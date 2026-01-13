Die 100 aufregendsten Indies (Teil 3)
Das Redaktionsteam hat hart daran gearbeitet, eine Liste der 100 aufregendsten Indie-Titel des Jahres 2026 zusammenzustellen. Dies ist der dritte Teil von vier.
2025 war ein unglaubliches Jahr für die Indie-Szene, mit Spielen wie Hollow Knight: Silksong, Clair Obscur: Expedition 33 und Blue Prince, die unzählige prestigeträchtige Auszeichnungen erhielten und unsere Gamer-Herzen stahlen. Nichts - absolut nichts - deutet darauf hin, dass 2026 für Spiele unabhängiger Spielestudios schlechter wird. Wir haben eine Liste von hundert Titeln zusammengestellt, die alle für dieses Jahr geplant sind. Einige haben ein festes Datum, andere ein ungefähres Datum, während die meisten noch kein Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben haben.
Anstatt alle Spiele auf einmal zu liefern, haben wir sie alphabetisch sortiert und die Liste in vier Teile mit jeweils 25 Spielen unterteilt. Wir haben so breit wie möglich daran gearbeitet, ein möglichst breites Spektrum an Genres und Stilen abzudecken. Lehnt euch also zurück und holt euren Notizblock, eure Steam-Wunschliste oder einfach nur euer Gedächtnis hervor, denn wir versprechen euch, dass ihr etwas entdecken werdet, auf das ihr euch freuen könnt.
Dies ist der dritte Teil der Artikelserie über die hundert aufregendsten Indie-Spiele dieses Jahres, vorab:
Mouse: P.I. For Hire
- Genre: FPS, Action
- Entwickler: Fumi Games
- Verlag: PlaySide
- Veröffentlichungsdatum: 19. März
"Das Design des Gummischlauchs ist definitiv das größte Verkaufsargument von Mouse: P.I. For Hire. Es sieht absolut unglaublich aus, und wir hoffen, dass es genauso viel Spaß macht. Die Erwartungen sind hoch, und im März werden wir sehen, ob Fumi Games Erfolg hat oder nicht."
Neverway
- Genre: RPG, Horror
- Entwickler: Coldblood Inc.
- Verlag: Coldblood Inc., Outersloth
- Veröffentlichungsdatum: Unbekannt
"Der Pixel-Künstler hinter Celeste arbeitet an Neverway, und das merkt man. Es ist praktisch Pixel-Perfektion, und was das Gameplay angeht, sieht es auch ziemlich gut aus."
Nocturne
- Genre: JRPG, Musik
- Entwickler: Pracy Studios
- Verlag: Pracy Studios
- Veröffentlichungsdatum: 30. Juni
"Abgesehen davon, dass es ein ziemlich traditionelles JRPG ist, hat Nocturne einen echten Trumpf, der es noch attraktiver macht. Die Kämpfe basieren auf Rhythmus, und wenn man sich das Gameplay anschaut, sieht man, dass das Setup auf der Guitar Hero-Formel basiert."
Nova Roma
- Genre: Strategie
- Entwickler: Lion Shield
- Verlag: Hooded Horse
- Veröffentlichungsdatum: Januar
<em>"In Nova Roma werden wir Städte bauen, und nicht irgendwelche Städte; Rom. So sicher wie alle Wege nach Rom führen, müssen wir auch die Götter zufriedenstellen, sicherstellen, dass die Bewohner die Gesetze befolgen, und komplexe Lieferketten entwickeln."
Order of the Sinking Star
- Genre: Abenteuer, Puzzle
- Entwickler: Thekla, Inc.
- Verlag: Arc Games
- Veröffentlichungsdatum: Unbekannt
"Wenn Jonathan Blow etwas Neues veröffentlicht, ist es fast Pflicht, innezuhalten und genauer zu schauen, was es ist. Mit Braid und The Witness im Gepäck können wir fast annehmen, dass auch Order of the Sinking Star gut sein wird. Wirklich gut."
Over the Hill
- Genre: Rennen
- Entwickler: Funselektor Labs Inc., Strelka Games
- Verlag: Funselektor Labs Inc.
- Veröffentlichungsdatum: Unbekannt
"Die Leute hinter Art of Rally sind mit einem neuen autoorientierten Indie-Juwel zurück. Diesmal steht nicht Rallyesport auf der Agenda, sondern vielmehr die Idee, schwieriges Gelände (entweder allein oder mit Freunden) in alten Geländefahrzeugen aus den 60ern bis 80ern zu erklimmen."
PVKK: Planetenverteidigungskanonenkommandant
- Genre: Simulation
- Entwickler: Bippinbits
- Verlag: Bippinbits, Kepler Interactive
- Veröffentlichungsdatum: Q3
"Das Spiel, das wahrscheinlich den Wettbewerb um den schwierigsten Titel seit Langem gewinnen würde, sieht auch wirklich gut aus. Als Bediener riesiger Kanonen ist es deine Aufgabe, Befehle zu befolgen und die richtigen Knöpfe zu drücken."
Paralives
- Genre: Simulation
- Entwickler: Alex Massé und Team
- Verlag: Paralives Studio
- Veröffentlichungsdatum: 25. Mai
"The Sims hat Grund, etwas nervös wegen seiner dominanten Position im Genre zu sein, da Paralives ein echter Herausforderer zu sein scheint. Dies ist ein umfangreiches Spiel, das alles simuliert, von Rechnungen bezahlen über Dating bis hin zur Jobsuche."
Parasite Mutant
- Genre: Horror, RPG
- Entwickler: IceSitruuna
- Verlag: IceSitruuna
- Veröffentlichungsdatum: Unbekannt
"Es ist nicht schwer herauszufinden, welchem Spiel IceSitruuna mit Parasite Mutant huldigt. Es ist natürlich Parasite Eve, und Parasite Mutant scheint wirklich das Wesen der Spiele einzufangen, die Square Ende der 90er veröffentlicht hat."
Pathologic 3
- Genre: Horror
- Entwickler: Ice-Pick Lodge
- Verlag: HypeTrain Digital
- Veröffentlichungsdatum: 9. Januar
"Obwohl wir die vorherigen Teile der Pathologic-Reihe nicht gespielt haben, sind wir sehr neugierig auf dieses Spiel. Hier spielen wir einen Arzt, der 12 Tage hat, um eine Stadt vor einer mysteriösen Seuche zu retten. Es geht darum, die richtigen Diagnosen zu stellen und rücksichtslose Entscheidungen zu treffen."
Planet of Lana II
- Genre: Plattformer, Puzzle
- Entwickler: Wishfully
- Verlag: Thunderful Publishing
- Veröffentlichungsdatum: Unbekannt
"Die Schweden hinter Planet of Lana sind mit einer Fortsetzung zurück und bieten genau das, was wir von ihnen wollen: mehr vom Gleichen. Planet of Lana II scheint größer, abwechslungsreicher und besser als sein Vorgänger zu sein."
Pony Island 2: Panda Circus
- Genre: Puzzle, Point & Click
- Entwickler: Daniel Mullins Games
- Verlag: Daniel Mullins Games
- Veröffentlichungsdatum: Unbekannt
"Daniel Mullins ist vielleicht am bekanntesten für das fantastische Spiel Inscryption, aber bevor er es veröffentlichte, hat er Pony Island gemacht, und jetzt ist es Zeit für eine Fortsetzung. Auf der Steam-Seite des Spiels können wir lesen: "Dies ist kein Spiel über Ponys", und wir sind dankbar für diese Information."
Quarantine Zone: The Last Check
- Genre: Simulation, Horror
- Entwickler: Brigada Games
- Verlag: Devolver Digital
- Veröffentlichungsdatum: 12. Januar
"Als Kontrolle an einer Station in einer von Zombies angegriffenen Welt ist es deine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass du keine Infizierten hereinlässt und die Situation verschlimmert. Du wirst dies tun, indem du verschiedene Kontrollen bei den Personen durchführst, die eintreten wollen."
ReStory: Chill Electronics Repair
- Genre: Simulation
- Entwickler: Mandragora
- Verlag: tinyBuild
- Veröffentlichungsdatum: Unbekannt
"Du betreibst Mitte der 2000er Jahre eine kleine Elektronikwerkstatt in Tokio, und deine Aufgabe ist es, dein Geschäft langsam aber sicher auszubauen, indem du alte ikonische Spielkonsolen, Mobiltelefone, Musikplayer und andere Geräte reparierst. Sieht sehr gemütlich und entspannend aus!"
Recur
- Genre: Plattformer, Puzzle
- Entwickler: kaleidoscube
- Verlag: Astra Logical
- Veröffentlichungsdatum: Unbekannt
"In Recur spielst du als Postbote, aber je nachdem, ob du vorwärts oder rückwärts gehst, wird die Zeit zurückgespult oder vorgespult. Es ist ein bisschen wie Braid, aber ein bisschen mehr Spaß anzuschauen und hoffentlich macht es auch Spaß zu spielen, und es gibt viele Anzeichen dafür, dass es das sein wird."
Replaced
- Genre: Plattformer, Action
- Entwickler: Sad Cat Studios
- Verlag: Thunderful Publishing
- Veröffentlichungsdatum: 12. März
"Replaced ist eines dieser Indie-Spiele, die durch den Lärm gedrängt haben und zu etwas geworden sind, auf das die Leute gespannt warten. Es ist nicht schwer zu verstehen, warum, wenn man den Trailer sieht, der unglaublich stilvoll mit einem fast erotischen Lichtdesign ist."
ROCKBEASTS
- Genre: RPG, Abenteuer, Musik
- Entwickler: Lichthund
- Verlag: Team17
- Veröffentlichungsdatum: Unbekannt
"Eigentlich sollte im Titel ein Umlaut über dem O stehen: RÖCKBEASTS. Allerdings ist klar, dass Hard Rock in diesem Spiel im Mittelpunkt steht. Genauer gesagt werdet ihr in der Rolle des Bandmanagers dabei helfen, die nächste neue Rocksensation zu formen."
Rollin' Rascal
- Genre: Plattformer, Action, Abenteuer
- Entwickler: Kiskadee Games, Curiomatic
- Verlag: Kiskadee Games, Curiomatic
- Veröffentlichungsdatum: Unbekannt
"Rollin' Rascal leiht sich viel Inspiration von einem anderen, ziemlich edgy Gaming-Helden und scheint sehr erfolgreich zu sein. Es wird sehr rasant sein, während ihr durch die Level saust, und nicht nur das, es wird auch durchweg unterhaltsam sein."
Rootbound
- Genre: Puzzle, Abenteuer
- Entwickler: Brainlag Games
- Verlag: Brainlag Games
- Veröffentlichungsdatum: Unbekannt
"Ausgestattet mit einem lebenden Rucksack wirst du Rätsel lösen, gegen Monster kämpfen und eine Welt voller Geheimnisse erkunden. Anscheinend ist es sehr wichtig, den Regen zu vermeiden, nicht nur, weil man nass wird, sondern weil er offenbar die Quelle der Seuche ist, die die Welt verwüstet, in der Rootbound spielt."
Sacrifire
- Genre: JRPG
- Entwickler: Pixelated Milk
- Verlag: Pixelated Milk
- Veröffentlichungsdatum: Q1
"Wunderschöne Pixel, Anime-Ästhetik, 2D-mit 3D-Umgebungen, Musik vom legendären Motoi Sakuraba und ein Krieg zwischen Göttern und Dämonen. Das klingt nach einem großartigen Rezept für ein fantastisches Erlebnis, und diejenigen, die JRPGs mögen, sollten das auf ihre Wunschliste setzen."
Scott Pilgrim EX
- Genre: Beat 'em up. Action, Abenteuer
- Entwickler: Tribute Games Inc.
- Verlag: Tribute Games Inc.
- Veröffentlichungsdatum: Unbekannt
"Wenn Tribute Games ein Spiel veröffentlicht, weißt du, dass du dich auf etwas freuen kannst. Dass es eine Fortsetzung des Spiels ist, das das Beat-'em-up-Genre weitgehend wiederbelebt hat, schadet auch nicht."
Serial World
- Genre: JRPG, Roguelike, Deckbuilder
- Entwickler: Serial Project
- Verlag: Kakehashi Games
- Veröffentlichungsdatum: Unbekannt
"Ein Roguelike gemischt mit einem Dungeon-Crawler trifft JRPG? Klingt großartig, oder? Ja, das tut es, und es sieht auch sehr gemütlich aus mit niedlichen kleinen Kreaturen, die zu deinem Team gehören können."
Shroom and Gloom
- Genre: Deckbuilder, Roguelike
- Entwickler: Team Lazerbeam
- Verlag: Devolver Digital
- Veröffentlichungsdatum: Unbekannt
"Shroom and Gloom hat wirklich einen einzigartigen Stil. Es sieht nicht nach etwas anderem aus und spielt sich auf eine Weise, wie wir es noch nie gesehen haben. Es ist nicht nur ein Spiel, das man baut und mit dem man kämpft, sondern auch eines, mit dem man sich in der Umgebung zurechtfindet. Sieht absolut großartig aus!"
Slay the Spire 2
- Genre: Deckbuilder, Roguelike
- Entwickler: Mega Crit
- Verlag: Mega Crit
- Veröffentlichungsdatum: März
"Ein weiteres Spiel auf dieser Liste, das die Leute sehr gut kennen und auf das sie sich freuen. Es sollte letztes Jahr erscheinen, aber gute Dinge kommen zu denen, die warten, und wir können fast darauf zählen, dass Mega Crit genau das tut. Etwas Gutes freisetzen, das heißt."
Spirit Crossing
- Genre: MMORPG, Simulation
- Entwickler: Spry Fox
- Verlag: Spry Fox
- Veröffentlichungsdatum: Unbekannt
"Eine Mehrspieler-Lebenssimulation, in der du Bären befreunden, verlorenen Seelen helfen kannst, auf einem Fluffalo reitest und gemeinsam mit anderen Spielern eine wachsende Stadt aufbaust. Könnte etwas ganz Besonderes für diejenigen sein, die mit anderen zusammen spielen wollen."
