpfe statt der üblichen Faustkämpfe auf der Agenda stünden? Ja, das denken wir auch."

Streets of Rogue 2



Genre: RPG, Action

Entwickler: Matt Dabrowski

Verlag: tinyBuild

Veröffentlichungsdatum: Unbekannt

Link zur Website



"Matt Dabrowski hat die Gewinnformel vom ersten Streets of Rogue genommen und den Regler auf elf auf einer Zehn-Punkte-Skala hochgedreht. Diese Ausgabe ist größer, verrückter und bietet mehr Freiheit in einer offenen Welt."

Super Meat Boy 3D



Genre: Plattformer, Action

Entwickler: Sluggerfly, Team Meat

Verlag: Headup

Veröffentlichungsdatum: Unbekannt

Link zur Website



"Es sind über fünfzehn Jahre vergangen, seit wir die Ehre hatten, Mr. Meat Boy kennenzulernen, und jetzt ist es wieder so weit. Es wird einen deutlichen Sprung im Aussehen und vor allem in der Technologie geben, aber dem Gameplay nach zu urteilen, sieht es so aus, als würde es mehr von dem bieten, was wir wollen: Fleisch, Blut und extrem präzise Plattformsprünge."

Tearscape



Genre: Soulslike, Metroidvania, Action

Entwickler: NERDS TAKE OVER

Verlag: NERDS TAKE OVER

Veröffentlichungsdatum: 2. Februar

Link zur Website



"Tearscape ist, wie Mina the Hollower, eine Hommage an die Game Boy Color-Ära, aber wenn man das Spiel genau betrachtet, scheint es sich von den Spielen von From Soft inspirieren zu lassen, besonders Bloodborne."

Tenjutsu



Genre: Action, Rougelike

Entwickler: Deepnight Games

Verlag: Devolver Digital

Veröffentlichungsdatum: Unbekannt

Link zur Website



"Sébastien Benard hat Dead Cells entworfen, und wir wissen alle genau, wie gut dieses Spiel geworden ist. Da er diesmal im Tenjutsu steht, lohnt es sich definitiv, diesen Titel im Auge zu behalten. Es könnte wirklich gut sein!"

The Ballad of Bellum



Genre: Abenteuer

Entwickler: BokehDev

Verlag: BokehDev

Veröffentlichungsdatum: Unbekannt

Link zur Website



"Octopath Traveler ist dank seiner stereoskopischen 2D-Grafik unglaublich charmant. BokehDev hat dies zur Kenntnis genommen und den Stil und die Ästhetik großzügig übernommen, um sie auf ein Zelda-ähnliches Abenteuer anzuwenden."

The Big Catch



Genre: Plattformer, Puzzle

Entwickler: Filet Group

Verlag: Filet Group, XSEED Games, Marvelous USA, Inc.

Veröffentlichungsdatum: Unbekannt

Link zur Website



"The Big Catch hat dieses kleine Extra. Es ist wahnsinnig cool, hat ein fantastisches, retro-inspiriertes Design und scheint eine unglaublich abwechslungsreiche und seidig-glatte Bewegung zu bieten, wobei das einzigartige Merkmal natürlich die Angelrute ist, die sowohl als Waffe als auch als Enterhaken verwendet wird."

The Expanse: Osiris Reborn



Genre: Action, RPG

Entwickler: Owlcat Games

Verlag: Owlcat Games

Veröffentlichungsdatum: Unbekannt

Link zur Website



"Dies ist der zweite Versuch, The Expanse in die Spielewelt zu bringen, nachdem Telltale sich an der Serie versucht hat. Owlcat scheint einen sehr ehrgeizigen Versuch zu unternehmen, etwas zu schaffen, das an Mass Effect erinnert."

The Spirit Lift



Genre: Roguelike, Deckbuilder

Entwickler: prettysmart games

Herausgeber: prettysmart games

Veröffentlichungsdatum: 27. Januar

Link zur Website



"Ein Roguelike-Deckbauer, der in einem Spukhotel der 90er spielt? Könnte es besser sein? Natürlich könnte es das, das sieht wirklich vielversprechend aus."

There Are No Ghosts at the Grand



Genre: Abenteuer

Entwickler: Friday Sundae

Verlag: Friday Sundae

Veröffentlichungsdatum: Unbekannt

Link zur Website



"Es ist schon eine Weile her, seit wir den Trailer gesehen haben, der uns wirklich neugierig auf There Are No Ghosts at the Grand geweckt hat, also ist es wohl Zeit, dass wir tagsüber Hotels renovieren und nachts gegen Geister kämpfen? Wir glauben das und hoffen es."

Threads of Time



Genre: JRPG

Entwickler: Riyo Games

Verlag: Humble Games

Veröffentlichungsdatum: Unbekannt

Link zur Website



"Ein sehr ambitioniertes JRPG, das 2.000 Jahre vor Christus spielt, aber nicht nur das, das Alleinstellungsmerkmal des Spiels ist, dass es in verschiedenen Epochen spielt. Es ist sowohl mittelalterliche Fantasy als auch Sci-Fi, serviert in wunderbaren 2,5D-Grafiken."

Thrifty Business



Genre: Simulation

Entwickler: Spellgarden Games

Verlag: Spellgarden Games

Veröffentlichungsdatum: Unbekannt

Link zur Website



"Wir haben alle irgendwann gedacht, dass es schön wäre, den Beruf zu wechseln und unseren eigenen gemütlichen kleinen Flohmarkt zu gründen, oder? Nein? Eigentlich nicht. Aber es sieht gemütlich aus, und die 90er-Jahre-Ästhetik passt wie angegossen."

Tides of Annihilation



Genre: Action, RPG

Entwickler: Eclipse Glow Games

Verlag: Eclipse Glow Games

Veröffentlichungsdatum: Unbekannt

Link zur Website



"Tides of Annihilation sieht unglaublich stilvoll aus. Es hat diesen AAA-Look, den nur wenige Indie-Titel erreichen können. Aber auf den ersten Blick wirkt es wie ein sehr kompetentes Spiel. Wir drücken die Daumen!"

TOEM 2



Genre: Abenteuer, Plattformer

Entwickler: Something We Made

Verlag: Something We Made, popagenda

Veröffentlichungsdatum: Unbekannt

Link zur Website



"Es ist Zeit für weitere Schwarzweiß-Fotoabenteuer mit TOEM 2. Das erste Spiel war gemütlich Deluxe, und alles deutet darauf hin, dass die Fortsetzung mehr vom Gleichen wird. Dazu sagen wir definitiv nicht nein."

Townseek



Genre: Abenteuer

Entwickler: Whales And Games

Verlag: Super Rare Originals, Gamersky Games

Veröffentlichungsdatum: Unbekannt

Link zur Website



"In einem Luftschiff in Form eines Hais muss man Land und Meer, Städte und Dörfer sowie jeden noch so kleinen Winkel nach Sir Reginald Sharkingtons verlorenem Erbe absuchen. Es sieht nach einem ziemlich umfangreichen, aber vor allem gemütlichen Abenteuer aus."

Tukoni: Forest Keepers



Genre: Abenteuer, Puzzle

Entwickler: Dream Operator

Verlag: Dream Operator

Veröffentlichungsdatum: Unbekannt

Link zur Website



"Tukoni: Skogsskötare ist das schwedische Wort für Waldwärter, aber Forest Keepers klingt etwas cooler, was das Spiel braucht, da es ansonsten fast zu niedlich aussieht. Ein unbeschwertes Puzzle-Abenteuer, das perfekt zum Spielen mit Kindern geeignet ist."

Unrecord



Genre: FPS, Action

Entwickler: DRAMA

Verlag: DRAMA

Veröffentlichungsdatum: Unbekannt

Link zur Website



"Die ersten Bilder aus dem Bodycam-Spiel Unrecord eroberten das Internet im Sturm und gingen viral. "Können Spiele wirklich so realistisch aussehen?" war die Frage, und wir freuen uns darauf, es herauszufinden."

Valor Mortis



Genre: Soulslike, RPG

Entwickler: One More Level

Verlag: Lyrical Games, One More Level

Veröffentlichungsdatum: Unbekannt

Link zur Website



"Die Schöpfer von Ghostrunner wechseln das Genre und versuchen sich an dem immens populären Soulslike-Genre. In Valor Mortis schlüpfen wir in die Rolle napoleonischer Soldaten, die von den Toten auferstehen und gegen genretypische, grausame Bosse kämpfen. Sehr vielversprechend!"

Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors



Genre: Action, Deckbuilder, Roguelike

Entwickler: poncle

Verlag: poncle

Veröffentlichungsdatum: Unbekannt

Link zur Website



"Vampire Survivors verändert seine Form und verlässt das Genre, das es mitgeprägt hat (Survivor-Likes). Jetzt werden wir Spiele bauen, durch Dungeons kriechen und Bosse bekämpfen - alles in der typischen, übertriebenen Formel, die Survivors bot."

Wanderburg



Genre: Action, Roguelike

Entwickler: Randwerk

Verlag: Randwerk

Veröffentlichungsdatum: Unbekannt

Link zur Website



"In Wanderburg bewegt man sich in einer Burg mit Rädern fort. Indem man seine Gegner buchstäblich auffrisst, kann man seine rollende Burg wachsen lassen und stärker werden. Das ist eine interessante Prämisse und könnte sehr gut Spaß machen."

Witchbrook



Genre: Co-op, Simulation

Entwickler: Chucklefish, Robotality

Verlag: Chucklefish

Veröffentlichungsdatum: Unbekannt

Link zur Website



"Wir haben auf dieser Liste schon viele Stardew Valley-Likes gesehen, und Witchbrook ist wahrscheinlich einer der am meisten erwarteten. Wunderschöne Pixel, eine Schule für Hexen und insgesamt ein sehr ambitioniertes Abenteuer."

ZWAARD



Genre: Action, Abenteuer

Entwickler: Beleef Studios

Verlag: Top Hat Studios, Inc.

Veröffentlichungsdatum: Unbekannt

Link zur Website



"Baue das ultimative Schwert, indem du in einer postapokalyptischen Welt nach Teilen suchst. Die Erde wurde von einem mysteriösen Hightech-Virus infiziert, und es ist deine Aufgabe, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen."

Weitere Artikel mit weiteren interessanten Indie-Titeln findet ihr unter diesen Links: Teil 1, Teil 2 und Teil 3.

Bei all den aufgelisteten Spielen, fehlt uns ein bestimmtes Spiel?