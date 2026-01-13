Die 100 aufregendsten Indies (Teil 3)

HQ

2025 war ein unglaubliches Jahr für die Indie-Szene, mit Spielen wie Hollow Knight: Silksong, Clair Obscur: Expedition 33 und Blue Prince, die unzählige prestigeträchtige Auszeichnungen erhielten und unsere Gamer-Herzen stahlen. Nichts - absolut nichts - deutet darauf hin, dass 2026 für Spiele unabhängiger Spielestudios schlechter wird. Wir haben eine Liste von hundert Titeln zusammengestellt, die alle für dieses Jahr geplant sind. Einige haben ein festes Datum, andere ein ungefähres Datum, während die meisten noch kein Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben haben.

Anstatt alle Spiele auf einmal zu liefern, haben wir sie alphabetisch sortiert und die Liste in vier Teile mit jeweils 25 Spielen unterteilt. Wir haben so breit wie möglich daran gearbeitet, ein möglichst breites Spektrum an Genres und Stilen abzudecken. Lehnt euch also zurück und holt euren Notizblock, eure Steam-Wunschliste oder einfach nur euer Gedächtnis hervor, denn wir versprechen euch, dass ihr etwas entdecken werdet, auf das ihr euch freuen könnt.

Dies ist der dritte Teil der Artikelserie über die hundert aufregendsten Indie-Spiele dieses Jahres, vorab:

Mouse: P.I. For Hire



Genre: FPS, Action

Entwickler: Fumi Games

Verlag: PlaySide

Veröffentlichungsdatum: 19. März

Link zur Website





"Das Design des Gummischlauchs ist definitiv das größte Verkaufsargument von Mouse: P.I. For Hire. Es sieht absolut unglaublich aus, und wir hoffen, dass es genauso viel Spaß macht. Die Erwartungen sind hoch, und im März werden wir sehen, ob Fumi Games Erfolg hat oder nicht."

Neverway



Genre: RPG, Horror

Entwickler: Coldblood Inc.

Verlag: Coldblood Inc., Outersloth

Veröffentlichungsdatum: Unbekannt

Link zur Website





"Der Pixel-Künstler hinter Celeste arbeitet an Neverway, und das merkt man. Es ist praktisch Pixel-Perfektion, und was das Gameplay angeht, sieht es auch ziemlich gut aus."

Nocturne



Genre: JRPG, Musik

Entwickler: Pracy Studios

Verlag: Pracy Studios

Veröffentlichungsdatum: 30. Juni

Link zur Website



"Abgesehen davon, dass es ein ziemlich traditionelles JRPG ist, hat Nocturne einen echten Trumpf, der es noch attraktiver macht. Die Kämpfe basieren auf Rhythmus, und wenn man sich das Gameplay anschaut, sieht man, dass das Setup auf der Guitar Hero-Formel basiert."

Nova Roma



Genre: Strategie

Entwickler: Lion Shield

Verlag: Hooded Horse

Veröffentlichungsdatum: Januar

Link zur Website



<em>"In Nova Roma werden wir Städte bauen, und nicht irgendwelche Städte; Rom. So sicher wie alle Wege nach Rom führen, müssen wir auch die Götter zufriedenstellen, sicherstellen, dass die Bewohner die Gesetze befolgen, und komplexe Lieferketten entwickeln."

Order of the Sinking Star



Genre: Abenteuer, Puzzle

Entwickler: Thekla, Inc.

Verlag: Arc Games

Veröffentlichungsdatum: Unbekannt

Link zur Website



"Wenn Jonathan Blow etwas Neues veröffentlicht, ist es fast Pflicht, innezuhalten und genauer zu schauen, was es ist. Mit Braid und The Witness im Gepäck können wir fast annehmen, dass auch Order of the Sinking Star gut sein wird. Wirklich gut."

Over the Hill



Genre: Rennen

Entwickler: Funselektor Labs Inc., Strelka Games

Verlag: Funselektor Labs Inc.

Veröffentlichungsdatum: Unbekannt

Link zur Website



"Die Leute hinter Art of Rally sind mit einem neuen autoorientierten Indie-Juwel zurück. Diesmal steht nicht Rallyesport auf der Agenda, sondern vielmehr die Idee, schwieriges Gelände (entweder allein oder mit Freunden) in alten Geländefahrzeugen aus den 60ern bis 80ern zu erklimmen."

PVKK: Planetenverteidigungskanonenkommandant



Genre: Simulation

Entwickler: Bippinbits

Verlag: Bippinbits, Kepler Interactive

Veröffentlichungsdatum: Q3

Link zur Website



"Das Spiel, das wahrscheinlich den Wettbewerb um den schwierigsten Titel seit Langem gewinnen würde, sieht auch wirklich gut aus. Als Bediener riesiger Kanonen ist es deine Aufgabe, Befehle zu befolgen und die richtigen Knöpfe zu drücken."

Paralives



Genre: Simulation

Entwickler: Alex Massé und Team

Verlag: Paralives Studio

Veröffentlichungsdatum: 25. Mai

Link zur Website



"The Sims hat Grund, etwas nervös wegen seiner dominanten Position im Genre zu sein, da Paralives ein echter Herausforderer zu sein scheint. Dies ist ein umfangreiches Spiel, das alles simuliert, von Rechnungen bezahlen über Dating bis hin zur Jobsuche."

Parasite Mutant



Genre: Horror, RPG

Entwickler: IceSitruuna

Verlag: IceSitruuna

Veröffentlichungsdatum: Unbekannt

Link zur Website



"Es ist nicht schwer herauszufinden, welchem Spiel IceSitruuna mit Parasite Mutant huldigt. Es ist natürlich Parasite Eve, und Parasite Mutant scheint wirklich das Wesen der Spiele einzufangen, die Square Ende der 90er veröffentlicht hat."

Pathologic 3



Genre: Horror

Entwickler: Ice-Pick Lodge

Verlag: HypeTrain Digital

Veröffentlichungsdatum: 9. Januar

Link zur Website



"Obwohl wir die vorherigen Teile der Pathologic-Reihe nicht gespielt haben, sind wir sehr neugierig auf dieses Spiel. Hier spielen wir einen Arzt, der 12 Tage hat, um eine Stadt vor einer mysteriösen Seuche zu retten. Es geht darum, die richtigen Diagnosen zu stellen und rücksichtslose Entscheidungen zu treffen."

Planet of Lana II



Genre: Plattformer, Puzzle

Entwickler: Wishfully

Verlag: Thunderful Publishing

Veröffentlichungsdatum: Unbekannt

Link zur Website



"Die Schweden hinter Planet of Lana sind mit einer Fortsetzung zurück und bieten genau das, was wir von ihnen wollen: mehr vom Gleichen. Planet of Lana II scheint größer, abwechslungsreicher und besser als sein Vorgänger zu sein."

Pony Island 2: Panda Circus



Genre: Puzzle, Point & Click

Entwickler: Daniel Mullins Games

Verlag: Daniel Mullins Games

Veröffentlichungsdatum: Unbekannt

Link zur Website



"Daniel Mullins ist vielleicht am bekanntesten für das fantastische Spiel Inscryption, aber bevor er es veröffentlichte, hat er Pony Island gemacht, und jetzt ist es Zeit für eine Fortsetzung. Auf der Steam-Seite des Spiels können wir lesen: "Dies ist kein Spiel über Ponys", und wir sind dankbar für diese Information."

Quarantine Zone: The Last Check



Genre: Simulation, Horror

Entwickler: Brigada Games

Verlag: Devolver Digital

Veröffentlichungsdatum: 12. Januar

Link zur Website



"Als Kontrolle an einer Station in einer von Zombies angegriffenen Welt ist es deine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass du keine Infizierten hereinlässt und die Situation verschlimmert. Du wirst dies tun, indem du verschiedene Kontrollen bei den Personen durchführst, die eintreten wollen."

ReStory: Chill Electronics Repair



Genre: Simulation

Entwickler: Mandragora

Verlag: tinyBuild

Veröffentlichungsdatum: Unbekannt

Link zur Website



"Du betreibst Mitte der 2000er Jahre eine kleine Elektronikwerkstatt in Tokio, und deine Aufgabe ist es, dein Geschäft langsam aber sicher auszubauen, indem du alte ikonische Spielkonsolen, Mobiltelefone, Musikplayer und andere Geräte reparierst. Sieht sehr gemütlich und entspannend aus!"

Recur



Genre: Plattformer, Puzzle

Entwickler: kaleidoscube

Verlag: Astra Logical

Veröffentlichungsdatum: Unbekannt

Link zur Website



"In Recur spielst du als Postbote, aber je nachdem, ob du vorwärts oder rückwärts gehst, wird die Zeit zurückgespult oder vorgespult. Es ist ein bisschen wie Braid, aber ein bisschen mehr Spaß anzuschauen und hoffentlich macht es auch Spaß zu spielen, und es gibt viele Anzeichen dafür, dass es das sein wird."

Replaced



Genre: Plattformer, Action

Entwickler: Sad Cat Studios

Verlag: Thunderful Publishing

Veröffentlichungsdatum: 12. März

Link zur Website



"Replaced ist eines dieser Indie-Spiele, die durch den Lärm gedrängt haben und zu etwas geworden sind, auf das die Leute gespannt warten. Es ist nicht schwer zu verstehen, warum, wenn man den Trailer sieht, der unglaublich stilvoll mit einem fast erotischen Lichtdesign ist."

ROCKBEASTS



Genre: RPG, Abenteuer, Musik

Entwickler: Lichthund

Verlag: Team17

Veröffentlichungsdatum: Unbekannt

Link zur Website



"Eigentlich sollte im Titel ein Umlaut über dem O stehen: RÖCKBEASTS. Allerdings ist klar, dass Hard Rock in diesem Spiel im Mittelpunkt steht. Genauer gesagt werdet ihr in der Rolle des Bandmanagers dabei helfen, die nächste neue Rocksensation zu formen."

Rollin' Rascal



Genre: Plattformer, Action, Abenteuer

Entwickler: Kiskadee Games, Curiomatic

Verlag: Kiskadee Games, Curiomatic

Veröffentlichungsdatum: Unbekannt

Link zur Website



"Rollin' Rascal leiht sich viel Inspiration von einem anderen, ziemlich edgy Gaming-Helden und scheint sehr erfolgreich zu sein. Es wird sehr rasant sein, während ihr durch die Level saust, und nicht nur das, es wird auch durchweg unterhaltsam sein."

Rootbound



Genre: Puzzle, Abenteuer

Entwickler: Brainlag Games

Verlag: Brainlag Games

Veröffentlichungsdatum: Unbekannt

Link zur Website



"Ausgestattet mit einem lebenden Rucksack wirst du Rätsel lösen, gegen Monster kämpfen und eine Welt voller Geheimnisse erkunden. Anscheinend ist es sehr wichtig, den Regen zu vermeiden, nicht nur, weil man nass wird, sondern weil er offenbar die Quelle der Seuche ist, die die Welt verwüstet, in der Rootbound spielt."

Sacrifire



Genre: JRPG

Entwickler: Pixelated Milk

Verlag: Pixelated Milk

Veröffentlichungsdatum: Q1

Link zur Website



"Wunderschöne Pixel, Anime-Ästhetik, 2D-mit 3D-Umgebungen, Musik vom legendären Motoi Sakuraba und ein Krieg zwischen Göttern und Dämonen. Das klingt nach einem großartigen Rezept für ein fantastisches Erlebnis, und diejenigen, die JRPGs mögen, sollten das auf ihre Wunschliste setzen."

Scott Pilgrim EX



Genre: Beat 'em up. Action, Abenteuer

Entwickler: Tribute Games Inc.

Verlag: Tribute Games Inc.

Veröffentlichungsdatum: Unbekannt

Link zur Website



"Wenn Tribute Games ein Spiel veröffentlicht, weißt du, dass du dich auf etwas freuen kannst. Dass es eine Fortsetzung des Spiels ist, das das Beat-'em-up-Genre weitgehend wiederbelebt hat, schadet auch nicht."

Serial World



Genre: JRPG, Roguelike, Deckbuilder

Entwickler: Serial Project

Verlag: Kakehashi Games

Veröffentlichungsdatum: Unbekannt

Link zur Website



"Ein Roguelike gemischt mit einem Dungeon-Crawler trifft JRPG? Klingt großartig, oder? Ja, das tut es, und es sieht auch sehr gemütlich aus mit niedlichen kleinen Kreaturen, die zu deinem Team gehören können."

Shroom and Gloom



Genre: Deckbuilder, Roguelike

Entwickler: Team Lazerbeam

Verlag: Devolver Digital

Veröffentlichungsdatum: Unbekannt

Link zur Website



"Shroom and Gloom hat wirklich einen einzigartigen Stil. Es sieht nicht nach etwas anderem aus und spielt sich auf eine Weise, wie wir es noch nie gesehen haben. Es ist nicht nur ein Spiel, das man baut und mit dem man kämpft, sondern auch eines, mit dem man sich in der Umgebung zurechtfindet. Sieht absolut großartig aus!"

Slay the Spire 2



Genre: Deckbuilder, Roguelike

Entwickler: Mega Crit

Verlag: Mega Crit

Veröffentlichungsdatum: März

Link zur Website



"Ein weiteres Spiel auf dieser Liste, das die Leute sehr gut kennen und auf das sie sich freuen. Es sollte letztes Jahr erscheinen, aber gute Dinge kommen zu denen, die warten, und wir können fast darauf zählen, dass Mega Crit genau das tut. Etwas Gutes freisetzen, das heißt."

Spirit Crossing



Genre: MMORPG, Simulation

Entwickler: Spry Fox

Verlag: Spry Fox

Veröffentlichungsdatum: Unbekannt

Link zur Website



"Eine Mehrspieler-Lebenssimulation, in der du Bären befreunden, verlorenen Seelen helfen kannst, auf einem Fluffalo reitest und gemeinsam mit anderen Spielern eine wachsende Stadt aufbaust. Könnte etwas ganz Besonderes für diejenigen sein, die mit anderen zusammen spielen wollen."

Die Teile eins und zwei mit weiteren heißen Indie-Episoden findet ihr unter diesen Links: Teil 1 und Teil 2.</em>